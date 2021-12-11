https://sputnik-georgia.ru/20211211/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na--3-542-262774461.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 542

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 542

За последние 24 часа от коронавируса скончались 64 человека, вылечились 2 234 пациента, а с начала пандемии – 827 676 11.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 542. Скончались 64 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 886 364 случая заражения.Каков самый опасный сценарий эволюции коронавируса? Мнение вирусолога >>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 234 человека, с начала пандемии – 827 676. Скончались 12 695.За сутки сделано 57 978 тестов, в том числе 34 558 на антиген и 23 420 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 6,11%, за последние 14 дней – 7,93%, за последние семь дней – 7,53%.К этому времени в Грузии сделано 2 300 323 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 11 184.В карантине в данное время находятся 37 человек, в стационарах – 6 164, в ковид-гостиницах – 1 174.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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