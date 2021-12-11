https://sputnik-georgia.ru/20211211/gruzinskaya-drama-smert-otara-poluchila-zolotogo-prometeya-262789419.html

Грузинская драма "Смерть Отара" получила "Золотого Прометея"

Грузинская драма "Смерть Отара" получила "Золотого Прометея"

На международном кинофестивале было представлено более 80 картин грузинских и иностранных режиссеров

2021-12-11T23:43+0400

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2021-12-11T23:43+0400

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Главной награды Тбилисского международного кинофестиваля "Золотого Прометея" за лучший художественный фильм удостоена драма "Смерть Отара" режиссера Сосо Блиадзе.Двадцать второй по счету тбилисский кинофестиваль проходил в столице Грузии с 5 декабря. На смотре было представлено более 80 фильмов из Грузии, Украины, Франции, Германии, Бельгии, Аргентины, Израиля и других стран."Золотого Прометея" в категории "Лучший документальный фильм" взяли сразу три режиссера: Саломе Джаши за фильм "Укрощение" и Татия Схиртладзе и Анна Хазарадзе за ленту "Слава королеве" о великих грузинских шахматистках. Лучшим художественным короткометражным фильмом названа картина "Груз" Миранды Намичеишвили. Специальный приз жюри – "Особое упоминание" – получили: актерский ансамбль фильма "Пекло" режиссера Торнике Гогричиани, освещение и камера в картине "Гостиница мираж" режиссера Гурама Бакардзе, исполнитель главной роли в фильме-кандидате на премию "Оскар" от Грузии "Четвертый Брайтон" актер Леван Тедиашвили, актриса Маринэ Кубанеишвили за игру в ленте "Почему мы вместе" режиссера Ило Глонти и фильм "Мокрый песок" Элене Навериани. О чем фильм "Смерть Отара"?"Смерть Отара" – история о двух семьях, которые пересекаются из-за одного несчастного случая. Шестнадцатилетний Отар случайно сбивает на машине человека, семья которого требует больших денег, чтобы не посадить подростка в тюрьму. Мать Отара, роль которой исполняет актриса Нуца Кухианидзе, усиленно начинает поиск денег, чтобы спасти сына.Мировая премьера фильма "Смерть Отара" пройдет на фестивале в Карловых Варах >>>Картина "Смерть Отара" является копродукцией трех стран – Грузии, Германии и Литвы. Режиссер Сосо Блиадзе также выступил в качестве сценариста фильма. В фильме также снялись Ива Кимеридзе, Димитрий Татишвили, Нанка Калатозишвили и другие.Фильм "Смерть Отара" ранее удостоился премии европейских кинокритиков Fedeora Award на 55-м Международном кинофестивале в Карловых Варах в Чехии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211207/gruzinskaya-drama-chetvertyy-brayton-voshla-v-spisok-pretendentov-na-oskar-262648716.html

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культура, новости, грузия, тбилисский международный кинофестиваль, грузинское кино, триумф грузинского кино, леван когуашвили