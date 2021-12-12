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ДТП на востоке Грузии - автомобиль насмерть сбил пешехода
ДТП на востоке Грузии - автомобиль насмерть сбил пешехода
Наезд произошел в тот момент, когда мужчина переходил дорогу 12.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-12T22:46+0400
2021-12-12T22:46+0400
2021-12-12T22:46+0400
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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Жертвой ДТП в селе Тохлиаури Сагареджойского района Кахети стал мужчина средних лет, информацию Sputnik Грузия подтвердили в МВД.По информации ведомства, ведется следствие. По какой статье возбудят уголовное дело, станет известно после отчета экспертов.По словам очевидцев, наезд произошел в тот момент, когда мужчина переходил дорогу. Он скончался на месте от полученных повреждений.По официальным данным, в авариях на дорогах Грузии в период с 1 января по 30 сентября погибли 305 и пострадали 5,7 тысячи человек. Самым распространенным типом аварий в Грузии были аварии с участием движущихся транспортных средств. За указанный период 2 105 таких аварий унесли жизни 78 человек, еще 3 006 – пострадали.На втором месте среди самых распространенных в Грузии аварий – наезд на пешехода. В трех кварталах 2021 года было зафиксировано 648 подобных фактов, в которых погибли 44 и пострадали 656 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, кахети, дтп
ДТП на востоке Грузии - автомобиль насмерть сбил пешехода
Наезд произошел в тот момент, когда мужчина переходил дорогу
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik.
Жертвой ДТП в селе Тохлиаури Сагареджойского района Кахети стал мужчина средних лет, информацию Sputnik Грузия
подтвердили в МВД.
По информации ведомства, ведется следствие. По какой статье возбудят уголовное дело, станет известно после отчета экспертов.
По словам очевидцев, наезд произошел в тот момент, когда мужчина переходил дорогу. Он скончался на месте от полученных повреждений.
По официальным данным, в авариях на дорогах Грузии в период с 1 января по 30 сентября погибли 305 и пострадали 5,7 тысячи человек. Самым распространенным типом аварий в Грузии были аварии с участием движущихся транспортных средств. За указанный период 2 105 таких аварий унесли жизни 78 человек, еще 3 006 – пострадали.
На втором месте среди самых распространенных в Грузии аварий – наезд на пешехода. В трех кварталах 2021 года было зафиксировано 648 подобных фактов, в которых погибли 44 и пострадали 656 человек.
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