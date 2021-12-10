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Житель Тбилиси скончался от отравления угарным газом
Житель Тбилиси скончался от отравления угарным газом
По предварительным данным, причиной трагедии стал водонагреватель с открытой камерой сгорания 10.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-10T13:39+0400
2021-12-10T13:39+0400
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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Мужчина скончался, предположительно, от отравления угарным газом в поселке ТЭВЗ на окраине Тбилиси, сообщает Первый канал.Причиной отравления, предположительно, стал водонагреватель с открытой камерой сгорания.По информации газораспределительной компании Tbilisi Energy, сотрудники компании дважды отключили прибор от сети, однако потребитель вновь подключил его самовольно.В жилых домах больших городов Грузии уже многие годы нет центрального отопления. Население в основном отапливается природным газом.Компания Tbilisi Energy не раз призывала население отказаться от обогревателей с открытыми камерами сгорания. Специалисты компании периодически осматривают жилые дома, проводят демонтаж опасных приборов и отключают их от газораспределительной сети. Несмотря на это, некоторые из жильцов произвольно подключают опасные газовые приборы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211201/dvoe-grazhdan-irana-skonchalis-ot-otravleniya-ugarnym-gazom-v-tbilisi-262506164.html
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, газ

Житель Тбилиси скончался от отравления угарным газом

13:39 10.12.2021
© photo: Sputnik / StringerСкорая помощь 112 - станция скорой медицинской помощи
Скорая помощь 112 - станция скорой медицинской помощи - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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По предварительным данным, причиной трагедии стал водонагреватель с открытой камерой сгорания
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Мужчина скончался, предположительно, от отравления угарным газом в поселке ТЭВЗ на окраине Тбилиси, сообщает Первый канал.
Причиной отравления, предположительно, стал водонагреватель с открытой камерой сгорания.
По информации газораспределительной компании Tbilisi Energy, сотрудники компании дважды отключили прибор от сети, однако потребитель вновь подключил его самовольно.
Скорая помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2021
Двое граждан Ирана скончались от отравления угарным газом в Тбилиси
1 декабря, 12:46
В жилых домах больших городов Грузии уже многие годы нет центрального отопления. Население в основном отапливается природным газом.
Компания Tbilisi Energy не раз призывала население отказаться от обогревателей с открытыми камерами сгорания. Специалисты компании периодически осматривают жилые дома, проводят демонтаж опасных приборов и отключают их от газораспределительной сети. Несмотря на это, некоторые из жильцов произвольно подключают опасные газовые приборы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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