https://sputnik-georgia.ru/20211211/saakashvili-ugostil-menya-chaem--kikabidze-rasskazal-kak-navestil-eks-prezidenta-262781334.html

"Саакашвили угостил меня чаем" – Кикабидзе рассказал, как навестил экс-президента

"Саакашвили угостил меня чаем" – Кикабидзе рассказал, как навестил экс-президента

Артисту удалось пообщаться с Саакашвили и сделать вывод о состоянии его физического и душевного здоровья

2021-12-11T14:30+0400

2021-12-11T14:30+0400

2021-12-11T14:43+0400

новости

грузия

вахтанг кикабидзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23439/50/234395033_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d2f25e1ec1d04f585db216448e2dfefd.jpg

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Напоил чаем и все рассказал – так прокомментировал известный грузинский певец, актер и депутат грузинского парламента Вахтанг (Буба) Кикабидзе свой визит к экс-президенту Михаилу Саакашвили в горийском госпитале.Выборы, пандемия и Саакашвили: народный защитник Грузии презентовала отчет за 2021 год >>>После 50-дневной голодовки бывший глава государства Михаил Саакашвили был переведен из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори, где он проходит курс реабилитации.По словам артиста, он рассказал экс-президенту о своей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.По данным министерства юстиции, после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму №12 в городе Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября. Ему предстоит провести в заключении 6 лет. Еще по трем уголовным делам Саакашвили приговор пока не вынесен.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, вахтанг кикабидзе