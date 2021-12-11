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Саудовская Аравия признала сертификаты грузинских моряков

Саудовская Аравия признала сертификаты грузинских моряков

В Грузии есть опытные и грамотные моряки, большинство из которых специализируется на управлении танкерами, заявил глава Нацагентства 11.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Сертификаты грузинских моряков будут признаваться в Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба Национального агентства морского транспорта.В Лондоне в рамках 32-й сессии Международной морской организации (IMO) грузинская делегация во главе с руководителем агентства морского транспорта Тамар Иоселиани провела встречу с министром транспорта Саудовской Аравии Салехом аль-Яссером, на которой был подписан меморандум о признании сертификатов грузинских моряков.Под флагом Саудовской Аравии плавает современный танкерный флот, и, как отмечает глава агентства, будут учтены рабочие и социальные условия, которые обеспечат достойные возможности трудоустройства для грузинских моряков."Чтобы облегчить трудоустройство грузинских моряков, мы планируем тесно общаться с судовладельческими компаниями", – сказала Иоселиани.Семинар был посвящен будущему сотрудничеству между Батумской государственной морской академией и морскими образовательными учреждениями Саудовской Аравии в подготовке совместных программ обучения, предоставлении студентам стажировок и программ обмена.Стороны также обсудили возможность сотрудничества между представителями двух страны в рамках деятельности Международной морской организации, которая может включать, но не ограничивается совместной работой в различных комитетах и ​​подкомитетах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210920/gruzinskie-moryaki-smogut-plavat-na-sudakh-oae-259729671.html

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