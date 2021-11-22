https://sputnik-georgia.ru/20211122/pevitsa-olga-seryabkina-vpervye-stala-mamoy---foto-iz-roddoma-262275122.html

Певица Ольга Серябкина впервые стала мамой - фото из роддома

Певица Ольга Серябкина впервые стала мамой - фото из роддома

Бывшая солистка популярной группы Serebro показала фотографии с роддома и обрадовала всех подписчиков в Инстаграм. 22.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Бывшая солистка российской группы Serebro впервые стала матерью: Ольга Серябкина поделилась радостью с поклонниками и показала малыша. За тем, как протекает беременность звезды, следили все подписчики в Инстаграм, а Ольга не скрывала свою радость: показывала беременные снимки и делилась мыслями.20 ноября Серябкина и ее муж предприниматель Григорий Начкебия стали родителями: об этом звезда рассказала в Инстаграм 21 ноября. Звезда показала нежные и добрые фотографии из роддома, которые привели всех подписчиков в восторг. На кадрах звезда позировала вместе с ребенком и супругом.Также поклонники наконец смогли узнать пол малыша - у артистки родился мальчик, которого родители назвали Лукой. Поклонники и звездные коллеги сразу же бросились поздравлять певицу и желать здоровья мальчику. Многие уверены, что малыш станет настоящей копией своей звездной мамы. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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