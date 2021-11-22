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https://sputnik-georgia.ru/20211122/pevitsa-olga-seryabkina-vpervye-stala-mamoy---foto-iz-roddoma-262275122.html
Певица Ольга Серябкина впервые стала мамой - фото из роддома
Певица Ольга Серябкина впервые стала мамой - фото из роддома
Бывшая солистка популярной группы Serebro показала фотографии с роддома и обрадовала всех подписчиков в Инстаграм. 22.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-22T12:58+0400
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шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Бывшая солистка российской группы Serebro впервые стала матерью: Ольга Серябкина поделилась радостью с поклонниками и показала малыша. За тем, как протекает беременность звезды, следили все подписчики в Инстаграм, а Ольга не скрывала свою радость: показывала беременные снимки и делилась мыслями.20 ноября Серябкина и ее муж предприниматель Григорий Начкебия стали родителями: об этом звезда рассказала в Инстаграм 21 ноября. Звезда показала нежные и добрые фотографии из роддома, которые привели всех подписчиков в восторг. На кадрах звезда позировала вместе с ребенком и супругом.Также поклонники наконец смогли узнать пол малыша - у артистки родился мальчик, которого родители назвали Лукой. Поклонники и звездные коллеги сразу же бросились поздравлять певицу и желать здоровья мальчику. Многие уверены, что малыш станет настоящей копией своей звездной мамы. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, шоу-бизнес

Певица Ольга Серябкина впервые стала мамой - фото из роддома

12:58 22.11.2021 (обновлено: 12:59 22.11.2021)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица Ольга Серябкина на музыкальной премии "Жара Music Awards"
Певица Ольга Серябкина на музыкальной премии Жара Music Awards - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Бывшая солистка популярной группы Serebro показала фотографии с роддома и обрадовала всех подписчиков в Инстаграм.
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Бывшая солистка российской группы Serebro впервые стала матерью: Ольга Серябкина поделилась радостью с поклонниками и показала малыша.
За тем, как протекает беременность звезды, следили все подписчики в Инстаграм, а Ольга не скрывала свою радость: показывала беременные снимки и делилась мыслями.
20 ноября Серябкина и ее муж предприниматель Григорий Начкебия стали родителями: об этом звезда рассказала в Инстаграм 21 ноября.
Звезда показала нежные и добрые фотографии из роддома, которые привели всех подписчиков в восторг. На кадрах звезда позировала вместе с ребенком и супругом.
Также поклонники наконец смогли узнать пол малыша - у артистки родился мальчик, которого родители назвали Лукой.
Поклонники и звездные коллеги сразу же бросились поздравлять певицу и желать здоровья мальчику. Многие уверены, что малыш станет настоящей копией своей звездной мамы.
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