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Авиалинии из ОАЭ добавили новые рейсы в Тбилиси
Авиалинии из ОАЭ добавили новые рейсы в Тбилиси
Агентство гражданской авиации уже предоставило авиакомпаниям разрешение на выполнение полетов 17.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-17T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Авиакомпании Flydubai и Air Arabia будут выполнять дополнительные регулярные рейсы из ОАЭ в Тбилиси, сообщает Объединение аэропортов Грузии.В частности, согласно заявкам на полеты, поданным авиакомпаниями в Агентство гражданской авиации, Flydubai выполнит 16 дополнительных регулярных рейсов между Дубаем и Тбилиси с 30 ноября по 5 декабря.Air Arabia выполнит 4 дополнительных регулярных рейса между Шарджей и Тбилиси с 30 ноября по 4 декабря.Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии предоставило авиакомпаниям разрешение на выполнение полетов по указанным направлениям 12 ноября.На сегодняшний день иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста или же должны представить документ, подтверждающий, что человек получил две дозы вакцины от коронавируса. Пересечь сухопутную границу страны можно будет с документом о полном курсе вакцинации и с отрицательным ПЦР-тестом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, туризм, объединение аэропортов грузии, авиасообщение в грузии

Авиалинии из ОАЭ добавили новые рейсы в Тбилиси

07:32 17.11.2021
© Facebook / GCAA
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Агентство гражданской авиации уже предоставило авиакомпаниям разрешение на выполнение полетов
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Авиакомпании Flydubai и Air Arabia будут выполнять дополнительные регулярные рейсы из ОАЭ в Тбилиси, сообщает Объединение аэропортов Грузии.
В частности, согласно заявкам на полеты, поданным авиакомпаниями в Агентство гражданской авиации, Flydubai выполнит 16 дополнительных регулярных рейсов между Дубаем и Тбилиси с 30 ноября по 5 декабря.
Air Arabia выполнит 4 дополнительных регулярных рейса между Шарджей и Тбилиси с 30 ноября по 4 декабря.
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Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии предоставило авиакомпаниям разрешение на выполнение полетов по указанным направлениям 12 ноября.
На сегодняшний день иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста или же должны представить документ, подтверждающий, что человек получил две дозы вакцины от коронавируса. Пересечь сухопутную границу страны можно будет с документом о полном курсе вакцинации и с отрицательным ПЦР-тестом.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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