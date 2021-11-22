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Певица Ольга Серябкина впервые стала мамой - фото из роддома
12:58 22.11.2021 (обновлено: 12:59 22.11.2021)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица Ольга Серябкина на музыкальной премии "Жара Music Awards"
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Бывшая солистка популярной группы Serebro показала фотографии с роддома и обрадовала всех подписчиков в Инстаграм.
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Бывшая солистка российской группы Serebro впервые стала матерью: Ольга Серябкина поделилась радостью с поклонниками и показала малыша.
За тем, как протекает беременность звезды, следили все подписчики в Инстаграм, а Ольга не скрывала свою радость: показывала беременные снимки и делилась мыслями.
20 ноября Серябкина и ее муж предприниматель Григорий Начкебия стали родителями: об этом звезда рассказала в Инстаграм 21 ноября.
Звезда показала нежные и добрые фотографии из роддома, которые привели всех подписчиков в восторг. На кадрах звезда позировала вместе с ребенком и супругом.
Также поклонники наконец смогли узнать пол малыша - у артистки родился мальчик, которого родители назвали Лукой.
Поклонники и звездные коллеги сразу же бросились поздравлять певицу и желать здоровья мальчику. Многие уверены, что малыш станет настоящей копией своей звездной мамы.
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