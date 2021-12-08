https://sputnik-georgia.ru/20211208/saakashvili-zapretili-telefonnye-zvonki-na-dva-mesyatsa-262699944.html

Саакашвили запретили телефонные звонки на два месяца

Саакашвили запретили телефонные звонки на два месяца

Защита Михаила Саакашвили намерена обжаловать решение тюремной администрации в суде 08.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-08T19:20+0400

2021-12-08T19:20+0400

2021-12-08T19:31+0400

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грузия

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сандро гиргвлиани

тюрьма

специальная пенитенциарная служба

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Тюремная администрация запретила экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили осуществлять телефонные звонки в течение двух месяцев за нарушение дисциплины, сказал адвокат Шота Тутберидзе журналистам.Служба госинспектора оштрафовала Минюст Грузии за показ кадров с Саакашвили>>Ранее стало известно, что 29 ноября директор тюремной больницы №18 начал дисциплинарное производство против Саакашвили. Решение было принято после того, как экспертиза установила, что стоимость поврежденного в палате Саакашвили кардиомонитора составила менее 150 лари (около 50 долларов). Во время заселения в палату тюремной больницы №18 в Тбилиси Саакашвили оказал сопротивление сотрудникам учреждения и повредил кардиомонитор.При этом он отметил, что Саакашвили был лишен этого права еще в середине октября.Адвокат настаивает на том, что решение было совершенно необоснованным и незаконным, поскольку нет никакой аргументации и не изучены фактические обстоятельства дела.Саакашвили не лишали телевизора – пенитенциарная служба>>"В частности, нет причины, почему Михаил Саакашвили толкнул этот аппарат. А причина заключается в том, что его похитили и с ним обращались бесчеловечно. Его затащили в камеру, и, естественно, у него была адекватная реакция, когда сотрудники пенитенциарной службы попытались насильно взять какие-то анализы или тесты", - отметил адвокат.По словам Тутберидзе, они намерены обжалось тюремное постановление в суде.Ранее Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии заявила, что Саакашвили нанес словесное и физическое оскорбление сотрудникам тюремной больницы.После 50-дневной голодовки Саакашвили проходит курс реабилитации в горийском военном госпитале. По данным министерства юстиции, после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму №12 в городе Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября. Ему предстоит провести в заключении 6 лет.Саакашвили был приговорен к тюремному заключению по двум уголовным делам - о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Еще три дела против него в стадии судебного рассмотрения. Это дело о силовом разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении государственной границы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, тюрьма, специальная пенитенциарная служба