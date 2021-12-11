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"Карамора": в Сети появился первый тизер сериала Данилы Козловского – ВИДЕО

"Карамора": в Сети появился первый тизер сериала Данилы Козловского – ВИДЕО

Любите декаданс, мистику, альтернативную историю и тайные общества ХХ века? Тогда вам это кино определенно понравится

2021-12-11T18:08+0400

2021-12-11T18:08+0400

2021-12-11T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. В Интернете появился первый тизер долгожданного сериала режиссера и актера Данилы Козловского "Карамора". Сюжет многосерийного фильма довольно интересен и охватывает несколько стилей и жанров – декаданс, мистику, альтернативную историю и рассказывает про тайные общества ХХ столетия.Действие картины разворачивается в альтернативной истории в начале XX века. Монархия Европы и высшее дворянство состоят из тех, кто скрывает свое истинное происхождение и тайно управляет миром. Тем временем молодой анархист Карамора, потерявший в схватке с представителями тайной организации возлюбленную, решает бросить вызов многовековому правлению дворянства, отомстить за потерянную любовь и попытаться изменить мир. Собрав единомышленников, он объявляет войну.В фильме сыграли: Данила Козловский, Дарья Балабанова, Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Александр Ильин-младший, Нино Нинидзе, солист группы Shortparis Николай Комягин, оперный певец Ильдар Абдразаков, Дмитрий Чеботарев, Александр Алябьев и многие другие.В сериале можно будет увидеть таких исторических, общественных и культурных деятелей, как Петр Столыпин, Феликс Юсупов, Лев Толстой, Владимир Маяковский, Федор Шаляпин и Григорий Распутин.Отметим, что некоторые сцены из предстоящего сериала, были сняты в Тбилиси. Премьера состоится эксклюзивно на видеосервисе START уже этой зимой.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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григорий распутин, данила козловский, сериал, нино нинидзе, российский шоу-бизнес