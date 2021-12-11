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https://sputnik-georgia.ru/20211211/territoriya-tbilisi-stala-menshe-na-270-gektarov-262787867.html
Территория Тбилиси стала меньше на 270 гектаров
Территория Тбилиси стала меньше на 270 гектаров
Виновником передачи земли стал инвестиционный проект в районе села Телети, который подразумевает строительство жилого корпуса и территории отдыха 11.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-11T22:12+0400
2021-12-11T22:12+0400
экономика
общество
грузия
строительство
недвижимость
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Парламент Грузии принял постановление о передаче 270 гектаров территории Тбилиси Гардабанскому району – документ опубликован на сайте "Законодательного вестника Грузии".Речь идет о территории в Крцаниси, граничащей с селом Телети.Причиной передачи стал инвестиционный проект в районе села Телети, который подразумевает строительство жилого корпуса и территории отдыха ООО Primera Golf &amp; Residence.Как выяснилось позже, часть участка под строительство, по которому было подписано соглашение между Национальным агентством госимущества и компанией, была расположена на территории Тбилиси.Компания уже построила площадку для гольфа, однако, при начале строительства жилого комплекса, все же обратилась к правительству Грузии с просьбой, чтобы жилой комплекс официально оказался на территории Телети.Просьба компании была удовлетворена и правительство обратилось в парламент, который принял соответствующее решение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, общество, грузия, строительство, недвижимость

Территория Тбилиси стала меньше на 270 гектаров

22:12 11.12.2021
© photo: Sputnik / Levan AvlabreliВид на Тбилиси и президентский дворец с горы Мтацминда
Вид на Тбилиси и президентский дворец с горы Мтацминда - Sputnik Грузия, 1920, 11.12.2021
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli
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Виновником передачи земли стал инвестиционный проект в районе села Телети, который подразумевает строительство жилого корпуса и территории отдыха
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Парламент Грузии принял постановление о передаче 270 гектаров территории Тбилиси Гардабанскому району – документ опубликован на сайте "Законодательного вестника Грузии".
Речь идет о территории в Крцаниси, граничащей с селом Телети.
Причиной передачи стал инвестиционный проект в районе села Телети, который подразумевает строительство жилого корпуса и территории отдыха ООО Primera Golf & Residence.
Открытие Базара на Орбелиани в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2021
В Тбилиси открылся "Базар на Орбелиани"
Вчера, 17:16
Как выяснилось позже, часть участка под строительство, по которому было подписано соглашение между Национальным агентством госимущества и компанией, была расположена на территории Тбилиси.
Компания уже построила площадку для гольфа, однако, при начале строительства жилого комплекса, все же обратилась к правительству Грузии с просьбой, чтобы жилой комплекс официально оказался на территории Телети.
Просьба компании была удовлетворена и правительство обратилось в парламент, который принял соответствующее решение.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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