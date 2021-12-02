Саакашвили вспомнил жену и предложил превратить СГБ в дискотеку - детали из зала суда
17:56 02.12.2021 (обновлено: 18:25 02.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerТбилисский городской суд. Полицейский кордон и заграждения у входа. 2 декабря 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
Судебный процесс транслировался в прямом эфире оппозиционных телеканалов
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. В Тбилисском городском суде прошло очередное слушание по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили - бывший глава государства обвиняется в растрате государственных средств в период с 2009 по 2012 годы.
Это одно из самых крупных дел против экс-президента Грузии. Речь идет о растрате 8,8 миллиона лари, и по этому делу Саакашвили может оказаться за решеткой на 11 лет.
Слушание по этому делу в четверг было первым, на котором присутствовал Саакашвили. На данный момент рассмотрение дела в суде практически находится на середине – суд принял представленные доказательства и улики и успел опросить часть свидетелей.
© photo: Sputnik / StringerСудебный процесс над Саакашвили в Тбилисском суде. Акция протеста его сторонников 2 декабря 2021 года
Судебный процесс над Саакашвили в Тбилисском суде. Акция протеста его сторонников 2 декабря 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
Заседание проходило на фоне акции сторонников Саакашвили, которые на этот раз смогли наблюдать за процессом на большом экране, смонтированном оппозиционерами у здания суда. Все слушание транслировалось в прямом эфире.
Политика на суде
Судья по делу Бадри Кочламазишвили позволил экс-президенту выступить с речью и сделать политические заявления.
"Когда лицо, обвиняемый, является активной политической фигурой, когда он, во всяком случае сторона защиты утверждает, что его преследуют по политическому признаку, когда ему предъявлены обвинения об использовании им служебного положения во время его президентства, а президентство является высокой политической должностью, вот в таком случае не позволять обвиняемому делать политические заявления - абсолютно недопустимо", – сказал Кочламазашвили.
Саакашвили воспользовался предложенной возможностью, и его заявление длилось почти полтора часа. В своей речи экс-президент Грузии категорически опроверг предъявленное ему обвинение.
"Меня судят по постыдному обвинению как вора пиджаков и за то, что я прошел лечение где-то, для того чтобы показать свою страну всему миру и встретить достойно тех, кто приезжал", - сказал Саакашвили.
© photo: Sputnik / StringerСудебный процесс над Саакашвили в Тбилисском суде. Акция протеста его сторонников 2 декабря 2021 года
Судебный процесс над Саакашвили в Тбилисском суде. Акция протеста его сторонников 2 декабря 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
При этом экс-президент в своем выступлении заявил, что рядом с ним в таком случае по этому обвинению должна сидеть его супруга Сандра Рулофс.
"Вы все говорите, что у Сандры также было много трат на подарки детям... Почему вы не судите Сандру, большая часть трат ее. Я с удовольствием бы сидел с ней на скамье обвиняемых. Потому что четвертая или пятая часть - это траты Сандры", - сказал Саакашвили.
Также он в своей речи на суде опроверг другие обвинения и выступил с необычными предложениями.
"Судебная система должна полностью измениться, всех нужно уволить. Служба государственной безопасности должна быть полностью упразднена, необходимо упразднить, закрыть, повесить большой замок, вместо нее открыть дискотеку", - заявил Саакашвили.
Прокуроры, в свою очередь, подчеркнули, что обвинения против Саакашвили гораздо более тяжелые, чем это пытается представить сторона защиты.
"Они (адвокаты - ред.) хотят создать в обществе восприятие того, что Саакашвили судят только из-за пиджаков или каких-то букетов цветов. Им создает дискомфорт тот факт, что в деле представлены расходы, которые однозначно являются незаконными", - заявил прокурор Георгий Муджири.
В списке трат экс-президента числятся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое спортивное пальто на сумму в 28,6 тысячи долларов, а также другая дорогая одежда. Все расходы Саакашвили в период президентства были обнародованы после снятия грифа "секретно" через неделю после предъявления обвинения.
Детали дела
Дело против Саакашвили касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы.
Обвинение Саакашвили, который покинул Грузию сразу же после инаугурации нового президента страны Георгия Маргвелашвили в 2013 году, было предъявлено в 2014 году заочно.
Тогда прокуратура обнародовала подробно личные расходы Саакашвили и подкрепила заявление ксерокопиями чеков.
Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме. До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения.
По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия, который сегодня также находится на скамье подсудимых.
Для наглядности прокуратура представила часть расходов Саакашвили более детально:
Приобретение картины работы рисующей грудью Мередит Остром в Лондоне – 15 тысяч 989 лари (около $9,2 тыс);
Оплата труда, аренда жилплощади и возвращение в Испанию испанского повара Серхио Калдерона Латаса, нанятого Михаилом Саакашвили, и оплата труда его переводчика – 191 тысяча 643 лари (около $110 тыс);
Гостиничное обслуживание и процедуры лечебного похудения в оздоровительном центре австрийского города Инсбрук для Гиги Угулава (экс-мэр Тбилиси) – 26 тысяч 388 лари (около $15,3 тыс);
Аренда авиалайнера для Михаила Саакашвили – 503 тысячи 383 лари (около $290 тыс);
Аренда автомобилей Porsche, Mercedes и Audi в Австрии для Михаила Саакашвили и Гиги Угулава – 58 тысячи 876 лари (около $34 тыс);
Аренда лимузина и минивэна Михаилом Саакашвили во время визита в Верону – 45 тысяч 214 лари (около $26,1 тыс);
Аренда вертолета в Перу – 33 тысячи 204 лари (около $19,1 тыс);
Аренда яхты в Пизе – 25 тысяч 237 лари (около $14,5 тыс);
Приобретение семи пиджаков и кашемирового спортивного пальто Михаилом Саакашвили в Лондоне – 49 тысяч 499 лари (около $28,6 тыс)
Приобретение двух костюмов ручной работы – 7 тысяч 994,84 лари (около $4,6 тыс);
Приобретение десяти наручных часов в Грузии и Англии – 53 тысячи 283 лари (около $30,7 тыс).
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