Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920
Пятая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20211211/v-gruzii-ne-vyyavleno-sluchaev-zarazheniya-shtammom-koronavirusa-omikron---gamkrelidze-262781740.html
В Грузии не выявлено случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" – Гамкрелидзе
В Грузии не выявлено случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" – Гамкрелидзе
Врачи напоминают: выявить новый штамм коронавируса возможно лишь при помощи ПЦР-тестирования, так как быстрые тесты показывают только факт заражения 11.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-11T18:37+0400
2021-12-11T19:27+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
амиран гамкрелидзе
африка
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/07/249637887_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_150cb5229c738cd5b3dca1dcd646ac78.jpg
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. В Грузии не зафиксировано ни одного случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.О новом штамме коронавируса B.1.1.529 стало известно в двадцатых числах ноября. Его выявили в Ботсване и ЮАР. По словам специалистов, этот вариант отличается тремя десятками мутаций в S-белке, необходимом для заражения клеток.При этом он отметил, что соблюдение действующих в стране правил по ношению масок и активизация вакцинации против COVID-19 вместе с отсутствием в стране нового штамма дают надежду стабилизации эпидемиологической ситуации в стране."Однако основания для полного спокойствия нет", – сказал Гамкрелидзе.Ранее эпидемиолог пояснял, что выявить новый штамм коронавируса возможно лишь при помощи ПЦР-тестирования, так как быстрые тесты показывают только факт заражения.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" – по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.ЕС и другие государства, в том числе Грузия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211209/kakovy-glavnye-simptomy-shtamma-koronavirusa-omikron-otvet-vracha-262710431.html
африка
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/07/249637887_0:119:1661:1365_1920x0_80_0_0_91f51abd8ef2968aae53f15487a6599e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, африка, коронавирус covid-19

В Грузии не выявлено случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" – Гамкрелидзе

18:37 11.12.2021 (обновлено: 19:27 11.12.2021)
© Facebook / National Center for Disease Control & Public Health of GeorgiaГлава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе
Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе - Sputnik Грузия, 1920, 11.12.2021
© Facebook / National Center for Disease Control & Public Health of Georgia
Подписаться на
Врачи напоминают: выявить новый штамм коронавируса возможно лишь при помощи ПЦР-тестирования, так как быстрые тесты показывают только факт заражения
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. В Грузии не зафиксировано ни одного случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
О новом штамме коронавируса B.1.1.529 стало известно в двадцатых числах ноября. Его выявили в Ботсване и ЮАР. По словам специалистов, этот вариант отличается тремя десятками мутаций в S-белке, необходимом для заражения клеток.

"Пока новый штамм "омикрон" в Грузии не появился", – сказал Гамкрелидзе.

При этом он отметил, что соблюдение действующих в стране правил по ношению масок и активизация вакцинации против COVID-19 вместе с отсутствием в стране нового штамма дают надежду стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.
"Однако основания для полного спокойствия нет", – сказал Гамкрелидзе.
Ранее эпидемиолог пояснял, что выявить новый штамм коронавируса возможно лишь при помощи ПЦР-тестирования, так как быстрые тесты показывают только факт заражения.
Эпидемия коронавируса - вакцинация населения - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2021
Каковы главные симптомы штамма коронавируса "омикрон"? Ответ врача
9 декабря, 11:46
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" – по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.
ЕС и другие государства, в том числе Грузия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:57Когда закончится пандемия коронавируса? Аналитики JPMorgan назвали сроки
20:23"Черный лев" обыграл "Енисей-СТМ" в Суперкубке Европы по регби
19:45Упал по пути к компьютеру: немец отсудил компенсацию за травму на удаленке
18:37В Грузии не выявлено случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" – Гамкрелидзе
17:34Ролик о крае Самегрело победил на конкурсе Всемирной туристской организации - ВИДЕО
17:01Разрушительное торнадо в США: власти не исключают сотни погибших
16:40Состояние Саакашвили оценит психиатр
16:01"Матрица: Воскрешение": вышел финальный трейлер фильма с Киану Ривзом – ВИДЕО
15:30Грузия прошла пик пятой волны коронавируса – главный эпидемиолог
14:30"Саакашвили угостил меня чаем" – Кикабидзе рассказал, как навестил экс-президента
14:29"Грузинские каникулы" Равшаны Курковой: где отдыхает актриса?
14:04В Грузии снова решили изменить правила выбора председателя ЦИК
13:33Саудовская Аравия признала сертификаты грузинских моряков
13:12Главная елка Грузии засверкала праздничными огнями – фото
13:01Главное о коронавирусе на 11 декабря: Тбилиси - антилидер по cуточным заражениям
12:32Торнике Шенгелия восстановился после травмы и вернулся на паркет
12:26Астронавт в метро, принц Уильям и олени, прощание с Ангелой Меркель – лучшие фото недели
12:01Коллективный иммунитет к коронавирусу в России приближается к 60%
11:25За право представлять Грузию на Венецианской биеннале борются шесть художников
10:45Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 542