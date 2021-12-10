https://sputnik-georgia.ru/20211210/vzhivlyat-podkozhnye-chipy-v-gruzii-mozhno-budet-uzhe-s-marta-2022-goda-262752048.html

Вживлять подкожные чипы в Грузии можно будет уже с марта 2022 года

Вживлять подкожные чипы в Грузии можно будет уже с марта 2022 года

Чип запрограммирован с помощью простой системы RFID, однако обладает огромными возможностями 10.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-10T13:37+0400

2021-12-10T13:37+0400

2021-12-10T13:37+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Подкожные чипы шведской компании BioHax International, которые планирует завезти в Грузию компании iPlus, станут доступны для пользователей уже с марта 2022 года, говорится в сообщении на странице компании в Facebook.Накануне гендиректор сети магазинов электронной техники iPlus Кахи Сепиашвили сообщил Sputnik Грузия, что чипы могут быть импортированы в Грузию уже в январе будущего года. Подкожные чипы могут появиться в Грузии уже через месяц>>Чип запрограммирован с помощью простой системы RFID, однако обладает огромными возможностями, в том числе может включать в себя паспортные данные и данные банковских карт. Как сообщил Сепиашвили, в Грузии чипы будут иметь ограниченные возможности, в отличие от микросхем, производимых компанией для европейского рынка.Чипы, производимые компанией BioHax International, вводятся под кожу у большого пальца руки. Благодаря этой технологии больше не понадобятся ключи от автомобиля, дома или паркинга. После установки специального защитного устройства и вживления чипа, открывать двери можно будет лишь поднеся руку к устройству. По данным iPlus, в Швеции такой технологией пользуются уже более 30 тысяч человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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