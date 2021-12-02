Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211202/saakashvili-vspomnil-zhenu-i-predlozhil-prevratit-sgb-v-diskoteku---detali-iz-zala-suda-262553651.html
Саакашвили вспомнил жену и предложил превратить СГБ в дискотеку - детали из зала суда
Саакашвили вспомнил жену и предложил превратить СГБ в дискотеку - детали из зала суда
Судебный процесс транслировался в прямом эфире оппозиционных телеканалов 02.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-02T17:56+0400
2021-12-02T18:25+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
суд
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/02/262540959_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_d870e954860915e75c8f8756c1b2a528.jpg
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. В Тбилисском городском суде прошло очередное слушание по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили - бывший глава государства обвиняется в растрате государственных средств в период с 2009 по 2012 годы.Яхта, вертолет, Porsche и косметические процедуры могут обойтись Саакашвили в 11 лет тюрьмы&gt;&gt;Это одно из самых крупных дел против экс-президента Грузии. Речь идет о растрате 8,8 миллиона лари, и по этому делу Саакашвили может оказаться за решеткой на 11 лет.Слушание по этому делу в четверг было первым, на котором присутствовал Саакашвили. На данный момент рассмотрение дела в суде практически находится на середине – суд принял представленные доказательства и улики и успел опросить часть свидетелей.Заседание проходило на фоне акции сторонников Саакашвили, которые на этот раз смогли наблюдать за процессом на большом экране, смонтированном оппозиционерами у здания суда. Все слушание транслировалось в прямом эфире.Политика на судеСудья по делу Бадри Кочламазишвили позволил экс-президенту выступить с речью и сделать политические заявления."Когда лицо, обвиняемый, является активной политической фигурой, когда он, во всяком случае сторона защиты утверждает, что его преследуют по политическому признаку, когда ему предъявлены обвинения об использовании им служебного положения во время его президентства, а президентство является высокой политической должностью, вот в таком случае не позволять обвиняемому делать политические заявления - абсолютно недопустимо", – сказал Кочламазашвили.Саакашвили взяли "под купол", или Новые обвинения оппозиции&gt;&gt;Саакашвили воспользовался предложенной возможностью, и его заявление длилось почти полтора часа. В своей речи экс-президент Грузии категорически опроверг предъявленное ему обвинение."Меня судят по постыдному обвинению как вора пиджаков и за то, что я прошел лечение где-то, для того чтобы показать свою страну всему миру и встретить достойно тех, кто приезжал", - сказал Саакашвили.При этом экс-президент в своем выступлении заявил, что рядом с ним в таком случае по этому обвинению должна сидеть его супруга Сандра Рулофс."Вы все говорите, что у Сандры также было много трат на подарки детям... Почему вы не судите Сандру, большая часть трат ее. Я с удовольствием бы сидел с ней на скамье обвиняемых. Потому что четвертая или пятая часть - это траты Сандры", - сказал Саакашвили.Также он в своей речи на суде опроверг другие обвинения и выступил с необычными предложениями."Судебная система должна полностью измениться, всех нужно уволить. Служба государственной безопасности должна быть полностью упразднена, необходимо упразднить, закрыть, повесить большой замок, вместо нее открыть дискотеку", - заявил Саакашвили.Прокуроры, в свою очередь, подчеркнули, что обвинения против Саакашвили гораздо более тяжелые, чем это пытается представить сторона защиты.В списке трат экс-президента числятся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое спортивное пальто на сумму в 28,6 тысячи долларов, а также другая дорогая одежда. Все расходы Саакашвили в период президентства были обнародованы после снятия грифа "секретно" через неделю после предъявления обвинения.Детали делаДело против Саакашвили касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы.Обвинение Саакашвили, который покинул Грузию сразу же после инаугурации нового президента страны Георгия Маргвелашвили в 2013 году, было предъявлено в 2014 году заочно.Саакашвили судят по "делу пиджаков": в чем обвиняется экс-президент&gt;&gt;Тогда прокуратура обнародовала подробно личные расходы Саакашвили и подкрепила заявление ксерокопиями чеков.Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме. До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения.По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия, который сегодня также находится на скамье подсудимых.Для наглядности прокуратура представила часть расходов Саакашвили более детально:Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/02/262540959_62:0:1199:853_1920x0_80_0_0_6f0afdc255838b623cd7c15b09d40125.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, михаил саакашвили, суд, возвращение и арест саакашвили

Саакашвили вспомнил жену и предложил превратить СГБ в дискотеку - детали из зала суда

17:56 02.12.2021 (обновлено: 18:25 02.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerТбилисский городской суд. Полицейский кордон и заграждения у входа. 2 декабря 2021 года
Тбилисский городской суд. Полицейский кордон и заграждения у входа. 2 декабря 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Судебный процесс транслировался в прямом эфире оппозиционных телеканалов
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. В Тбилисском городском суде прошло очередное слушание по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили - бывший глава государства обвиняется в растрате государственных средств в период с 2009 по 2012 годы.
Яхта, вертолет, Porsche и косметические процедуры могут обойтись Саакашвили в 11 лет тюрьмы>>
Это одно из самых крупных дел против экс-президента Грузии. Речь идет о растрате 8,8 миллиона лари, и по этому делу Саакашвили может оказаться за решеткой на 11 лет.
Слушание по этому делу в четверг было первым, на котором присутствовал Саакашвили. На данный момент рассмотрение дела в суде практически находится на середине – суд принял представленные доказательства и улики и успел опросить часть свидетелей.
© photo: Sputnik / StringerСудебный процесс над Саакашвили в Тбилисском суде. Акция протеста его сторонников 2 декабря 2021 года
Судебный процесс над Саакашвили в Тбилисском суде. Акция протеста его сторонников 2 декабря 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2021
Судебный процесс над Саакашвили в Тбилисском суде. Акция протеста его сторонников 2 декабря 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
Заседание проходило на фоне акции сторонников Саакашвили, которые на этот раз смогли наблюдать за процессом на большом экране, смонтированном оппозиционерами у здания суда. Все слушание транслировалось в прямом эфире.

Политика на суде

Судья по делу Бадри Кочламазишвили позволил экс-президенту выступить с речью и сделать политические заявления.
"Когда лицо, обвиняемый, является активной политической фигурой, когда он, во всяком случае сторона защиты утверждает, что его преследуют по политическому признаку, когда ему предъявлены обвинения об использовании им служебного положения во время его президентства, а президентство является высокой политической должностью, вот в таком случае не позволять обвиняемому делать политические заявления - абсолютно недопустимо", – сказал Кочламазашвили.
Саакашвили взяли "под купол", или Новые обвинения оппозиции>>
Саакашвили воспользовался предложенной возможностью, и его заявление длилось почти полтора часа. В своей речи экс-президент Грузии категорически опроверг предъявленное ему обвинение.
"Меня судят по постыдному обвинению как вора пиджаков и за то, что я прошел лечение где-то, для того чтобы показать свою страну всему миру и встретить достойно тех, кто приезжал", - сказал Саакашвили.
© photo: Sputnik / StringerСудебный процесс над Саакашвили в Тбилисском суде. Акция протеста его сторонников 2 декабря 2021 года
Судебный процесс над Саакашвили в Тбилисском суде. Акция протеста его сторонников 2 декабря 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2021
Судебный процесс над Саакашвили в Тбилисском суде. Акция протеста его сторонников 2 декабря 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
При этом экс-президент в своем выступлении заявил, что рядом с ним в таком случае по этому обвинению должна сидеть его супруга Сандра Рулофс.
"Вы все говорите, что у Сандры также было много трат на подарки детям... Почему вы не судите Сандру, большая часть трат ее. Я с удовольствием бы сидел с ней на скамье обвиняемых. Потому что четвертая или пятая часть - это траты Сандры", - сказал Саакашвили.
Также он в своей речи на суде опроверг другие обвинения и выступил с необычными предложениями.
"Судебная система должна полностью измениться, всех нужно уволить. Служба государственной безопасности должна быть полностью упразднена, необходимо упразднить, закрыть, повесить большой замок, вместо нее открыть дискотеку", - заявил Саакашвили.
Прокуроры, в свою очередь, подчеркнули, что обвинения против Саакашвили гораздо более тяжелые, чем это пытается представить сторона защиты.
"Они (адвокаты - ред.) хотят создать в обществе восприятие того, что Саакашвили судят только из-за пиджаков или каких-то букетов цветов. Им создает дискомфорт тот факт, что в деле представлены расходы, которые однозначно являются незаконными", - заявил прокурор Георгий Муджири.
В списке трат экс-президента числятся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое спортивное пальто на сумму в 28,6 тысячи долларов, а также другая дорогая одежда. Все расходы Саакашвили в период президентства были обнародованы после снятия грифа "секретно" через неделю после предъявления обвинения.

Детали дела

Дело против Саакашвили касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы.
Обвинение Саакашвили, который покинул Грузию сразу же после инаугурации нового президента страны Георгия Маргвелашвили в 2013 году, было предъявлено в 2014 году заочно.
Саакашвили судят по "делу пиджаков": в чем обвиняется экс-президент>>
Тогда прокуратура обнародовала подробно личные расходы Саакашвили и подкрепила заявление ксерокопиями чеков.
Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме. До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения.
По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия, который сегодня также находится на скамье подсудимых.
Для наглядности прокуратура представила часть расходов Саакашвили более детально:
Приобретение картины работы рисующей грудью Мередит Остром в Лондоне – 15 тысяч 989 лари (около $9,2 тыс);
Оплата труда, аренда жилплощади и возвращение в Испанию испанского повара Серхио Калдерона Латаса, нанятого Михаилом Саакашвили, и оплата труда его переводчика – 191 тысяча 643 лари (около $110 тыс);
Гостиничное обслуживание и процедуры лечебного похудения в оздоровительном центре австрийского города Инсбрук для Гиги Угулава (экс-мэр Тбилиси) – 26 тысяч 388 лари (около $15,3 тыс);
Аренда авиалайнера для Михаила Саакашвили – 503 тысячи 383 лари (около $290 тыс);
Аренда автомобилей Porsche, Mercedes и Audi в Австрии для Михаила Саакашвили и Гиги Угулава – 58 тысячи 876 лари (около $34 тыс);
Аренда лимузина и минивэна Михаилом Саакашвили во время визита в Верону – 45 тысяч 214 лари (около $26,1 тыс);
Аренда вертолета в Перу – 33 тысячи 204 лари (около $19,1 тыс);
Аренда яхты в Пизе – 25 тысяч 237 лари (около $14,5 тыс);
Приобретение семи пиджаков и кашемирового спортивного пальто Михаилом Саакашвили в Лондоне – 49 тысяч 499 лари (около $28,6 тыс)
Приобретение двух костюмов ручной работы – 7 тысяч 994,84 лари (около $4,6 тыс);
Приобретение десяти наручных часов в Грузии и Англии – 53 тысячи 283 лари (около $30,7 тыс).
Читайте также:
После голодовки Элене Хоштария начинает принимать пищу
Саакашвили начал принимать пищу по прописанной схеме, рассказали врачи
Состояние Элене Хоштария стабильное: она проходит восстановление
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:56Саакашвили вспомнил жену и предложил превратить СГБ в дискотеку - детали из зала суда
17:18"Почта Грузии" объявляет вакансии
16:43Сакребуло Тбилиси шестого созыва завершило работу
16:01Грузинский шоумен на одноколесном велосипеде в Варшаве и "мелодии на стаканах"
15:44В Поти на берегу моря нашли тело мужчины
15:28Борьба с курением в Грузии – эксперт об успехах антитабачной политики
14:51Судья разрешил Саакашвили делать политические заявления
14:46Процесс над Саакашвили на большом экране: акция у тбилисского суда - видео
14:24Шторм повредил бульвары в Батуми и Кобулети
14:08В Грузии продолжается выдача льготных ипотечных кредитов
12:39"Гахария готовится к атаке" – почему молчит экс-премьер Грузии
12:23Ковид-статистика Грузии: новых случаев COVID-19 стало меньше, смертность остается высокой
12:07Илия II поздравил российского Патриарха Кирилла с днем рождения
11:53Саакашвили судят по "делу пиджаков": в чем обвиняется экс-президент
11:42Пололикашвили избран генсеком Всемирной туристической организации на второй срок
11:07В Тбилиси отреставрировали еще одно историческое здание
10:51Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 731
10:43Каладзе: в свое время я отказался платить Интер РАО 200 миллионов долларов
10:27Омикрон пошел гулять по миру – новый штамм коронавируса появился в 23 странах
10:06Масштабная операция: ФСБ показала кадры с изъятым у подпольных торговцев вооружением