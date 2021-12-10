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Кутаиси и Абу-Даби свяжут прямые авиарейсы

Кутаиси и Абу-Даби свяжут прямые авиарейсы

Рейсы из Абу-Даби в Кутаиси и обратно будет выполнять два раза в неделю авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi 10.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. С 15 декабря начнется прямое авиасообщение между Кутаиси (регион Имерети) и столицей Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, говорится в сообщении на странице Объединения аэропортов Грузии в Facebook.Авиалинии из ОАЭ добавили новые рейсы в Тбилиси>>Полеты по маршруту Абу-Даби - Кутаиси - Абу-Даби будут выполняться дважды в неделю.Выполнять рейсы в направлении Абу-Даби будет низкобюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi. Это первая компания, которую Wizz Air создала за пределами Европы. Парк авиакомпании полностью укомплектован новыми Airbus A321neo.Национальная администрация туризма в партнерстве с Объединением аэропортов Грузии и компанией Wizz Air провела в Абу-Даби презентацию нового проекта – "Грузия как направление туризма и бизнеса".Первым рейсом из ОАЭ прибудут блогеры, инфлюенсеры и журналисты, которые познакомятся с туристическим потенциалом региона Имерети и подготовят сюжеты и статьи о Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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