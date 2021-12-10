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https://sputnik-georgia.ru/20211210/prosto-demna-gvasaliya-otkazalsya-ot-familii-262733802.html
Просто Демна: дизайнер Гвасалия отказался от фамилии
Просто Демна: дизайнер Гвасалия отказался от фамилии
Знаменитый модельер решил поменять свое профессиональное имя, отказавшись от фамилии 10.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-10T08:01+0400
2021-12-10T08:13+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Просто Демна – так отныне попросил называть себя креативный директор Balenciaga и основатель Vetements Демна Гвасалия: модельер решил поменять свое профессиональное имя, отказавшись от фамилии.Тема смены имени в последнее время стала особенно популярна в шоу-бизнесе. К слову, недавно поклонник и близкий друг Демны Канье Уэст тоже сменил имя на Йе. Однако в его случае рэпер и предприниматель официально сменил имя во всех документах. А Гвасалия, как видно, не намерен убирать фамилию из паспорта – это имя будет фигурировать исключительно как творческий псевдоним.Демна Гвасалия прославился в мире моды благодаря своим "модным переворотам". Каждая коллекция Гвасалия разлетается молниеносно, потому что одежда Демны – это во многом глоток свежего воздуха и абсолютной свободы. Наряды Демны выбирают звезды Голливуда. Среди них известная певица Рианна, Селин Дион, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Шайа Лабаф и многие другие.Дом моды Balenciaga был основан в 1919 году испанским дизайнером Кристобалем Баленсиагой. В 1937 году во время гражданской войны в Испании ателье перебралось в Париж. Сегодня бренд принадлежит французской компании Kering. С 2015 года у штурвала модного дома грузин Демна Гвасалия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211111/gvasaliya-priznan-luchshim-zhenskim-dizaynerom-goda-po-versii-soveta-modelerov-ameriki-261976487.html
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новости, в мире, демна гвасалия, мода, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, balenciaga, дизайнеры, канье уэст

Просто Демна: дизайнер Гвасалия отказался от фамилии

08:01 10.12.2021 (обновлено: 08:13 10.12.2021)
© Facebook / Demna Gvasalia DailyВсемирно известный дизайнер Демна Гвасалия
Всемирно известный дизайнер Демна Гвасалия - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2021
© Facebook / Demna Gvasalia Daily
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Знаменитый модельер решил поменять свое профессиональное имя, отказавшись от фамилии
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Просто Демна – так отныне попросил называть себя креативный директор Balenciaga и основатель Vetements Демна Гвасалия: модельер решил поменять свое профессиональное имя, отказавшись от фамилии.

"Отныне Демна использует только свое имя, отделяя псевдоним художника от полного имени, данного при рождении, и, следовательно, отделяя творческую работу от личной жизни", – сказано в заявлении Balenciaga, посвященном новой коллекции бренда весна-лето 2022.

Тема смены имени в последнее время стала особенно популярна в шоу-бизнесе. К слову, недавно поклонник и близкий друг Демны Канье Уэст тоже сменил имя на Йе. Однако в его случае рэпер и предприниматель официально сменил имя во всех документах. А Гвасалия, как видно, не намерен убирать фамилию из паспорта – это имя будет фигурировать исключительно как творческий псевдоним.
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Демна Гвасалия прославился в мире моды благодаря своим "модным переворотам". Каждая коллекция Гвасалия разлетается молниеносно, потому что одежда Демны – это во многом глоток свежего воздуха и абсолютной свободы. Наряды Демны выбирают звезды Голливуда. Среди них известная певица Рианна, Селин Дион, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Шайа Лабаф и многие другие.
Дом моды Balenciaga был основан в 1919 году испанским дизайнером Кристобалем Баленсиагой. В 1937 году во время гражданской войны в Испании ателье перебралось в Париж. Сегодня бренд принадлежит французской компании Kering. С 2015 года у штурвала модного дома грузин Демна Гвасалия.
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