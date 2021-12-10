https://sputnik-georgia.ru/20211210/a-byl-li-premer-ili-kogo-razdrazhaet-prostoe-upominanie-bidziny-ivanishvili-262771776.html

А был ли премьер, или Кого раздражает простое упоминание Бидзины Иванишвили?

А был ли премьер, или Кого раздражает простое упоминание Бидзины Иванишвили?

Защитим наших детей от идеологического посягательства – так толкует колумнист Sputnik Грузия бурную дискуссию, развернувшуюся на днях в социальной сети вокруг... 10.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-10T23:42+0400

2021-12-10T23:42+0400

2021-12-10T23:44+0400

политика

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бидзина иванишвили

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грузинская мечта

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Для каждого из нас дети – святая святых! И хотя общество изрядно устало от бесконечных акций, высокий пафос вспыхнувшего недовольства не дал возможности перевести дух. Вопрос касался школьников-подростков, так что, было сложно бесстрастно сориентироваться и однозначно выбрать, что правильней – возмутиться или поддержать.Поясню подробней. Одна из публичных оппозиционных персон подняла в "Фейсбуке" тревогу: "в грузинском школьном учебнике возвеличивается вождь Бидзина". Сразу оговорюсь – мне претят любые методы волевого насаждения авторитетов. Особенно детям, часто слепо верящим своим учителям. А система образования нередко этим грешит. Заметим, не только в Грузии.Правда, в данном случае смущало отсутствие конкретики – только пара скриншотов с фотографией и текстом. Из комментариев с трудом удалось установить, что речь идет об учебнике по истории Грузии для 9-х классов. Но поскольку в обвинительном вердикте не фигурировали ни название издательства, ни год издания, ни авторский коллектив, подспудно напрашивалась критика в адрес всех, кто такие пособия составляет.Эмоционально подхватившие идею протеста фигуранты тоже к деталям не проявили ни малейшего интереса. И это окончательно приглушило желание быть в их числе. Зато породило охоту чуть поглубже разобраться в проблеме. Спросите, почему?Ну хотя бы потому, что учебники пишут ученые, а в серьезной научной полемике принято ссылаться на источники. Во-вторых, протест явно (и, видимо, неслучайно) приобрел политический привкус. Важно было понять, как давно детям "возвеличивают Бидзину". То есть, является ли развернутая кампания показателем систематической заботы о подростках, или это результат случайно выхваченного как повод факта?Пришлось отправиться в одну из близлежащих школ, и там всплыл довольно существенный, на мой взгляд, момент. Обвинения градом сыплются в адрес Минобразования и власти, к которым у общественности, в том числе, педагогической, действительно много претензий. Но с учебниками все не так просто и однозначно. Оказалось, что министерство сертифицирует несколько учебников, никому их не навязывая и оставляя выбор за школами. Педагоги объяснили, у них, к примеру, старшеклассников учат по книгам, где имя Бидзины Иванишвили… не упоминается.Тут, правда, возникает обратный вопрос: насколько верен и этот подход?! Я не ученый, не педагог, но не сомневаюсь в очевидном: история любого государства включает переломные события и даты, умолчать о которых невозможно. Для сравнения – и в предыдущих, и нынешних изданиях книг по истории для 9-х классов, непременно присутствует первый президент Звиад Гамсахурдиа. Коротко подается деятельность Эдуарда Шеварднадзе, кое-где есть даже упоминание о Джабе Иоселиани и Тенгизе Китовани. А осужденному Михаилу Саакашвили отведено около страницы.Постараемся на время освободиться от глубоко вгрызшегося в нас субъективизма. Вынесем за скобки однополюсные знаки "плюс" и "минус" и признаем – все эти люди сыграли заметную роль в новейшей истории Грузии. А Иванишвили лидеры оппозиции часто сами называют (видимо, неосознанно) только по имени – Бидзина. В классической грузинской ментальности это говорит о многом. Как минимум о том, что любому и без уточнений ясно, о ком идет речь. Иванишвили ушел с арены, но оппозиция продолжает апеллировать к нему, давая понять, пусть даже вопреки собственному желанию, что видит в нем самого влиятельного ныне в стране политика.Однако не пора ли нам, наконец, посмотреть, как же конкретно возвеличивает Бидзину авторский коллектив одного из грузинских учебников по истории для 9-х классов. Спасибо, возмущенным противникам, которые разместили в "Фейсбуке" скриншот. Там пара строк, что демократия торжествует, и на выборах в 2012-м правящее "Нацдвижение" потерпело поражение, а победу одержала оппозиционная "Мечта". Дальше переведу дословно: "Премьер-министром стал основатель "Грузинской мечты", известный благотворитель и меценат Бидзина Иванишвили".Поверите ли, но это все? Конечно, сославшись на специфический стиль исторических хроник, кое-кто может счесть определение про мецената перебором. Но признайтесь честно: вы уловили в изложенном хоть какие-нибудь признаки "возвеличивания"? Достаточный ли это повод для того, чтобы требовать изъятия книги (хотя, как мы уже говорили, любая школа вправе просто не включать ее в программу)? Или чтобы разбивать на территории, прилегающей к Минобразованию, шатры-палатки в духе евразийских кочевников?История не терпит поспешных оценок. Нельзя не согласиться, что потомки обычно намного объективней современников. Потому, наверное, события недавних лет лучше подавать в учебниках нейтрально. И, кстати, составители всех современных грузинских учебников по истории в основном, надо признать, именно так и поступают, лишь иногда обращаясь к источникам, выражающим различные мнения.Однако обвиняя авторский коллектив в предвзятости, протестующие требуют отнюдь не нейтрального тона. Они не скрывают, что добиваются включения оценок и трактовок, напрямую отвечающих целям, декларируемым в настоящий момент оппозицией. К чести грузинской общественности следует отметить, что на поводу у "критиков" она не пошла. Палаток у здания Минобразования мне увидеть не довелось. Да и сама дискуссия, не получив подпитки от солидных и по-настоящему компетентных людей, похоже, стала сходить на нет.Разницу в подходах наглядно демонстрируют, на мой взгляд, два принципиально различающихся по наполнению и направленности поста в социальной сети. На их примере можно символически проиллюстрировать и сопоставить методы, к которым нередко прибегают политические партии, и интересы интеллектуального ядра грузинской общественности.Начнем с преамбулы к разгромной критике учебника. Ей предшествует следующий текст: "Друзья, с завтрашнего дня и до достижения результата начинаем протест в различных формах… Все смогут найти свое место… Напишите, позвоните нам, организуемся и атакуем. Это касается всех".С атакой все ясно, а вот с результатом – не очень. Не исключено, по той причине, что цель протеста отнюдь не в учебнике. Общеизвестно, как легко часть наших граждан поддается на подобные клише. Причем, политические взгляды роли не играют. Возьмите "криминальную интеллигенцию" - популярное клише, вырванное, однако, из контекста, где речь шла лишь о деятелях, связанных с преступным миром. Или "дело о пиджаках", которое реально касается растраты миллионов лари.К счастью, клишированное мышление присуще далеко не всему грузинскому обществу. Лучшие представители решительно его отвергают. Вот мнение одного из признанных авторитетов в области образования, кстати, известного своими критическими взглядами: "Мне, все-таки, кажется, что в системе просвещения у нас существуют гораздо более серьезные проблемы, чем присутствие в учебниках по истории биографии Бидзины Иванишвили. Но когда говоришь о них с политиками и журналистами, в ответ видишь только их скучающий взгляд. Потому мы и стоим там, где стояли и еще долго будем стоять…".Честное слово, добавить к этому нечего.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20211206/vykinut-ivanishvili-iz-istorii---aktsiya-u-minobrazovaniya-gruzii-262631815.html

https://sputnik-georgia.ru/20211206/skandal-s-uchebnikami-minobrazovaniya-gruzii-otvetilo-na-obvineniya-262625536.html

https://sputnik-georgia.ru/20211123/rozy-smenilis-dubinkami---v-gruzinskoy-mechte-otsenili-revolyutsiyu-roz-262314720.html

https://sputnik-georgia.ru/20211210/vybory-pandemiya-i-saakashvili-narodnyy-zaschitnik-gruzii-prezentovala-otchet-za-2021-god-262757709.html

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2021

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политика, грузия, аналитика, бидзина иванишвили, колумнисты, грузинская мечта