https://sputnik-georgia.ru/20211029/microsoft-stala-krupneyshey-kompaniey-mira-oboydya-apple-261610830.html

Microsoft стала крупнейшей компанией мира, обойдя Apple

Microsoft стала крупнейшей компанией мира, обойдя Apple

Капитализация Microsoft в настоящее время составляет 2,44 триллиона долларов, а Apple – 2,40 триллиона. 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T23:11+0400

2021-10-29T23:11+0400

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ТБИЛИСИ, 29 окт – Sputnik. Американская компания Microsoft стала крупнейшей по капитализации, обогнав Apple, акции которой резко упали в цене после публикации финансовой отчетности, свидетельствуют данные биржевых торгов, сообщил Sputnik Беларусь.По состоянию на вечер пятницы 29 октября акции Microsoft подорожали на 0,24% – до 325,1 доллара, а Apple упали в цене на 3,94% – до 146,5 доллара за одну ценную бумагу.В результате капитализация Microsoft в настоящее время составляет 2,44 триллиона долларов, а Apple – 2,40 триллиона.Замыкает тройку лидеров по капитализации саудовская нефтедобывающая компания Saudi Aramco – 2,01 триллиона долларов.В пятницу Apple опубликовала финансовый отчет, который инвесторы восприняли с пессимизмом. По итогам финансового года компания получила чистую прибыль в 94,68 миллиарда долларов, однако на настроения инвесторов обеспокоили комментарии Apple, что нарушение цепочек поставок несколько влияет на производственные показатели.В свою очередь, Microsoft ранее отчиталась об увеличении чистой прибыли по итогам квартала на 47,6% (до 20,5 миллиарда). После обнародования отчета – с 26 октября – ее акции непрерывно растут в цене.Транснациональная компания Microsoft была основана в 1975-м Полом Алленом и Биллом Гейтсом, ее штаб-квартира расположена в Редмонде (штат Вашингтон). Она специализируется на выпуске программного обеспечения, в частности самой популярной в мире операционной системы Windows.

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