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Кутаиси и Абу-Даби свяжут прямые авиарейсы
Кутаиси и Абу-Даби свяжут прямые авиарейсы
Рейсы из Абу-Даби в Кутаиси и обратно будет выполнять два раза в неделю авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi 10.12.2021, Sputnik Грузия
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новости
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авиасообщение
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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. С 15 декабря начнется прямое авиасообщение между Кутаиси (регион Имерети) и столицей Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, говорится в сообщении на странице Объединения аэропортов Грузии в Facebook.Авиалинии из ОАЭ добавили новые рейсы в Тбилиси&gt;&gt;Полеты по маршруту Абу-Даби - Кутаиси - Абу-Даби будут выполняться дважды в неделю.Выполнять рейсы в направлении Абу-Даби будет низкобюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi. Это первая компания, которую Wizz Air создала за пределами Европы. Парк авиакомпании полностью укомплектован новыми Airbus A321neo.Национальная администрация туризма в партнерстве с Объединением аэропортов Грузии и компанией Wizz Air провела в Абу-Даби презентацию нового проекта – "Грузия как направление туризма и бизнеса".Первым рейсом из ОАЭ прибудут блогеры, инфлюенсеры и журналисты, которые познакомятся с туристическим потенциалом региона Имерети и подготовят сюжеты и статьи о Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, авиасообщение, кутаиси, оаэ, экономика

Кутаиси и Абу-Даби свяжут прямые авиарейсы

07:32 10.12.2021
CC BY 2.0 / Bartlomiej Mostek / Airbus A320-232 (WL)Самолет авиакомпании Wizz Air
Самолет авиакомпании Wizz Air - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2021
CC BY 2.0 / Bartlomiej Mostek / Airbus A320-232 (WL)
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Рейсы из Абу-Даби в Кутаиси и обратно будет выполнять два раза в неделю авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. С 15 декабря начнется прямое авиасообщение между Кутаиси (регион Имерети) и столицей Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, говорится в сообщении на странице Объединения аэропортов Грузии в Facebook.
Авиалинии из ОАЭ добавили новые рейсы в Тбилиси>>
Полеты по маршруту Абу-Даби - Кутаиси - Абу-Даби будут выполняться дважды в неделю.
Выполнять рейсы в направлении Абу-Даби будет низкобюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi. Это первая компания, которую Wizz Air создала за пределами Европы. Парк авиакомпании полностью укомплектован новыми Airbus A321neo.

"С 15 декабря начнутся прямые рейсы между Кутаиси и Абу-Даби. Это особенно важно, потому что впервые в истории эти два города будут связаны воздушным сообщением. Мы надеемся, что возросший туристический потенциал окажет положительное влияние на регион Имерети, туристы вернутся в нашу страну и заново откроют для себя очарование региона Имерети и Грузии в целом", – сказала директор Объединения аэропортов Грузии Тамар Арчуадзе.

Национальная администрация туризма в партнерстве с Объединением аэропортов Грузии и компанией Wizz Air провела в Абу-Даби презентацию нового проекта – "Грузия как направление туризма и бизнеса".
Первым рейсом из ОАЭ прибудут блогеры, инфлюенсеры и журналисты, которые познакомятся с туристическим потенциалом региона Имерети и подготовят сюжеты и статьи о Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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