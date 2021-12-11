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Строительство первого газохранилища в Грузии планируется начать в 2022 году
Строительство первого газохранилища в Грузии планируется начать в 2022 году
В предыдущие годы средства, выделенные донорами на строительство ПХГ, из-за пандемии были направлены на неотложные нужды 11.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-11T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Первая фаза строительства первого в Грузии подземного хранилища газа (ПХГ) в Гардабани (регион Квемо Картли, 44 километра от Тбилиси) планируется в 2022 году, заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Давид Твалабеишвили.Общая стоимость проекта строительства ПХГ составляет порядка 250 млн евро, финансирование будет осуществляться за счет Корпорации нефти и газа Грузии и средств, привлекаемых от международных финансовых институтов.Уже подготовлено технико-экономическое обоснование проекта, отчет о его воздействии на окружающую среду и проект специального законодательства.Первая фаза будет начата с привлечением средств Кредитного банка реконструкции Германии (KfW). Минэкономики также ведет переговоры с другими частными группами о финансировании проекта вместе с правительством.АО "Грузинская корпорация нефти и газа" продолжает переговоры с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о привлечении дополнительных 100 миллионов долларов для строительства подземного хранилища газа, которых, вместе с финансированием от KfW, будет достаточно для проекта.О строительстве хранилища газа мощностью 300 миллионов кубометров в Грузии разговоры ведутся с 90-х годов прошлого века. Проект получил новую жизнь, когда правительство объявило тендер на постройку хранилища. Строительство должно было завершиться к 2022 году, но из-за сложности осуществления сроки были перенесены до 2024 года.Грузия на данным момент является единственной страной Закавказья, не имеющей собственного ПХГ. Газоснабжение Грузии осуществляется исключительно за счет импорта. Основным поставщиком газа для Грузии является Азербайджан.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211210/tseny-na-gaz-v-evrope-vzleteli-vyshe-12-tysyachi-dollarov-za-tysyachu-kubometrov-262770520.html
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экономика, новости, грузия, подземное газохранилище, кредитный банк реконструкции германии (kfw), гардабани
Строительство первого газохранилища в Грузии планируется начать в 2022 году
09:01 11.12.2021 (обновлено: 10:08 11.12.2021)
В предыдущие годы средства, выделенные донорами на строительство ПХГ, из-за пандемии были направлены на неотложные нужды
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Первая фаза строительства первого в Грузии подземного хранилища газа (ПХГ) в Гардабани (регион Квемо Картли, 44 километра от Тбилиси) планируется в 2022 году, заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Давид Твалабеишвили.
Общая стоимость проекта строительства ПХГ составляет порядка 250 млн евро, финансирование будет осуществляться за счет Корпорации нефти и газа Грузии и средств, привлекаемых от международных финансовых институтов.
"В предыдущие годы средства, выделенные финансовыми институтами на строительство подземного хранилища газа, из-за пандемии были направлены по другим направлениям. Но это не значит, что проект остановлен и не будет реализован. В планах в следующем году начать первую фазу", – сказал Твалабеишвили журналистам.
Уже подготовлено технико-экономическое обоснование проекта, отчет о его воздействии на окружающую среду и проект специального законодательства.
Первая фаза будет начата с привлечением средств Кредитного банка реконструкции Германии (KfW). Минэкономики также ведет переговоры с другими частными группами о финансировании проекта вместе с правительством.
АО "Грузинская корпорация нефти и газа" продолжает переговоры с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о привлечении дополнительных 100 миллионов долларов для строительства подземного хранилища газа, которых, вместе с финансированием от KfW, будет достаточно для проекта.
О строительстве хранилища газа мощностью 300 миллионов кубометров в Грузии разговоры ведутся с 90-х годов прошлого века. Проект получил новую жизнь, когда правительство объявило тендер на постройку хранилища. Строительство должно было завершиться к 2022 году, но из-за сложности осуществления сроки были перенесены до 2024 года.
Грузия на данным момент является единственной страной Закавказья, не имеющей собственного ПХГ. Газоснабжение Грузии осуществляется исключительно за счет импорта. Основным поставщиком газа для Грузии является Азербайджан.
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