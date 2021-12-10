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В Тбилиси проходит форум по правам человека
В Тбилиси проходит форум по правам человека
Форум в Тбилиси приурочен к Международному дню прав человека, который отмечается 10 декабря 10.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-10T12:35+0400
2021-12-10T12:39+0400
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ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Парламент Грузии сделал важные шаги в направлении улучшения правового положения граждан страны, об этом заявил председатель парламента Каха Кучава на форуме по правам человека, которых проходит в Тбилиси.Организаторы форума создали пространство для диалога правительства с гражданским обществом, чтобы обсудить проблемы в области прав человека и наметить шаги для их решения. В форуме приняли участие председатель парламента Грузии Каха Кучава, Народный защитник Нино Ломджария, представители ООН и Евросоюза.В Тбилиси акцию-шествие устроили лица с ОВЗ&gt;&gt;На форуме права человека рассматриваются в трех разрезах, в которых экономический и социальный кризис в условиях пандемии привел к резкому неравенству: гендерное равноправие, правовая и социальная защита сообщества ЛГБТК+ и права этнических и религиозных меньшинств.Как отметила в своем выступлении омбудсмен Нино Ломджария, проблема равенства в Грузии все еще остается актуальной.Выступая на форуме, Ник Бересфорд, глава ПРООН, заявил, что Грузия проделала долгий путь, претворяя в жизнь принципы Всеобщей декларации прав человека.Ситуацию с правами человека в Грузии оценила и Эвия Котан, представитель миссии ЕС в Тбилиси. По ее словам, Евросоюз последовательно поддерживает Грузию в сфере защиты прав человека и в построении равноправного и справедливого общества."Защита прав человека – краеугольный камень наших отношений и помощи Грузии. Сегодня, когда мы отмечаем Международный день прав человека, мы обсудили множество важных вопросов, включая то, что необходимо сделать для более эффективной защиты гендерного равенства, прав этнических и религиозных меньшинств и прав ЛГБТК + сообщества в Грузии", – сказала Котан.Международный день прав человека отмечается 10 декабря. Именно в этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека. В этом документе провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, права человека

В Тбилиси проходит форум по правам человека

12:35 10.12.2021 (обновлено: 12:39 10.12.2021)
© photo: SputnikООН штаб-квартира
ООН штаб-квартира - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2021
© photo: Sputnik
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Форум в Тбилиси приурочен к Международному дню прав человека, который отмечается 10 декабря
ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Парламент Грузии сделал важные шаги в направлении улучшения правового положения граждан страны, об этом заявил председатель парламента Каха Кучава на форуме по правам человека, которых проходит в Тбилиси.
Организаторы форума создали пространство для диалога правительства с гражданским обществом, чтобы обсудить проблемы в области прав человека и наметить шаги для их решения. В форуме приняли участие председатель парламента Грузии Каха Кучава, Народный защитник Нино Ломджария, представители ООН и Евросоюза.
В Тбилиси акцию-шествие устроили лица с ОВЗ>>

"В последние годы парламент Грузии предпринял существенные шаги для создания регулирующих рамок с целью улучшения правового положения граждан, будь то принятие нового Кодекса защиты детей, установление новых норм труда, принятие гендерных норм на выборах, внесение новых правовых регуляций в Конституцию, принятие закона по реализации основных прав и свобод лиц с ограниченными возможностями или другое", – заявил Кучава.

На форуме права человека рассматриваются в трех разрезах, в которых экономический и социальный кризис в условиях пандемии привел к резкому неравенству: гендерное равноправие, правовая и социальная защита сообщества ЛГБТК+ и права этнических и религиозных меньшинств.
Как отметила в своем выступлении омбудсмен Нино Ломджария, проблема равенства в Грузии все еще остается актуальной.

"Защита прав женщин, людей с ограниченными возможностями, сообщества ЛГБТК+, а также этнических и религиозных меньшинств существенно не улучшилась. Особую тревогу вызвали события вокруг недели Tbilisi Pride, когда правоохранительные органы не отреагировали должным образом на насилие в отношении членов сообщества ЛГБТК+ и журналистов. Виновные в насилии и виновные в организации насильственных действиях не предстали перед правосудием", – заявила Народный защитник Грузии.

Выступая на форуме, Ник Бересфорд, глава ПРООН, заявил, что Грузия проделала долгий путь, претворяя в жизнь принципы Всеобщей декларации прав человека.
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"Этот путь должен привести страну к построению равноправного и справедливого общества, особенно в вопросах, касающихся меньшинств и маргинализированных социальных групп. Мы призываем государственных, политических и гражданских лидеров Грузии уделять особое внимание борьбе с дискриминацией, обеспечивать надлежащее правовое реагирование на нарушения прав человека и защищать права всех граждан без исключения", – сказал Бересфорд.

Ситуацию с правами человека в Грузии оценила и Эвия Котан, представитель миссии ЕС в Тбилиси. По ее словам, Евросоюз последовательно поддерживает Грузию в сфере защиты прав человека и в построении равноправного и справедливого общества.
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"Защита прав человека – краеугольный камень наших отношений и помощи Грузии. Сегодня, когда мы отмечаем Международный день прав человека, мы обсудили множество важных вопросов, включая то, что необходимо сделать для более эффективной защиты гендерного равенства, прав этнических и религиозных меньшинств и прав ЛГБТК + сообщества в Грузии", – сказала Котан.
Международный день прав человека отмечается 10 декабря. Именно в этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека. В этом документе провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.
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