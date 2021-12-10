https://sputnik-georgia.ru/20211210/prosto-demna-gvasaliya-otkazalsya-ot-familii-262733802.html

Просто Демна: дизайнер Гвасалия отказался от фамилии

Просто Демна: дизайнер Гвасалия отказался от фамилии

Знаменитый модельер решил поменять свое профессиональное имя, отказавшись от фамилии 10.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-10T08:01+0400

2021-12-10T08:01+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Просто Демна – так отныне попросил называть себя креативный директор Balenciaga и основатель Vetements Демна Гвасалия: модельер решил поменять свое профессиональное имя, отказавшись от фамилии.Тема смены имени в последнее время стала особенно популярна в шоу-бизнесе. К слову, недавно поклонник и близкий друг Демны Канье Уэст тоже сменил имя на Йе. Однако в его случае рэпер и предприниматель официально сменил имя во всех документах. А Гвасалия, как видно, не намерен убирать фамилию из паспорта – это имя будет фигурировать исключительно как творческий псевдоним.Демна Гвасалия прославился в мире моды благодаря своим "модным переворотам". Каждая коллекция Гвасалия разлетается молниеносно, потому что одежда Демны – это во многом глоток свежего воздуха и абсолютной свободы. Наряды Демны выбирают звезды Голливуда. Среди них известная певица Рианна, Селин Дион, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Шайа Лабаф и многие другие.Дом моды Balenciaga был основан в 1919 году испанским дизайнером Кристобалем Баленсиагой. В 1937 году во время гражданской войны в Испании ателье перебралось в Париж. Сегодня бренд принадлежит французской компании Kering. С 2015 года у штурвала модного дома грузин Демна Гвасалия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211111/gvasaliya-priznan-luchshim-zhenskim-dizaynerom-goda-po-versii-soveta-modelerov-ameriki-261976487.html

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новости, в мире, демна гвасалия, мода, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, balenciaga, дизайнеры, канье уэст