https://sputnik-georgia.ru/20211211/territoriya-tbilisi-stala-menshe-na-270-gektarov-262787867.html
Территория Тбилиси стала меньше на 270 гектаров
Территория Тбилиси стала меньше на 270 гектаров
Виновником передачи земли стал инвестиционный проект в районе села Телети, который подразумевает строительство жилого корпуса и территории отдыха 11.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-11T22:12+0400
2021-12-11T22:12+0400
2021-12-11T22:12+0400
экономика
общество
грузия
строительство
недвижимость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23223/20/232232021_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_7c9e00a1a9ab831e5538525849ebb1cb.jpg
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Парламент Грузии принял постановление о передаче 270 гектаров территории Тбилиси Гардабанскому району – документ опубликован на сайте "Законодательного вестника Грузии".Речь идет о территории в Крцаниси, граничащей с селом Телети.Причиной передачи стал инвестиционный проект в районе села Телети, который подразумевает строительство жилого корпуса и территории отдыха ООО Primera Golf & Residence.Как выяснилось позже, часть участка под строительство, по которому было подписано соглашение между Национальным агентством госимущества и компанией, была расположена на территории Тбилиси.Компания уже построила площадку для гольфа, однако, при начале строительства жилого комплекса, все же обратилась к правительству Грузии с просьбой, чтобы жилой комплекс официально оказался на территории Телети.Просьба компании была удовлетворена и правительство обратилось в парламент, который принял соответствующее решение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211210/v-tbilisi-otkrylsya-bazar-na-orbeliani-262760056.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23223/20/232232021_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_e48ed1d211384dd5d08363dc551431d2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, общество, грузия, строительство, недвижимость
Территория Тбилиси стала меньше на 270 гектаров
Виновником передачи земли стал инвестиционный проект в районе села Телети, который подразумевает строительство жилого корпуса и территории отдыха
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik.
Парламент Грузии принял постановление
о передаче 270 гектаров территории Тбилиси Гардабанскому району – документ опубликован на сайте "Законодательного вестника Грузии".
Речь идет о территории в Крцаниси, граничащей с селом Телети.
Причиной передачи стал инвестиционный проект в районе села Телети, который подразумевает строительство жилого корпуса и территории отдыха ООО Primera Golf & Residence.
Как выяснилось позже, часть участка под строительство, по которому было подписано соглашение между Национальным агентством госимущества и компанией, была расположена на территории Тбилиси.
Компания уже построила площадку для гольфа, однако, при начале строительства жилого комплекса, все же обратилась к правительству Грузии с просьбой, чтобы жилой комплекс официально оказался на территории Телети.
Просьба компании была удовлетворена и правительство обратилось в парламент, который принял соответствующее решение.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.