https://sputnik-georgia.ru/20211211/v-gruzii-snova-reshili-izmenit-pravila-vybora-predsedatelya-tsik-262780245.html

В Грузии снова решили изменить правила выбора председателя ЦИК

В Грузии снова решили изменить правила выбора председателя ЦИК

"Грузинская мечта" намерена упростить законодательство, поскольку предыдущий опыт избрания председателя ЦИК выявил недостатки

2021-12-11T14:04+0400

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" выступает с инициативой изменить правила избрания председателя ЦИК Грузии, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.А был ли премьер, или Кого раздражает простое упоминание Бидзины Иванишвили? >>>Согласно принятым летом поправкам в Избирательный кодекс Грузии, для утверждения председателя ЦИК страны на полный срок (пять лет), необходимо согласие 2/3 депутатов парламента из 150, а после – 3/5. По словам Кобахидзе, решение изменить процедуру избрания главы ЦИК продиктовано теми трудностями, с которыми депутаты столкнулись при избрании на этот пост Георгия Каландаришвили по новому законодательству.Из-за разногласий оппозиции и власти по поводу кандидатов на пост ЦИК в августе, Каландаришвили смог занять пост председателя ЦИК лишь на полгода, получив поддержку только правящей партии."Мы упрощаем законодательство, так как предыдущий процесс избрания выявил недостатки", – сказал Кобахидзе журналистам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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