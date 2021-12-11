Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211211/gruzinskaya-drama-smert-otara-poluchila-zolotogo-prometeya-262789419.html
Грузинская драма "Смерть Отара" получила "Золотого Прометея"
Грузинская драма "Смерть Отара" получила "Золотого Прометея"
На международном кинофестивале было представлено более 80 картин грузинских и иностранных режиссеров
2021-12-11T23:43+0400
2021-12-11T23:43+0400
культура
новости
грузия
тбилисский международный кинофестиваль
грузинское кино
триумф грузинского кино
леван когуашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/1e/252170061_262:0:1787:858_1920x0_80_0_0_65b44ef56ed4e19f11bb9308833e831e.jpg
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Главной награды Тбилисского международного кинофестиваля "Золотого Прометея" за лучший художественный фильм удостоена драма "Смерть Отара" режиссера Сосо Блиадзе.Двадцать второй по счету тбилисский кинофестиваль проходил в столице Грузии с 5 декабря. На смотре было представлено более 80 фильмов из Грузии, Украины, Франции, Германии, Бельгии, Аргентины, Израиля и других стран."Золотого Прометея" в категории "Лучший документальный фильм" взяли сразу три режиссера: Саломе Джаши за фильм "Укрощение" и Татия Схиртладзе и Анна Хазарадзе за ленту "Слава королеве" о великих грузинских шахматистках. Лучшим художественным короткометражным фильмом названа картина "Груз" Миранды Намичеишвили. Специальный приз жюри – "Особое упоминание" – получили: актерский ансамбль фильма "Пекло" режиссера Торнике Гогричиани, освещение и камера в картине "Гостиница мираж" режиссера Гурама Бакардзе, исполнитель главной роли в фильме-кандидате на премию "Оскар" от Грузии "Четвертый Брайтон" актер Леван Тедиашвили, актриса Маринэ Кубанеишвили за игру в ленте "Почему мы вместе" режиссера Ило Глонти и фильм "Мокрый песок" Элене Навериани. О чем фильм "Смерть Отара"?"Смерть Отара" – история о двух семьях, которые пересекаются из-за одного несчастного случая. Шестнадцатилетний Отар случайно сбивает на машине человека, семья которого требует больших денег, чтобы не посадить подростка в тюрьму. Мать Отара, роль которой исполняет актриса Нуца Кухианидзе, усиленно начинает поиск денег, чтобы спасти сына.Мировая премьера фильма "Смерть Отара" пройдет на фестивале в Карловых Варах &gt;&gt;&gt;Картина "Смерть Отара" является копродукцией трех стран – Грузии, Германии и Литвы. Режиссер Сосо Блиадзе также выступил в качестве сценариста фильма. В фильме также снялись Ива Кимеридзе, Димитрий Татишвили, Нанка Калатозишвили и другие.Фильм "Смерть Отара" ранее удостоился премии европейских кинокритиков Fedeora Award на 55-м Международном кинофестивале в Карловых Варах в Чехии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211207/gruzinskaya-drama-chetvertyy-brayton-voshla-v-spisok-pretendentov-na-oskar-262648716.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/1e/252170061_452:0:1596:858_1920x0_80_0_0_f97c254e2eea961945a50f993a0548fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, новости, грузия, тбилисский международный кинофестиваль, грузинское кино, триумф грузинского кино, леван когуашвили

Грузинская драма "Смерть Отара" получила "Золотого Прометея"

23:43 11.12.2021
© photo: Otar's Death / FB Кадр из фильма "Смерть Отара"
Кадр из фильма Смерть Отара - Sputnik Грузия, 1920, 11.12.2021
© photo: Otar's Death / FB
Подписаться на
На международном кинофестивале в Тбилиси было представлено более 80 картин грузинских и иностранных режиссеров
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Главной награды Тбилисского международного кинофестиваля "Золотого Прометея" за лучший художественный фильм удостоена драма "Смерть Отара" режиссера Сосо Блиадзе.
Двадцать второй по счету тбилисский кинофестиваль проходил в столице Грузии с 5 декабря. На смотре было представлено более 80 фильмов из Грузии, Украины, Франции, Германии, Бельгии, Аргентины, Израиля и других стран.
"Золотого Прометея" в категории "Лучший документальный фильм" взяли сразу три режиссера: Саломе Джаши за фильм "Укрощение" и Татия Схиртладзе и Анна Хазарадзе за ленту "Слава королеве" о великих грузинских шахматистках. Лучшим художественным короткометражным фильмом названа картина "Груз" Миранды Намичеишвили.
Статуэтка киноакадемии ОСКАР - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2021
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Грузинская драма "Четвертый Брайтон" вошла в список претендентов на "Оскар"
7 декабря, 11:06
Специальный приз жюри – "Особое упоминание" – получили: актерский ансамбль фильма "Пекло" режиссера Торнике Гогричиани, освещение и камера в картине "Гостиница мираж" режиссера Гурама Бакардзе, исполнитель главной роли в фильме-кандидате на премию "Оскар" от Грузии "Четвертый Брайтон" актер Леван Тедиашвили, актриса Маринэ Кубанеишвили за игру в ленте "Почему мы вместе" режиссера Ило Глонти и фильм "Мокрый песок" Элене Навериани.

О чем фильм "Смерть Отара"?

"Смерть Отара" – история о двух семьях, которые пересекаются из-за одного несчастного случая. Шестнадцатилетний Отар случайно сбивает на машине человека, семья которого требует больших денег, чтобы не посадить подростка в тюрьму. Мать Отара, роль которой исполняет актриса Нуца Кухианидзе, усиленно начинает поиск денег, чтобы спасти сына.
Мировая премьера фильма "Смерть Отара" пройдет на фестивале в Карловых Варах >>>
Картина "Смерть Отара" является копродукцией трех стран – Грузии, Германии и Литвы. Режиссер Сосо Блиадзе также выступил в качестве сценариста фильма. В фильме также снялись Ива Кимеридзе, Димитрий Татишвили, Нанка Калатозишвили и другие.
Фильм "Смерть Отара" ранее удостоился премии европейских кинокритиков Fedeora Award на 55-м Международном кинофестивале в Карловых Варах в Чехии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:43Грузинская драма "Смерть Отара" получила "Золотого Прометея"
23:42Госдеп анонсировал визит помощника госсекретаря в Москву
23:14Как выбрать сладкие мандарины без косточек? Советы Роспотребнадзора
22:46Адвокаты избрали главу своей ассоциации на второй срок
22:35Крупные разрушения на востоке США после большого торнадо - фото
22:12Территория Тбилиси стала меньше на 270 гектаров
21:41Предложение президента Грузии раскололо политиков: кто готов сесть за стол переговоров?
20:57Когда закончится пандемия коронавируса? Аналитики JPMorgan назвали сроки
20:23"Черный лев" обыграл "Енисей-СТМ" в Суперкубке Европы по регби
19:45Упал по пути к компьютеру: немец отсудил компенсацию за травму на удаленке
18:37В Грузии не выявлено случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" – Гамкрелидзе
17:34Ролик о крае Самегрело победил на конкурсе Всемирной туристской организации - ВИДЕО
17:01Разрушительное торнадо в США: власти не исключают сотни погибших
16:40Состояние Саакашвили оценит психиатр
16:01"Матрица: Воскрешение": вышел финальный трейлер фильма с Киану Ривзом – ВИДЕО
15:30Грузия прошла пик пятой волны коронавируса – главный эпидемиолог
14:30"Саакашвили угостил меня чаем" – Кикабидзе рассказал, как навестил экс-президента
14:29"Грузинские каникулы" Равшаны Курковой: где отдыхает актриса?
14:04В Грузии снова решили изменить правила выбора председателя ЦИК
13:33Саудовская Аравия признала сертификаты грузинских моряков