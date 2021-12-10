https://sputnik-georgia.ru/20211210/novaya-pricheska-i-roskoshnyy-obraz-olga-seryabkina-vyshla-v-svet-posle-rodov--262753339.html

Новая прическа и роскошный образ: Ольга Серябкина вышла в свет после родов

Новая прическа и роскошный образ: Ольга Серябкина вышла в свет после родов

Поклонники признались, что так и не смогли отвести взгляд от певицы, которая впервые стала мамой в конце ноября

2021-12-10T14:31+0400

2021-12-10T14:31+0400

2021-12-10T14:33+0400

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ольга серябкина

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ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Российская певица Ольга Серябкина впервые вышла в свет после родов – фанаты восхищаются внешним видом экс-солистки группы SEREBRO. В Москве прошла вечеринка, организованная в честь открытия музыкального пространства компании Believe. На торжестве появились многие звезды российского шоу-бизнеса, в том числе Ольга Серябкина, которая впервые стала мамой 20 ноября. Несмотря на то, что Серябкина с головой ушла в воспитание сына, она нашла пару часов, чтобы продемонстрировать себя после родов и увидеться с коллегами. На мероприятии экс-солистка "Серебра" появилась в зауженных брюках, облегающем топе с декольте и в белом пиджаке с мужского плеча. Свой образ артистка дополнила лаковыми лодочками на каблуках и колье из драгоценных камней. Также Ольга показала новую прическу – звезда отрезала челку и удивила всех поклонников. "Оля потрясная", "Фигура просто вау, будто не рожала", "Ты сделала челку?", "Классная прическа", "Идеальная", – прокомментировали фанаты в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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российский шоу-бизнес, ольга серябкина