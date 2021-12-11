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https://sputnik-georgia.ru/20211211/saudovskaya-araviya-priznala-sertifikaty-gruzinskikh-moryakov-262773343.html
Саудовская Аравия признала сертификаты грузинских моряков
Саудовская Аравия признала сертификаты грузинских моряков
В Грузии есть опытные и грамотные моряки, большинство из которых специализируется на управлении танкерами, заявил глава Нацагентства 11.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-11T13:33+0400
2021-12-11T13:33+0400
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Сертификаты грузинских моряков будут признаваться в Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба Национального агентства морского транспорта.В Лондоне в рамках 32-й сессии Международной морской организации (IMO) грузинская делегация во главе с руководителем агентства морского транспорта Тамар Иоселиани провела встречу с министром транспорта Саудовской Аравии Салехом аль-Яссером, на которой был подписан меморандум о признании сертификатов грузинских моряков.Под флагом Саудовской Аравии плавает современный танкерный флот, и, как отмечает глава агентства, будут учтены рабочие и социальные условия, которые обеспечат достойные возможности трудоустройства для грузинских моряков."Чтобы облегчить трудоустройство грузинских моряков, мы планируем тесно общаться с судовладельческими компаниями", – сказала Иоселиани.Семинар был посвящен будущему сотрудничеству между Батумской государственной морской академией и морскими образовательными учреждениями Саудовской Аравии в подготовке совместных программ обучения, предоставлении студентам стажировок и программ обмена.Стороны также обсудили возможность сотрудничества между представителями двух страны в рамках деятельности Международной морской организации, которая может включать, но не ограничивается совместной работой в различных комитетах и ​​подкомитетах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, грузия, саудовская аравия, батумская государственная морская академия

Саудовская Аравия признала сертификаты грузинских моряков

13:33 11.12.2021
© Sputnik / STRINGERДень моряка отмечают в Батуми 26 июня 2021 года
День моряка отмечают в Батуми 26 июня 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 11.12.2021
© Sputnik / STRINGER
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В Грузии есть опытные и грамотные моряки, большинство из которых специализируется на управлении танкерами, заявил глава Нацагентства
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Сертификаты грузинских моряков будут признаваться в Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба Национального агентства морского транспорта.
В Лондоне в рамках 32-й сессии Международной морской организации (IMO) грузинская делегация во главе с руководителем агентства морского транспорта Тамар Иоселиани провела встречу с министром транспорта Саудовской Аравии Салехом аль-Яссером, на которой был подписан меморандум о признании сертификатов грузинских моряков.

"С сегодняшнего дня сертификаты грузинских моряков признаются и в Королевстве Саудовская Аравия. Для нас это важно, потому что в Грузии есть опытные и грамотные моряки, большинство из которых специализируется на управлении танкерами", – сказала Иоселиани.

Под флагом Саудовской Аравии плавает современный танкерный флот, и, как отмечает глава агентства, будут учтены рабочие и социальные условия, которые обеспечат достойные возможности трудоустройства для грузинских моряков.
"Чтобы облегчить трудоустройство грузинских моряков, мы планируем тесно общаться с судовладельческими компаниями", – сказала Иоселиани.
Глава Минэкономики Грузии Натия Турнава и министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Аль-Мазури подписали меморандум о признании сертификатов моряков - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
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Семинар был посвящен будущему сотрудничеству между Батумской государственной морской академией и морскими образовательными учреждениями Саудовской Аравии в подготовке совместных программ обучения, предоставлении студентам стажировок и программ обмена.
Стороны также обсудили возможность сотрудничества между представителями двух страны в рамках деятельности Международной морской организации, которая может включать, но не ограничивается совместной работой в различных комитетах и ​​подкомитетах.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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