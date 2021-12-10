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https://sputnik-georgia.ru/20211210/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-10-dekabrya-2021-262710722.html
Какой сегодня церковный праздник: 10 декабря 2021
Какой сегодня церковный праздник: 10 декабря 2021
По православному церковному календарю 10 декабря 2021 отмечают день памяти Святых Иакова, Палладия, Романа и других
2021-12-10T01:00+0400
2021-12-10T01:00+0400
религия
справки
церковный праздник
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Иаков ПерсянинПо церковному календарю 10 декабря поминают великомученика Иакова Персянина, пострадавшего за веру в V веке.Родился будущий cвятой в знатной и богатой христианской семье в Персии в IV веке. Cтав взрослым, Иаков женился на христианке и растил детей в благочестии, в любви к молитве и Священному писанию.Иаков при персидском дворе занимал высокую должность. В одном из военных походов, испугавшись признать себя христианином, он вместе с царем принес жертву идолам. Мать и жена Иакова, узнав об этом, огорчились и написали ему письмо, в котором, укоряя его, призывали покаяться.Осознав тяжесть своего греха, Иаков стал громко плакать и молить о прощении Господа. Соратники, услышав, что он молится Господу, донесли об этом царю. На допросе, укрепившись духом, он мужественно признал себя христианином и уговоры царя отречься не смогли поколебать его веры.По приказу царя исповедника предали мучительной смерти. Положив на плаху, великомученику поочередно на руках и ногах отсекли пальцы, а затем руки и ноги. В конце, Святого, истекающего кровью, обезглавили. Произошло это в 421 году.Палладий АлександрийскийПо церковному календарю 10 декабря поминают преподобного Палладия Александрийского.Родился будущий cвятой в городе Солуни. Преподобный Палладий подвизался в Александрии в конце VI - начале VII века. Других данных о Палладии Александрийском не сохранилось.Роман АнтиохийскийПо церковному календарю 10 декабря поминают преподобного Романа Антиохийского, жившего в V веке.Преподобный был строгим постником и носил под власяницей тяжелые вериги. Святой Роман прожил много лет в затворе, не разжигая огня. Он мирно скончался, дожив до глубокой старости.ИмениныПо церковному календарю 10 декабря именины отмечают Фекла, Алексей, Андрей, Борис, Василий, Всеволод, Владимир, Гавриил, Дмитрий, Иван, Никон, Николай, Роман, Сергей, Серафим, Федор, Феодосий и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников
https://sputnik-georgia.ru/20211016/pravoslavnyy-tserkovnyy-kalendar-na-2022-god-260606210.html
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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 10 декабря 2021

01:00 10.12.2021
© Sputnik / STRINGERГорящие свечи в церкви
Горящие свечи в церкви - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2021
© Sputnik / STRINGER
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По православному церковному календарю 10 декабря 2021 отмечают день памяти cвятых Иакова, Палладия, Романа и других
Sputnik Грузия рассказывает кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Иаков Персянин

По церковному календарю 10 декабря поминают великомученика Иакова Персянина, пострадавшего за веру в V веке.
Родился будущий cвятой в знатной и богатой христианской семье в Персии в IV веке. Cтав взрослым, Иаков женился на христианке и растил детей в благочестии, в любви к молитве и Священному писанию.
Иаков при персидском дворе занимал высокую должность. В одном из военных походов, испугавшись признать себя христианином, он вместе с царем принес жертву идолам. Мать и жена Иакова, узнав об этом, огорчились и написали ему письмо, в котором, укоряя его, призывали покаяться.
Православный храм - Sputnik Грузия, 1920, 16.10.2021
Православный церковный календарь на 2022 год
16 октября, 12:06
Осознав тяжесть своего греха, Иаков стал громко плакать и молить о прощении Господа. Соратники, услышав, что он молится Господу, донесли об этом царю. На допросе, укрепившись духом, он мужественно признал себя христианином и уговоры царя отречься не смогли поколебать его веры.
По приказу царя исповедника предали мучительной смерти. Положив на плаху, великомученику поочередно на руках и ногах отсекли пальцы, а затем руки и ноги. В конце, Святого, истекающего кровью, обезглавили. Произошло это в 421 году.

Палладий Александрийский

По церковному календарю 10 декабря поминают преподобного Палладия Александрийского.
Родился будущий cвятой в городе Солуни. Преподобный Палладий подвизался в Александрии в конце VI - начале VII века. Других данных о Палладии Александрийском не сохранилось.

Роман Антиохийский

По церковному календарю 10 декабря поминают преподобного Романа Антиохийского, жившего в V веке.

Родился будущий cвятой в городе Росе. Подвизался преподобный Роман в окрестностях Антиохии, заслуживая благодатные дары прозорливости и исцелений. По молитвам cвятого Господь многим бесплодным женщинам даровал радость материнства.

Преподобный был строгим постником и носил под власяницей тяжелые вериги. Святой Роман прожил много лет в затворе, не разжигая огня. Он мирно скончался, дожив до глубокой старости.

Именины

По церковному календарю 10 декабря именины отмечают Фекла, Алексей, Андрей, Борис, Василий, Всеволод, Владимир, Гавриил, Дмитрий, Иван, Никон, Николай, Роман, Сергей, Серафим, Федор, Феодосий и Яков.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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