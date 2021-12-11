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В Грузии не выявлено случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" – Гамкрелидзе
В Грузии не выявлено случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" – Гамкрелидзе
Врачи напоминают: выявить новый штамм коронавируса возможно лишь при помощи ПЦР-тестирования, так как быстрые тесты показывают только факт заражения 11.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-11T18:37+0400
2021-12-11T18:37+0400
2021-12-11T19:27+0400
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. В Грузии не зафиксировано ни одного случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.О новом штамме коронавируса B.1.1.529 стало известно в двадцатых числах ноября. Его выявили в Ботсване и ЮАР. По словам специалистов, этот вариант отличается тремя десятками мутаций в S-белке, необходимом для заражения клеток.При этом он отметил, что соблюдение действующих в стране правил по ношению масок и активизация вакцинации против COVID-19 вместе с отсутствием в стране нового штамма дают надежду стабилизации эпидемиологической ситуации в стране."Однако основания для полного спокойствия нет", – сказал Гамкрелидзе.Ранее эпидемиолог пояснял, что выявить новый штамм коронавируса возможно лишь при помощи ПЦР-тестирования, так как быстрые тесты показывают только факт заражения.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" – по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.ЕС и другие государства, в том числе Грузия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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В Грузии не выявлено случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" – Гамкрелидзе
18:37 11.12.2021 (обновлено: 19:27 11.12.2021)
Врачи напоминают: выявить новый штамм коронавируса возможно лишь при помощи ПЦР-тестирования, так как быстрые тесты показывают только факт заражения
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. В Грузии не зафиксировано ни одного случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
О новом штамме коронавируса B.1.1.529 стало известно в двадцатых числах ноября. Его выявили в Ботсване и ЮАР. По словам специалистов, этот вариант отличается тремя десятками мутаций в S-белке, необходимом для заражения клеток.
"Пока новый штамм "омикрон" в Грузии не появился", – сказал Гамкрелидзе.
При этом он отметил, что соблюдение действующих в стране правил по ношению масок и активизация вакцинации против COVID-19 вместе с отсутствием в стране нового штамма дают надежду стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.
"Однако основания для полного спокойствия нет", – сказал Гамкрелидзе.
Ранее эпидемиолог пояснял, что выявить новый штамм коронавируса возможно лишь при помощи ПЦР-тестирования, так как быстрые тесты показывают только факт заражения.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" – по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.
ЕС и другие государства, в том числе Грузия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.
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