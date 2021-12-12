https://sputnik-georgia.ru/20211212/detskoe-evrovidenie---2021-kogda-i-kak-golosovat-za-uchastnikov-konkursa-262783125.html

"Детское Евровидение - 2021": когда и как голосовать за участников конкурса?

"Детское Евровидение - 2021": когда и как голосовать за участников конкурса?

Голосование зрителей определит половину результата оценок, за вторую - отвечает жюри

2021-12-12T12:01+0400

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2021-12-12T12:01+0400

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Голосование за участников "Детского Евровидения" стартует 17 декабря, с 23:00 часов, на портале junioreurovision.tv, сообщается на cайте международного песенного конкурса.Процесс голосования прекратится 19 декабря, до начала прямого эфира финала, и возобновится на 15 минут после того, как все участники споют свои песни. Один пользователь должен проголосовать за представителей трех стран. Таким образом голосование зрителей определит половину результата оценок, за вторую - отвечает жюри. Определен участник конкурса "Детское Евровидение-2021"от Грузии >>>Грузию на конкурсе в этом году представляет победитель четвертого сезона детского вокального конкурса "Ранина", 10-летний Николоз Каджая. Мальчик исполнит песню "Давай посчитаем улыбки" (Let's Count The Smiles).Уже четвертый год подряд конкурсант от Грузии отбирается для участия в детском конкурсе песни "Евровидение" через проект Первого канала "Ранина". Профессиональное жюри выбирает лучших из лучших после нескольких конкурсных туров.Что известно о Николозе Каджая?10-летний Николоз Каджая с ранних лет увлекается музыкой и вокалом. В 2020 году поступил во Вторую центральную музыкальную школу имени Евгения Микеладзе в Тбилиси на отделение фортепиано. Помимо музыки, мальчик увлечен скульптурой и живописью. До "Ранина" Николоз принял участие в нескольких телешоу и концертах.Грузия участвует в детском Евровидении с 2007 года. Участники из Грузии трижды (в 2008, 2011 и 2016 годах) становились победителями "Детского Евровидения". В прошлом году на конкурсе Грузию представляла десятилетняя Сандра Гаделия. Она заняла шестое место.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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