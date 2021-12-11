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Госдеп анонсировал визит помощника госсекретаря в Москву
Госдеп анонсировал визит помощника госсекретаря в Москву
В администрации российского президента, замглавы ведомства Дмитрий Козак встретится с Донфрид 15 декабря 11.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Визит помощника госсекретаря США по Европе и Евразии в столицу России анонсирован на грядущей неделе, пишет РИА Новости со ссылкой на Госдеп. "Помощник госсекретаря в европейском и евроазиатском бюро Карин Донфрид посетит Киев и Москву 13-15 декабря, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями власти", — цитируют Госдеп агентство.Затем, как отмечается в ведомстве, Донфрид посетит Брюссель - там 15-16 декабря планируется обсудить с партнерами по ЕС и НАТО усилия по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.В администрации российского президента, замглавы ведомства Дмитрий Козак встретится с Донфрид в среду, 15 декабря, отмечают в РИА Новости.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, россия, новости, в мире, сша, госдеп сша

Госдеп анонсировал визит помощника госсекретаря в Москву

23:42 11.12.2021
© photo: Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкПосетители на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Посетители на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 11.12.2021
© photo: Sputnik / Maksim Blinov
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В администрации российского президента, замглавы ведомства Дмитрий Козак встретится с Донфрид 15 декабря
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Визит помощника госсекретаря США по Европе и Евразии в столицу России анонсирован на грядущей неделе, пишет РИА Новости со ссылкой на Госдеп.
"Помощник госсекретаря в европейском и евроазиатском бюро Карин Донфрид посетит Киев и Москву 13-15 декабря, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями власти", — цитируют Госдеп агентство.
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Затем, как отмечается в ведомстве, Донфрид посетит Брюссель - там 15-16 декабря планируется обсудить с партнерами по ЕС и НАТО усилия по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.
В администрации российского президента, замглавы ведомства Дмитрий Козак встретится с Донфрид в среду, 15 декабря, отмечают в РИА Новости.
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