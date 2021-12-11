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Госдеп анонсировал визит помощника госсекретаря в Москву

Госдеп анонсировал визит помощника госсекретаря в Москву

В администрации российского президента, замглавы ведомства Дмитрий Козак встретится с Донфрид 15 декабря 11.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-11T23:42+0400

2021-12-11T23:42+0400

2021-12-11T23:42+0400

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Визит помощника госсекретаря США по Европе и Евразии в столицу России анонсирован на грядущей неделе, пишет РИА Новости со ссылкой на Госдеп. "Помощник госсекретаря в европейском и евроазиатском бюро Карин Донфрид посетит Киев и Москву 13-15 декабря, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями власти", — цитируют Госдеп агентство.Затем, как отмечается в ведомстве, Донфрид посетит Брюссель - там 15-16 декабря планируется обсудить с партнерами по ЕС и НАТО усилия по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.В администрации российского президента, замглавы ведомства Дмитрий Козак встретится с Донфрид в среду, 15 декабря, отмечают в РИА Новости.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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