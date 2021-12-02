https://sputnik-georgia.ru/20211202/saakashvili-vspomnil-zhenu-i-predlozhil-prevratit-sgb-v-diskoteku---detali-iz-zala-suda-262553651.html

Саакашвили вспомнил жену и предложил превратить СГБ в дискотеку - детали из зала суда

Саакашвили вспомнил жену и предложил превратить СГБ в дискотеку - детали из зала суда

Судебный процесс транслировался в прямом эфире оппозиционных телеканалов 02.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-02T17:56+0400

2021-12-02T17:56+0400

2021-12-02T18:25+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

суд

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. В Тбилисском городском суде прошло очередное слушание по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили - бывший глава государства обвиняется в растрате государственных средств в период с 2009 по 2012 годы.Яхта, вертолет, Porsche и косметические процедуры могут обойтись Саакашвили в 11 лет тюрьмы>>Это одно из самых крупных дел против экс-президента Грузии. Речь идет о растрате 8,8 миллиона лари, и по этому делу Саакашвили может оказаться за решеткой на 11 лет.Слушание по этому делу в четверг было первым, на котором присутствовал Саакашвили. На данный момент рассмотрение дела в суде практически находится на середине – суд принял представленные доказательства и улики и успел опросить часть свидетелей.Заседание проходило на фоне акции сторонников Саакашвили, которые на этот раз смогли наблюдать за процессом на большом экране, смонтированном оппозиционерами у здания суда. Все слушание транслировалось в прямом эфире.Политика на судеСудья по делу Бадри Кочламазишвили позволил экс-президенту выступить с речью и сделать политические заявления."Когда лицо, обвиняемый, является активной политической фигурой, когда он, во всяком случае сторона защиты утверждает, что его преследуют по политическому признаку, когда ему предъявлены обвинения об использовании им служебного положения во время его президентства, а президентство является высокой политической должностью, вот в таком случае не позволять обвиняемому делать политические заявления - абсолютно недопустимо", – сказал Кочламазашвили.Саакашвили взяли "под купол", или Новые обвинения оппозиции>>Саакашвили воспользовался предложенной возможностью, и его заявление длилось почти полтора часа. В своей речи экс-президент Грузии категорически опроверг предъявленное ему обвинение."Меня судят по постыдному обвинению как вора пиджаков и за то, что я прошел лечение где-то, для того чтобы показать свою страну всему миру и встретить достойно тех, кто приезжал", - сказал Саакашвили.При этом экс-президент в своем выступлении заявил, что рядом с ним в таком случае по этому обвинению должна сидеть его супруга Сандра Рулофс."Вы все говорите, что у Сандры также было много трат на подарки детям... Почему вы не судите Сандру, большая часть трат ее. Я с удовольствием бы сидел с ней на скамье обвиняемых. Потому что четвертая или пятая часть - это траты Сандры", - сказал Саакашвили.Также он в своей речи на суде опроверг другие обвинения и выступил с необычными предложениями."Судебная система должна полностью измениться, всех нужно уволить. Служба государственной безопасности должна быть полностью упразднена, необходимо упразднить, закрыть, повесить большой замок, вместо нее открыть дискотеку", - заявил Саакашвили.Прокуроры, в свою очередь, подчеркнули, что обвинения против Саакашвили гораздо более тяжелые, чем это пытается представить сторона защиты.В списке трат экс-президента числятся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое спортивное пальто на сумму в 28,6 тысячи долларов, а также другая дорогая одежда. Все расходы Саакашвили в период президентства были обнародованы после снятия грифа "секретно" через неделю после предъявления обвинения.Детали делаДело против Саакашвили касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы.Обвинение Саакашвили, который покинул Грузию сразу же после инаугурации нового президента страны Георгия Маргвелашвили в 2013 году, было предъявлено в 2014 году заочно.Саакашвили судят по "делу пиджаков": в чем обвиняется экс-президент>>Тогда прокуратура обнародовала подробно личные расходы Саакашвили и подкрепила заявление ксерокопиями чеков.Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме. До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения.По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия, который сегодня также находится на скамье подсудимых.Для наглядности прокуратура представила часть расходов Саакашвили более детально:Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, суд, возвращение и арест саакашвили