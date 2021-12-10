https://sputnik-georgia.ru/20211210/profilnyy-komitet-parlamenta-gruzii-odobril-gosbyudzhet-strany-na-2022-god-262765358.html

Профильный комитет парламента Грузии одобрил госбюджет страны на 2022 год

Профильный комитет парламента Грузии одобрил госбюджет страны на 2022 год

Утверждение документа запланировано на пленарном заседании законодательного органа страны в среду, 15 декабря 10.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-10T19:23+0400

2021-12-10T19:23+0400

2021-12-10T19:28+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Финансово-бюджетный комитет парламента Грузии в пятницу поддержал окончательную версию государственного бюджета страны на 2022 год.Утверждение документа запланировано на пленарном заседании законодательного органа страны в среду, 15 декабря."В окончательной редакции главного финансового документа страны учтены предложения и рекомендации парламента. В результате увеличено финансирование практически всех министерств и ведомств.На основании каких данных рассчитан бюджетСогласно окончательной версии госбюджета, в 2022 году ожидается рост реального ВВП на уровне 6,0%, а в ближайшие годы - в среднем 5,5%. При этом обновленный прогноз экономического роста на текущий год составляет 10%.Прогноз учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики в будущем году, в том числе и прогнозы по Грузии.Дефицит бюджета, который является одним из важнейших показателей, в следующем году составит 4,2% ВВП. Дефлятор запланирован на уровне 4,5%. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 64,8 миллиарда лари.Доходы и расходы госбюджетаНалоговые поступления в 2022 году составят 23,5% к ВВП и останутся на том же уровне в последующие годы. В 2022 году общий объем текущих расходов прогнозируется на уровне 14,2 млрд лари, что составляет 22,8% ВВП. Тот же размер сохранится и в 2023 году, а в 2024-2025 годах будет тенденция к снижению показателя.В 2022 году капитальные затраты, которые являются одним из основных факторов экономического роста страны, прогнозируются на уровне 5,5 млрд долларов, или 8,5% к ВВП. В последующие годы в результате бюджетной консолидации капитальные затраты снижаются и будут находиться в диапазоне 7,0-7,1% ВВП.К концу 2022 года предельный объем долга правительства Грузии определен в 51,7% ВВП по лимите 60% ВВП.Ассигнования государственного бюджета определены в размере 19,2 миллиарда лари, в том числе бюджетные средства – 17,3 миллиарда лари, а финансирование со стороны доноров - 1,9 миллиарда лари.Наибольшее финансирование в 2020 году получат министерство по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты (6 миллиардов лари), министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии (2,9 миллиарда лари), а также министерство образования и науки (1,7 миллиарда лари).Согласно окончательной версии госбюджета страны, правительство намерено сократить расходы на борьбу с пандемией. В 2021 году бюджет, направленный на управление пандемией коронавируса (мобилизация медицинских учреждений, расходы на лечение, тестирование и обследования, вакцинация и др.), составляет 810 миллионов лари. В сравнении с утвержденным планом этого года, бюджет сокращен на 310 миллионов лари и в будущем году составит 500 миллионов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211202/parlament-gruzii-prinyal-popravki-v-gosbyudzhet-2021-komu-dostanetsya-bolshe-deneg-262554977.html

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