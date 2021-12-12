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ДТП на востоке Грузии - автомобиль насмерть сбил пешехода
ДТП на востоке Грузии - автомобиль насмерть сбил пешехода
Наезд произошел в тот момент, когда мужчина переходил дорогу 12.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-12T22:46+0400
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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Жертвой ДТП в селе Тохлиаури Сагареджойского района Кахети стал мужчина средних лет, информацию Sputnik Грузия подтвердили в МВД.По информации ведомства, ведется следствие. По какой статье возбудят уголовное дело, станет известно после отчета экспертов.По словам очевидцев, наезд произошел в тот момент, когда мужчина переходил дорогу. Он скончался на месте от полученных повреждений.По официальным данным, в авариях на дорогах Грузии в период с 1 января по 30 сентября погибли 305 и пострадали 5,7 тысячи человек. Самым распространенным типом аварий в Грузии были аварии с участием движущихся транспортных средств. За указанный период 2 105 таких аварий унесли жизни 78 человек, еще 3 006 – пострадали.На втором месте среди самых распространенных в Грузии аварий – наезд на пешехода. В трех кварталах 2021 года было зафиксировано 648 подобных фактов, в которых погибли 44 и пострадали 656 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, кахети, дтп

ДТП на востоке Грузии - автомобиль насмерть сбил пешехода

22:46 12.12.2021
© Facebook / Khobi MunicipalityПоследствия смерча на западе Грузии. Скорая помощь 112 на месте бедствия
Последствия смерча на западе Грузии. Скорая помощь 112 на месте бедствия - Sputnik Грузия, 1920, 12.12.2021
© Facebook / Khobi Municipality
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Наезд произошел в тот момент, когда мужчина переходил дорогу
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Жертвой ДТП в селе Тохлиаури Сагареджойского района Кахети стал мужчина средних лет, информацию Sputnik Грузия подтвердили в МВД.
По информации ведомства, ведется следствие. По какой статье возбудят уголовное дело, станет известно после отчета экспертов.
По словам очевидцев, наезд произошел в тот момент, когда мужчина переходил дорогу. Он скончался на месте от полученных повреждений.
По официальным данным, в авариях на дорогах Грузии в период с 1 января по 30 сентября погибли 305 и пострадали 5,7 тысячи человек. Самым распространенным типом аварий в Грузии были аварии с участием движущихся транспортных средств. За указанный период 2 105 таких аварий унесли жизни 78 человек, еще 3 006 – пострадали.
Скорая помощь 112 на месте вызова - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2021
ДТП на востоке Грузии - водитель скончался на месте
9 декабря, 21:42
На втором месте среди самых распространенных в Грузии аварий – наезд на пешехода. В трех кварталах 2021 года было зафиксировано 648 подобных фактов, в которых погибли 44 и пострадали 656 человек.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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