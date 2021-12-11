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В Грузии снова решили изменить правила выбора председателя ЦИК
В Грузии снова решили изменить правила выбора председателя ЦИК
"Грузинская мечта" намерена упростить законодательство, поскольку предыдущий опыт избрания председателя ЦИК выявил недостатки
2021-12-11T14:04+0400
2021-12-11T14:53+0400
политика
новости
грузия
грузинская мечта
ираклий кобахидзе
цик грузии
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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" выступает с инициативой изменить правила избрания председателя ЦИК Грузии, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.А был ли премьер, или Кого раздражает простое упоминание Бидзины Иванишвили? &gt;&gt;&gt;Согласно принятым летом поправкам в Избирательный кодекс Грузии, для утверждения председателя ЦИК страны на полный срок (пять лет), необходимо согласие 2/3 депутатов парламента из 150, а после – 3/5. По словам Кобахидзе, решение изменить процедуру избрания главы ЦИК продиктовано теми трудностями, с которыми депутаты столкнулись при избрании на этот пост Георгия Каландаришвили по новому законодательству.Из-за разногласий оппозиции и власти по поводу кандидатов на пост ЦИК в августе, Каландаришвили смог занять пост председателя ЦИК лишь на полгода, получив поддержку только правящей партии."Мы упрощаем законодательство, так как предыдущий процесс избрания выявил недостатки", – сказал Кобахидзе журналистам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, грузинская мечта, ираклий кобахидзе, цик грузии

В Грузии снова решили изменить правила выбора председателя ЦИК

14:04 11.12.2021 (обновлено: 14:53 11.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerЦентральная избирательная комиссия Грузии
Центральная избирательная комиссия Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 11.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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"Грузинская мечта" намерена упростить законодательство, поскольку предыдущий опыт избрания председателя ЦИК выявил недостатки
ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" выступает с инициативой изменить правила избрания председателя ЦИК Грузии, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.
А был ли премьер, или Кого раздражает простое упоминание Бидзины Иванишвили? >>>
Согласно принятым летом поправкам в Избирательный кодекс Грузии, для утверждения председателя ЦИК страны на полный срок (пять лет), необходимо согласие 2/3 депутатов парламента из 150, а после – 3/5.
Если этого не происходит, то парламент Грузии проводит голосование для утверждения председателя на шесть месяцев простым большинством.
По словам Кобахидзе, решение изменить процедуру избрания главы ЦИК продиктовано теми трудностями, с которыми депутаты столкнулись при избрании на этот пост Георгия Каландаришвили по новому законодательству.
Из-за разногласий оппозиции и власти по поводу кандидатов на пост ЦИК в августе, Каландаришвили смог занять пост председателя ЦИК лишь на полгода, получив поддержку только правящей партии.
"Мы упрощаем законодательство, так как предыдущий процесс избрания выявил недостатки", – сказал Кобахидзе журналистам.
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