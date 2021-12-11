https://sputnik-georgia.ru/20211211/v-gruzii-ne-vyyavleno-sluchaev-zarazheniya-shtammom-koronavirusa-omikron---gamkrelidze-262781740.html

В Грузии не выявлено случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" – Гамкрелидзе

В Грузии не выявлено случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" – Гамкрелидзе

Врачи напоминают: выявить новый штамм коронавируса возможно лишь при помощи ПЦР-тестирования, так как быстрые тесты показывают только факт заражения 11.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-11T18:37+0400

2021-12-11T18:37+0400

2021-12-11T19:27+0400

пятая волна

общество

новости

грузия

амиран гамкрелидзе

африка

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/07/249637887_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_150cb5229c738cd5b3dca1dcd646ac78.jpg

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. В Грузии не зафиксировано ни одного случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.О новом штамме коронавируса B.1.1.529 стало известно в двадцатых числах ноября. Его выявили в Ботсване и ЮАР. По словам специалистов, этот вариант отличается тремя десятками мутаций в S-белке, необходимом для заражения клеток.При этом он отметил, что соблюдение действующих в стране правил по ношению масок и активизация вакцинации против COVID-19 вместе с отсутствием в стране нового штамма дают надежду стабилизации эпидемиологической ситуации в стране."Однако основания для полного спокойствия нет", – сказал Гамкрелидзе.Ранее эпидемиолог пояснял, что выявить новый штамм коронавируса возможно лишь при помощи ПЦР-тестирования, так как быстрые тесты показывают только факт заражения.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" – по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.ЕС и другие государства, в том числе Грузия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211209/kakovy-glavnye-simptomy-shtamma-koronavirusa-omikron-otvet-vracha-262710431.html

африка

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, африка, коронавирус covid-19