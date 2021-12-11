https://sputnik-georgia.ru/20211211/sostoyanie-saakashvili-otsenit-psikhiatr-262783560.html
Состояние Саакашвили оценит психиатр
Состояние Саакашвили оценит психиатр
Консилиум при Народном защитнике решил проверить состояние Саакашвили после слухов о том, что ему дают большие дозы психотропных веществ
2021-12-11T16:40+0400
2021-12-11T16:40+0400
2021-12-11T17:10+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
тбилиси
гори
рустави
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1d/262455964_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_900e974d3338a5d0eadd2b41c183a879.jpg
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. В консилиум при Народном защитнике Грузии включен психиатр, который проверит состояние здоровья экс-президента Михаила Саакашвили, заявил врач консилиума Григол Григолия."Саакашвили угостил меня чаем" – Кикабидзе рассказал, как навестил экс-президента >>>Ранее руководитель реабилитационного центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что Михаилу Саакашвили как в тюрьме, так и в тюремной больнице вводили большие дозы психотропных препаратов. В свою очередь, лечащий врач Саакашвили Нино Гогоришвили отметила, что психотропные препараты экс-президенту были назначены из-за проблем со сном.После 50-дневной голодовки экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был переведен из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори, где он проходит курс реабилитации.По данным министерства юстиции, после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму №12 в городе Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября. Ему предстоит провести в заключении 6 лет. Еще по трем уголовным делам Саакашвили приговор пока не вынесен. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
тбилиси
гори
рустави
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1d/262455964_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_357bd10ca91bde4cac98d438e9899bdc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, михаил саакашвили, тбилиси, гори, рустави, возвращение и арест саакашвили
Состояние Саакашвили оценит психиатр
16:40 11.12.2021 (обновлено: 17:10 11.12.2021)
Консилиум при Народном защитнике решил проверить состояние Саакашвили после слухов о том, что ему дают большие дозы психотропных веществ
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. В консилиум при Народном защитнике Грузии включен психиатр, который проверит состояние здоровья экс-президента Михаила Саакашвили, заявил врач консилиума Григол Григолия.
Ранее руководитель реабилитационного центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что Михаилу Саакашвили как в тюрьме, так и в тюремной больнице вводили большие дозы психотропных препаратов. В свою очередь, лечащий врач Саакашвили Нино Гогоришвили отметила, что психотропные препараты экс-президенту были назначены из-за проблем со сном.
"Распространилась информация, что Саакашвили ослаб, ему трудно стоять и говорить. Также у нас есть информация, что он получает большие дозы психотропных веществ, поэтому стало необходимо посещение консилиумом экс-президента в больнице. И мы посмотрим, какое медикаментозное лечение он получает", – сказал Григолия.
После 50-дневной голодовки экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был переведен из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори, где он проходит курс реабилитации.
По данным министерства юстиции, после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму №12 в городе Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября. Ему предстоит провести в заключении 6 лет. Еще по трем уголовным делам Саакашвили приговор пока не вынесен.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.