https://sputnik-georgia.ru/20211211/territoriya-tbilisi-stala-menshe-na-270-gektarov-262787867.html

Территория Тбилиси стала меньше на 270 гектаров

Территория Тбилиси стала меньше на 270 гектаров

Виновником передачи земли стал инвестиционный проект в районе села Телети, который подразумевает строительство жилого корпуса и территории отдыха 11.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-11T22:12+0400

2021-12-11T22:12+0400

2021-12-11T22:12+0400

экономика

общество

грузия

строительство

недвижимость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23223/20/232232021_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_7c9e00a1a9ab831e5538525849ebb1cb.jpg

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Парламент Грузии принял постановление о передаче 270 гектаров территории Тбилиси Гардабанскому району – документ опубликован на сайте "Законодательного вестника Грузии".Речь идет о территории в Крцаниси, граничащей с селом Телети.Причиной передачи стал инвестиционный проект в районе села Телети, который подразумевает строительство жилого корпуса и территории отдыха ООО Primera Golf & Residence.Как выяснилось позже, часть участка под строительство, по которому было подписано соглашение между Национальным агентством госимущества и компанией, была расположена на территории Тбилиси.Компания уже построила площадку для гольфа, однако, при начале строительства жилого комплекса, все же обратилась к правительству Грузии с просьбой, чтобы жилой комплекс официально оказался на территории Телети.Просьба компании была удовлетворена и правительство обратилось в парламент, который принял соответствующее решение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211210/v-tbilisi-otkrylsya-bazar-na-orbeliani-262760056.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, общество, грузия, строительство, недвижимость