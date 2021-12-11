https://sputnik-georgia.ru/20211211/gruziya-proshla-pik-pyatoy-volny-koronavirusa--glavnyy-epidemiolog-262780934.html
Грузия прошла пик пятой волны коронавируса – главный эпидемиолог
Грузия прошла пик пятой волны коронавируса – главный эпидемиолог
О начале пятой волны коронавируса ряд эпидемиологов заявил в середине сентября
2021-12-11T15:30+0400
2021-12-11T15:30+0400
2021-12-11T15:30+0400
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Грузия в ноябре прошла пик пятой волны коронавируса и сейчас число случаев сокращается, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе."Сейчас зимний сезон, активизированы респираторные вирусы. И у нас снова может свободно появиться тенденция к росту, если мы не будем следовать рекомендациям, о которых говорим, и которые мы, к сожалению, не выполняем", – утверждает эпидемиолог.Главное о коронавирусе на 11 декабря: Тбилиси антилидер по cуточным заражениям >>>Между тем, на сегодня, по словам врача, число ковид-зараженных в Грузии сокращается. "Ежедневно число случаев снижается в низком темпе. Количество ежедневно фиксируемых случаев колеблется между 3,5-4,5 тысячами, уже нет 5-6 тысяч", – сказал Гамкрелидзе.Всего в ноябре коронавирус был подтвержден у 124 255 человек, от COVID скончались в этот период 1 965 человек.Всего же с момента выявления первого случая коронавируса в Грузии было выявлено 886 364 случая заражения. Унес коронавирус жизни 12 695 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Грузия прошла пик пятой волны коронавируса – главный эпидемиолог
О начале пятой волны коронавируса ряд эпидемиологов заявил в середине сентября
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Грузия в ноябре прошла пик пятой волны коронавируса и сейчас число случаев сокращается, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
"Мы в ноябре прошли пиковый период пятой волны", – сказал Гамкрелидзе, добавив, что расслабляться не стоит.
"Сейчас зимний сезон, активизированы респираторные вирусы. И у нас снова может свободно появиться тенденция к росту, если мы не будем следовать рекомендациям, о которых говорим, и которые мы, к сожалению, не выполняем", – утверждает эпидемиолог.
Между тем, на сегодня, по словам врача, число ковид-зараженных в Грузии сокращается. "Ежедневно число случаев снижается в низком темпе. Количество ежедневно фиксируемых случаев колеблется между 3,5-4,5 тысячами, уже нет 5-6 тысяч", – сказал Гамкрелидзе.
Всего в ноябре коронавирус был подтвержден у 124 255 человек, от COVID скончались в этот период 1 965 человек.
Всего же с момента выявления первого случая коронавируса в Грузии было выявлено 886 364 случая заражения. Унес коронавирус жизни 12 695 человек.
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