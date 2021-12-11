https://sputnik-georgia.ru/20211211/vlasti-gruzii-gotovy-pomoch-gruzinskomu-loukosteru-vernut-litsenziyu-262772568.html

Власти Грузии готовы помочь грузинскому лоукостеру вернуть лицензию

Власти Грузии готовы помочь грузинскому лоукостеру вернуть лицензию

Авиакомпания обратилась в Тбилисский городской суд с тем, чтобы обжаловать решение Агентства гражданской авиации 11.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-11T00:03+0400

2021-12-11T00:03+0400

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ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Министерство экономики вместе с Агентством гражданской авиации продолжит переговоры с низкобюджетной грузинской авиакомпанией Myway Airlines для поиска решений по восстановлению лицензию, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.Агентство гражданской авиации Грузии 5 декабря объявило об отзыве лицензии у Myway Airlines после того, как 40% акций компании были проданы иностранному гражданину, который впоследствии стал владельцем 89% акций, что является нарушением законодательства Грузии. Согласно закону, лицензия на воздушные перевозки выдается юридическому лицу, зарегистрированному в Грузии, в котором гражданин или юридическое лицо, базирующееся в стране, владеет более 50% акций.По ее словам, в законодательстве очень четко прописано, что партнер по принятию решений зарегистрированной в Грузии авиакомпании должен быть гражданином страны.Тем временем, авиакомпания обратилась в Тбилисский городской суд с тем, чтобы обжаловать решение Агентства гражданской авиации Минэкономики Грузии об упразднении лицензии.До того, компания попросила помощи у премьера и главы Минэкономики Грузии, отметив что упразднение лицензии на авиаперевозки и даже задержка на один день приведет к ущербу в размере 100 тысяч долларов, что означает разорение компании в короткие сроки.В Mayway Airlines работает около 120 человек, она владеет тремя самолетами (Boeing 737-800 / 737-700F), имеет активы на сумму до 106 миллионов лари (34 млн долларов), а с 2019 по первую половину 2021 года на зарплаты сотрудников и подоходный налог выплатили до 16 миллионов лари (около 5 млн долларов).MyWay Airlines была создана в Грузии китайской Hualing Group в 2018 году. В ноябре в Грузию из Китая были импортированы два самолета стоимостью 43,4 миллиона долларов. Первый рейс авиакомпания MyWay Airlines осуществила в конце марта 2019 года в направлении Тегерана.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211207/gruzinskiy-loukoster-prosit-pomoschi-u-premera-dlya-vosstanovleniya-litsenzii-262663331.html

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экономика, новости, грузия, myway airlines, натия турнава