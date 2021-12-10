https://sputnik-georgia.ru/20211210/smart-chasy-apple-watch-nazvali-nebezopasnymi-na-kompaniyu-podali-v-sud-262755293.html
Смарт-часы Apple Watch назвали небезопасными: на компанию подали в суд
Смарт-часы Apple Watch назвали небезопасными: на компанию подали в суд
Истцы требуют возмещения убытков и публичного раскрытия дефекта представителями Apple
2021-12-10T17:31+0400
2021-12-10T17:31+0400
2021-12-10T17:31+0400
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ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Apple вновь в центре скандала — на компанию в очередной раз подали в суд. В этот раз из-за умных часов Apple Watch: истцы заявляют, что они небезопасны, сообщает Appleinsider.В частности, утверждается, что поскольку в часах нет запаса пространства под вздувшийся аккумулятор, то Apple Watch представляют для пользователя "нераскрытую и неоправданно опасную угрозу". Коллективный иск поступил в федеральный суд американского штата Калифорния, отмечает издание.Речь идет о моделях от Apple Watch до Apple Watch Series 6. Истцы уверены: в умных часах из Купертино якобы отсутствует "тепловое или иное решение для предотвращения и/или уменьшения опасности отсоединения, разрушения или трещины экрана часов в результате недостаточного пространства, выделенного в устройстве для прямоугольной батареи". Обвинители предполагают, что потенциальная проблема способна оказать давление на экран снизу вверх, в результате чего он отсоединится от часов и расколется.Поясняется, что недовольные Apple Watch просят суда присяжных, а также возмещения финансовых убытков истцам и публичного раскрытия дефекта представителями Apple.Apple — американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения. Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну, у корпорации Apple имеется в индустрии потребительской электроники уникальная репутация, сравнимая с культом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211029/microsoft-stala-krupneyshey-kompaniey-mira-oboydya-apple-261610830.html
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новости, в мире, сша, apple, калифорния
Смарт-часы Apple Watch назвали небезопасными: на компанию подали в суд
Истцы требуют возмещения убытков и публичного раскрытия дефекта представителями Apple
ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik.
Apple вновь в центре скандала — на компанию в очередной раз подали в суд. В этот раз из-за умных часов Apple Watch: истцы заявляют, что они небезопасны, сообщает
Appleinsider.
В частности, утверждается, что поскольку в часах нет запаса пространства под вздувшийся аккумулятор, то Apple Watch представляют для пользователя "нераскрытую и неоправданно опасную угрозу".
Коллективный иск поступил в федеральный суд американского штата Калифорния, отмечает издание.
Речь идет о моделях от Apple Watch до Apple Watch Series 6. Истцы уверены: в умных часах из Купертино якобы отсутствует "тепловое или иное решение для предотвращения и/или уменьшения опасности отсоединения, разрушения или трещины экрана часов в результате недостаточного пространства, выделенного в устройстве для прямоугольной батареи". Обвинители предполагают, что потенциальная проблема способна оказать давление на экран снизу вверх, в результате чего он отсоединится от часов и расколется.
Поясняется, что недовольные Apple Watch просят суда присяжных, а также возмещения финансовых убытков истцам и публичного раскрытия дефекта представителями Apple.
Apple — американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения. Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну, у корпорации Apple имеется в индустрии потребительской электроники уникальная репутация, сравнимая с культом.
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