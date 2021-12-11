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Состояние Саакашвили оценит психиатр

Состояние Саакашвили оценит психиатр

Консилиум при Народном защитнике решил проверить состояние Саакашвили после слухов о том, что ему дают большие дозы психотропных веществ

2021-12-11T16:40+0400

2021-12-11T16:40+0400

2021-12-11T17:10+0400

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. В консилиум при Народном защитнике Грузии включен психиатр, который проверит состояние здоровья экс-президента Михаила Саакашвили, заявил врач консилиума Григол Григолия."Саакашвили угостил меня чаем" – Кикабидзе рассказал, как навестил экс-президента >>>Ранее руководитель реабилитационного центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что Михаилу Саакашвили как в тюрьме, так и в тюремной больнице вводили большие дозы психотропных препаратов. В свою очередь, лечащий врач Саакашвили Нино Гогоришвили отметила, что психотропные препараты экс-президенту были назначены из-за проблем со сном.После 50-дневной голодовки экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был переведен из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори, где он проходит курс реабилитации.По данным министерства юстиции, после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму №12 в городе Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября. Ему предстоит провести в заключении 6 лет. Еще по трем уголовным делам Саакашвили приговор пока не вынесен. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, тбилиси, гори, рустави, возвращение и арест саакашвили