https://sputnik-georgia.ru/20211212/busternaya-privivka-pomogaet-pri-borbe-s-omikronom-schitaet-immunolog-262793369.html
Бустерная прививка помогает при борьбе с "омикроном", считает иммунолог
Бустерная прививка помогает при борьбе с "омикроном", считает иммунолог
Вакцинация полностью не защищает от инфицирования коронавирусом, но защищает от смерти, заявил инфкеционист 12.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-12T12:30+0400
2021-12-12T12:30+0400
2021-12-12T12:30+0400
общество
новости
грузия
иване чхаидзе
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Третья или бустер-прививка препаратами Pfizer и AstraZeneca помогают избежать смерти и сложного течения болезни при заражении новым штаммом коронавируса, получившим название "омикрон", заявил руководитель национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили профессор Иване Чхаидзе.По словам Чхаидзе, это стало известно в субботу вечером в результате исследования британских ученых.По его словам, пока неизвестно, каковы исследования китайских ученых в отношении эффективности вакцин Sinopharm и Sinonac.Чхаидзе посоветовал жителям Грузии, которые прошли полный курс вакцинации китайскими вакцинами, привиться препаратом Pfizer.Он также напомнил о данных статистики по смертности граждан от последствий коронавируса в Грузии."С 15 марта по 1 октября 2021 года 98,9% людей, скончавшихся от ковид-осложнений в Грузии, были не вакцинированы. Это число, которое никоим образом не может быть интерпретировано по-разному, указывает на то, что да, вакцинация не защищает нас от инфекции, но защищает нас от смерти", - сказал Иване Чхаидзе.О новом штамме коронавируса стало известно в двадцатых числах ноября. Его выявили в Ботсване и ЮАР. По словам специалистов, этот вариант отличается тремя десятками мутаций в S-белке, необходимом для заражения клеток.В Грузии пока не выявлено ни одного случая инфицирования новым штаммом.По данным на 11 декабря, бустер-дозы в Грузии сделали 28 948 человек. Полный курс вакцинации прошли 36.5% взрослого населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211211/kogda-zakonchitsya-pandemiya-koronavirusa-analitiki-jpmorgan-nazvali-sroki--262779022.html
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общество, новости, грузия, иване чхаидзе, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Бустерная прививка помогает при борьбе с "омикроном", считает иммунолог
Вакцинация полностью не защищает от инфицирования коронавирусом, но защищает от смерти, заявил инфкеционист
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Третья или бустер-прививка препаратами Pfizer и AstraZeneca помогают избежать смерти и сложного течения болезни при заражении новым штаммом коронавируса, получившим название "омикрон", заявил руководитель национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили профессор Иване Чхаидзе.
По словам Чхаидзе, это стало известно в субботу вечером в результате исследования британских ученых.
"Бустер-доза дает нам эффективность против "омикрона" в 75%. Первые две дозы малоэффективны и вообще не эффективны. Поэтому необходима третья доза", - сказал Чхаидзе в эфире телеканала "Имеди"
.
По его словам, пока неизвестно, каковы исследования китайских ученых в отношении эффективности вакцин Sinopharm и Sinonac.
Чхаидзе посоветовал жителям Грузии, которые прошли полный курс вакцинации китайскими вакцинами, привиться препаратом Pfizer.
Он также напомнил о данных статистики по смертности граждан от последствий коронавируса в Грузии.
"С 15 марта по 1 октября 2021 года 98,9% людей, скончавшихся от ковид-осложнений в Грузии, были не вакцинированы. Это число, которое никоим образом не может быть интерпретировано по-разному, указывает на то, что да, вакцинация не защищает нас от инфекции, но защищает нас от смерти", - сказал Иване Чхаидзе.
О новом штамме коронавируса стало известно в двадцатых числах ноября. Его выявили в Ботсване и ЮАР. По словам специалистов, этот вариант отличается тремя десятками мутаций в S-белке, необходимом для заражения клеток.
В Грузии пока не выявлено ни одного случая инфицирования новым штаммом.
По данным на 11 декабря, бустер-дозы в Грузии сделали 28 948 человек. Полный курс вакцинации прошли 36.5% взрослого населения.
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