https://sputnik-georgia.ru/20211117/avialinii-iz-oae-dobavili-novye-reysy-v-tbilisi-262116582.html

Авиалинии из ОАЭ добавили новые рейсы в Тбилиси

Авиалинии из ОАЭ добавили новые рейсы в Тбилиси

Агентство гражданской авиации уже предоставило авиакомпаниям разрешение на выполнение полетов 17.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-17T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Авиакомпании Flydubai и Air Arabia будут выполнять дополнительные регулярные рейсы из ОАЭ в Тбилиси, сообщает Объединение аэропортов Грузии.В частности, согласно заявкам на полеты, поданным авиакомпаниями в Агентство гражданской авиации, Flydubai выполнит 16 дополнительных регулярных рейсов между Дубаем и Тбилиси с 30 ноября по 5 декабря.Air Arabia выполнит 4 дополнительных регулярных рейса между Шарджей и Тбилиси с 30 ноября по 4 декабря.Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии предоставило авиакомпаниям разрешение на выполнение полетов по указанным направлениям 12 ноября.На сегодняшний день иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста или же должны представить документ, подтверждающий, что человек получил две дозы вакцины от коронавируса. Пересечь сухопутную границу страны можно будет с документом о полном курсе вакцинации и с отрицательным ПЦР-тестом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210826/izrailskaya-aviakompaniya-israir-airlines-vozobnovlyaet-polety-v-gruziyu-258615434.html

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экономика, новости, грузия, туризм, объединение аэропортов грузии, авиасообщение в грузии