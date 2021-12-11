https://sputnik-georgia.ru/20211211/saakashvili-ugostil-menya-chaem--kikabidze-rasskazal-kak-navestil-eks-prezidenta-262781334.html
"Саакашвили угостил меня чаем" – Кикабидзе рассказал, как навестил экс-президента
"Саакашвили угостил меня чаем" – Кикабидзе рассказал, как навестил экс-президента
Артисту удалось пообщаться с Саакашвили и сделать вывод о состоянии его физического и душевного здоровья
2021-12-11T14:30+0400
2021-12-11T14:30+0400
2021-12-11T14:43+0400
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Напоил чаем и все рассказал – так прокомментировал известный грузинский певец, актер и депутат грузинского парламента Вахтанг (Буба) Кикабидзе свой визит к экс-президенту Михаилу Саакашвили в горийском госпитале.Выборы, пандемия и Саакашвили: народный защитник Грузии презентовала отчет за 2021 год >>>После 50-дневной голодовки бывший глава государства Михаил Саакашвили был переведен из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори, где он проходит курс реабилитации.По словам артиста, он рассказал экс-президенту о своей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.По данным министерства юстиции, после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму №12 в городе Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября. Ему предстоит провести в заключении 6 лет. Еще по трем уголовным делам Саакашвили приговор пока не вынесен.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, вахтанг кикабидзе
"Саакашвили угостил меня чаем" – Кикабидзе рассказал, как навестил экс-президента
14:30 11.12.2021 (обновлено: 14:43 11.12.2021)
Артисту удалось пообщаться с Саакашвили и сделать вывод о состоянии его физического и душевного здоровья
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Напоил чаем и все рассказал – так прокомментировал известный грузинский певец, актер и депутат грузинского парламента Вахтанг (Буба) Кикабидзе свой визит к экс-президенту Михаилу Саакашвили в горийском госпитале.
После 50-дневной голодовки бывший глава государства Михаил Саакашвили был переведен из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори, где он проходит курс реабилитации.
"Михаилу Саакашвили нехорошо, тут вопросы излишни. Все видно по глазам. Он напоил меня чаем и рассказал все от начала и до конца. Он не сломлен, это главное", – отметил Кикабидзе.
По словам артиста, он рассказал экс-президенту о своей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По данным министерства юстиции, после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму №12 в городе Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября. Ему предстоит провести в заключении 6 лет. Еще по трем уголовным делам Саакашвили приговор пока не вынесен.
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