https://sputnik-georgia.ru/20211210/zhitel-tbilisi-skonchalsya-ot-otravleniya-ugarnym-gazom-262752516.html
Житель Тбилиси скончался от отравления угарным газом
Житель Тбилиси скончался от отравления угарным газом
По предварительным данным, причиной трагедии стал водонагреватель с открытой камерой сгорания 10.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-10T13:39+0400
2021-12-10T13:39+0400
2021-12-10T13:39+0400
происшествия
новости
грузия
тбилиси
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824298_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_11f7012630a137b7ca5943ed44d7a8ad.jpg
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Мужчина скончался, предположительно, от отравления угарным газом в поселке ТЭВЗ на окраине Тбилиси, сообщает Первый канал.Причиной отравления, предположительно, стал водонагреватель с открытой камерой сгорания.По информации газораспределительной компании Tbilisi Energy, сотрудники компании дважды отключили прибор от сети, однако потребитель вновь подключил его самовольно.В жилых домах больших городов Грузии уже многие годы нет центрального отопления. Население в основном отапливается природным газом.Компания Tbilisi Energy не раз призывала население отказаться от обогревателей с открытыми камерами сгорания. Специалисты компании периодически осматривают жилые дома, проводят демонтаж опасных приборов и отключают их от газораспределительной сети. Несмотря на это, некоторые из жильцов произвольно подключают опасные газовые приборы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211201/dvoe-grazhdan-irana-skonchalis-ot-otravleniya-ugarnym-gazom-v-tbilisi-262506164.html
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824298_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_5753214dbf7f14d99776465ed830a352.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, тбилиси, газ
Житель Тбилиси скончался от отравления угарным газом
По предварительным данным, причиной трагедии стал водонагреватель с открытой камерой сгорания
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik.
Мужчина скончался, предположительно, от отравления угарным газом в поселке ТЭВЗ на окраине Тбилиси, сообщает Первый канал
.
Причиной отравления, предположительно, стал водонагреватель с открытой камерой сгорания.
По информации газораспределительной компании Tbilisi Energy, сотрудники компании дважды отключили прибор от сети, однако потребитель вновь подключил его самовольно.
В жилых домах больших городов Грузии уже многие годы нет центрального отопления. Население в основном отапливается природным газом.
Компания Tbilisi Energy не раз призывала население отказаться от обогревателей с открытыми камерами сгорания. Специалисты компании периодически осматривают жилые дома, проводят демонтаж опасных приборов и отключают их от газораспределительной сети. Несмотря на это, некоторые из жильцов произвольно подключают опасные газовые приборы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.