Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211212/kak-sputnik-v-effektiven-protiv-omikrona-proveryat-za-10-dney-262800743.html
Как "Спутник V" эффективен против "омикрона" проверят за 10 дней
Как "Спутник V" эффективен против "омикрона" проверят за 10 дней
На минувшей неделе в Росси выявили случаи заражения новый штаммом коронавируса, завезенным приехавшими из ЮАР людьми 12.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-12T22:14+0400
2021-12-12T22:14+0400
общество
россия
новости
в мире
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0c/251152508_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_e0b56735d15243146d6f3473b0abadb1.jpg
ТБИЛИСИ, 12 дек – Sputnik. Эффективность российского препарата от коронавируса "Спутник V" против штамма "омикрон" проверят в течение 10 дней, об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Я думаю, что 10 дней хватит, чтобы проверить эффективность", - сказал он.Ранее Гинцбург пояснил, что в НИЦ ведутся работы по "настройке" препарата к новому штамму и конструкция вакцины против "омикрона" уже собрана.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".По данным РФПИ, несколько сотен миллионов бустеров "Спутника" против "омикрона" могут быть выведены на международный рынок уже к 20 февраля 2022 года. Как заявлял руководитель фонда Кирилл Дмитриев, люди, вакцинированные российским "Спутником V", защищены "в 130 раз лучше" от смерти от коронавируса, чем непривитые.
https://sputnik-georgia.ru/20211208/omikron-i-smertnost-naskolko-opasen-novyy-shtamm-koronavirusa-262691316.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0c/251152508_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_c899647b05c0149a187674790cfb76a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, россия, новости, в мире, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Как "Спутник V" эффективен против "омикрона" проверят за 10 дней

22:14 12.12.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - Sputnik Грузия, 1920, 12.12.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
На минувшей неделе в Росси выявили случаи заражения новый штаммом коронавируса, завезенным приехавшими из ЮАР людьми
ТБИЛИСИ, 12 дек – Sputnik. Эффективность российского препарата от коронавируса "Спутник V" против штамма "омикрон" проверят в течение 10 дней, об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Я думаю, что 10 дней хватит, чтобы проверить эффективность", - сказал он.
Ранее Гинцбург пояснил, что в НИЦ ведутся работы по "настройке" препарата к новому штамму и конструкция вакцины против "омикрона" уже собрана.
Эпидемия коронавируса. Отделение реанимации в больнице - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2021
Омикрон и смертность: насколько опасен новый штамм коронавируса
8 декабря, 15:32
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
По данным РФПИ, несколько сотен миллионов бустеров "Спутника" против "омикрона" могут быть выведены на международный рынок уже к 20 февраля 2022 года. Как заявлял руководитель фонда Кирилл Дмитриев, люди, вакцинированные российским "Спутником V", защищены "в 130 раз лучше" от смерти от коронавируса, чем непривитые.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:14Как "Спутник V" эффективен против "омикрона" проверят за 10 дней
21:41Синоптики предупреждают: в нескольких регионах Грузии ожидается сильный ветер
21:10Какую елку выбрать: живую или искусственную?
20:01Омбудсмен и врачи рассказали о состоянии Саакашвили
19:48Сфинксы, британцы и не только: в Минске прошла выставка котов и кошек - видео
19:30Путин: Россия сможет бороться с гиперзвуковым оружием других стран
18:51Антиваксеры в Кутаиси вновь протестовали против зеленых паспортов - видео
18:29Жертвы семейного насилия в Грузии в 2021 году - омбудсмен представила отчет
18:01Новая Каледония отказалась от независимости
17:31Ковид-статистика Грузии - последние данные о вакцинации против коронавируса
17:02"Когда сдает тело, душа возвышается" - Моника Беллуччи откровенно о старении
16:29Антиваксеры Грузии собрались на акцию протеста в центре Тбилиси
16:01В Грузии любви много не бывает, или Три стороны медали
15:01Три слова: ювелир раскрыл тайный смысл кольца Кейт Миддлтон, с которым она не расстается
14:32Как Лев переплыл Енисей - послесловие к матчу грузинских и российских регбистов
13:31Из Грузии в Россию вывезли почти 10 тысяч тонн мандаринов
12:30Бустерная прививка помогает при борьбе с "омикроном", считает иммунолог
12:01"Детское Евровидение - 2021": когда и как голосовать за участников конкурса?
11:31Мужчина ранил бывшую жену и младенца на юге Грузии
11:10В зимнем парке в Ереване официально открыт самый большой в Армении каток - видео