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Вживлять подкожные чипы в Грузии можно будет уже с марта 2022 года
Вживлять подкожные чипы в Грузии можно будет уже с марта 2022 года
Чип запрограммирован с помощью простой системы RFID, однако обладает огромными возможностями 10.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-10T13:37+0400
2021-12-10T13:37+0400
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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Подкожные чипы шведской компании BioHax International, которые планирует завезти в Грузию компании iPlus, станут доступны для пользователей уже с марта 2022 года, говорится в сообщении на странице компании в Facebook.Накануне гендиректор сети магазинов электронной техники iPlus Кахи Сепиашвили сообщил Sputnik Грузия, что чипы могут быть импортированы в Грузию уже в январе будущего года. Подкожные чипы могут появиться в Грузии уже через месяц&gt;&gt;Чип запрограммирован с помощью простой системы RFID, однако обладает огромными возможностями, в том числе может включать в себя паспортные данные и данные банковских карт. Как сообщил Сепиашвили, в Грузии чипы будут иметь ограниченные возможности, в отличие от микросхем, производимых компанией для европейского рынка.Чипы, производимые компанией BioHax International, вводятся под кожу у большого пальца руки. Благодаря этой технологии больше не понадобятся ключи от автомобиля, дома или паркинга. После установки специального защитного устройства и вживления чипа, открывать двери можно будет лишь поднеся руку к устройству. По данным iPlus, в Швеции такой технологией пользуются уже более 30 тысяч человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, швеция, чипизация

Вживлять подкожные чипы в Грузии можно будет уже с марта 2022 года

13:37 10.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander. ImedashviliВид на город Тбилиси в солнечный зимний день. Старые дома у парка Рике, городская архитектура. Отели и гостиницы
Вид на город Тбилиси в солнечный зимний день. Старые дома у парка Рике, городская архитектура. Отели и гостиницы - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander. Imedashvili
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Чип запрограммирован с помощью простой системы RFID, однако обладает огромными возможностями
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Подкожные чипы шведской компании BioHax International, которые планирует завезти в Грузию компании iPlus, станут доступны для пользователей уже с марта 2022 года, говорится в сообщении на странице компании в Facebook.
Накануне гендиректор сети магазинов электронной техники iPlus Кахи Сепиашвили сообщил Sputnik Грузия, что чипы могут быть импортированы в Грузию уже в январе будущего года.
Подкожные чипы могут появиться в Грузии уже через месяц>>
Чип запрограммирован с помощью простой системы RFID, однако обладает огромными возможностями, в том числе может включать в себя паспортные данные и данные банковских карт.
Как сообщил Сепиашвили, в Грузии чипы будут иметь ограниченные возможности, в отличие от микросхем, производимых компанией для европейского рынка.
Чипы, производимые компанией BioHax International, вводятся под кожу у большого пальца руки. Благодаря этой технологии больше не понадобятся ключи от автомобиля, дома или паркинга. После установки специального защитного устройства и вживления чипа, открывать двери можно будет лишь поднеся руку к устройству.
По данным iPlus, в Швеции такой технологией пользуются уже более 30 тысяч человек.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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