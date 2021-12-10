https://sputnik-georgia.ru/20211210/zhitel-tbilisi-skonchalsya-ot-otravleniya-ugarnym-gazom-262752516.html

Житель Тбилиси скончался от отравления угарным газом

Житель Тбилиси скончался от отравления угарным газом

По предварительным данным, причиной трагедии стал водонагреватель с открытой камерой сгорания 10.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-10T13:39+0400

2021-12-10T13:39+0400

2021-12-10T13:39+0400

происшествия

новости

грузия

тбилиси

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824298_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_11f7012630a137b7ca5943ed44d7a8ad.jpg

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Мужчина скончался, предположительно, от отравления угарным газом в поселке ТЭВЗ на окраине Тбилиси, сообщает Первый канал.Причиной отравления, предположительно, стал водонагреватель с открытой камерой сгорания.По информации газораспределительной компании Tbilisi Energy, сотрудники компании дважды отключили прибор от сети, однако потребитель вновь подключил его самовольно.В жилых домах больших городов Грузии уже многие годы нет центрального отопления. Население в основном отапливается природным газом.Компания Tbilisi Energy не раз призывала население отказаться от обогревателей с открытыми камерами сгорания. Специалисты компании периодически осматривают жилые дома, проводят демонтаж опасных приборов и отключают их от газораспределительной сети. Несмотря на это, некоторые из жильцов произвольно подключают опасные газовые приборы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211201/dvoe-grazhdan-irana-skonchalis-ot-otravleniya-ugarnym-gazom-v-tbilisi-262506164.html

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, тбилиси, газ