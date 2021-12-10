https://sputnik-georgia.ru/20211210/vlasti-gruzii-otvetili-na-predlozhenie-saakashvili-nachat-bolshuyu-perezagruzku--262751776.html

Власти Грузии ответили на предложение Саакашвили начать "большую перезагрузку"

Власти Грузии ответили на предложение Саакашвили начать "большую перезагрузку"

В правящей партии скептически относятся к предложениям экс-президента 10.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-10T13:54+0400

2021-12-10T13:54+0400

2021-12-10T15:21+0400

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михаил саакашвили

грузинская мечта

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Представители правящей "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не верят в искренность экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который говорит о необходимости "большой перезагрузки".Накануне Саакашвили написал пост на своей странице в соцсети Facebook, в котором говорится, что Грузии нужно "широкое согласие и большая перезагрузка". Экс-президент также анонсировал подготовку к масштабной акции протеста в декабре. По мнению Саакашвили, нужны постоянные очаги сопротивления с двумя основными целями: выборы и прекращение политических преследований.По мнению другого депутата правящей партии Георгия Амилахвари, перезагрузка будет возможна в том случае, если Саакашвили извинится за совершенные поступки."Страна перезагрузится тогда, когда он отбудет наказание. Если после этого большая часть общества решит простить его и вернет его в политику, то тогда можно будет говорить о каких-то компромиссах", – заявил Амилахвари.В конце ноября Саакашвили впервые со дня ареста выступил в суде и заявил, что совершил много ошибок, и извинился за них, при этом отметив, что он не совершал преступления. Своей главной ошибкой он назвал то, что в свое время не сумел создать независимую судебную систему, и теперь это затронуло и его. Выступление Саакашвили раскритиковали как представители "Грузинской мечты", так и часть оппозиции, заявив, что в нем не было ни капли сожаления.К возможности "большого примирения" скептически относится часть парламентской оппозиции."Грузинская мечта" и "Национальное движение" противостоят друг другу так же, как и раньше. Этот язык ненависти, язык вражды вновь присутствует в их выступлениях. Исходя из этого, я считаю примирение бесперспективным", – заявил вице-спикер парламента Грузии, депутат от партии "Граждане" Леван Иоселиани.Между тем, в бывшей правящей партии "Единое национальное движение", созданной Саакашвили, критикуют тех, кто против достижения широкого согласия."Те, кто является противником этого примирения, те, кто хочет сорвать это, естественно, они не хотят снижения напряженности и развития страны. "Грузинская мечта" хочет, чтобы в повестке дня всегда было противостояние, "Грузинская мечта" хочет обвинять в испорченных ею делах других и чтобы эта страна не развивалась", – заявил депутат от ЕНД Давид Киркитадзе.Политическая обстановка в Грузии обострилась после второго тура выборов в местные органы власти. Победу почти везде одержала правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Оппозиция во главе с основанной Саакашвили партией "Единое национальное движение" заявила о тотальной фальсификации выборов, отказалась признавать результаты голосования и перешла в режим непрерывных акций протеста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, грузинская мечта, возвращение и арест саакашвили