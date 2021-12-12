https://sputnik-georgia.ru/20211212/kak-sputnik-v-effektiven-protiv-omikrona-proveryat-za-10-dney-262800743.html
Как "Спутник V" эффективен против "омикрона" проверят за 10 дней
Как "Спутник V" эффективен против "омикрона" проверят за 10 дней
На минувшей неделе в Росси выявили случаи заражения новый штаммом коронавируса, завезенным приехавшими из ЮАР людьми 12.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-12T22:14+0400
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ТБИЛИСИ, 12 дек – Sputnik. Эффективность российского препарата от коронавируса "Спутник V" против штамма "омикрон" проверят в течение 10 дней, об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Я думаю, что 10 дней хватит, чтобы проверить эффективность", - сказал он.Ранее Гинцбург пояснил, что в НИЦ ведутся работы по "настройке" препарата к новому штамму и конструкция вакцины против "омикрона" уже собрана.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".По данным РФПИ, несколько сотен миллионов бустеров "Спутника" против "омикрона" могут быть выведены на международный рынок уже к 20 февраля 2022 года. Как заявлял руководитель фонда Кирилл Дмитриев, люди, вакцинированные российским "Спутником V", защищены "в 130 раз лучше" от смерти от коронавируса, чем непривитые.
https://sputnik-georgia.ru/20211208/omikron-i-smertnost-naskolko-opasen-novyy-shtamm-koronavirusa-262691316.html
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общество, россия, новости, в мире, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Как "Спутник V" эффективен против "омикрона" проверят за 10 дней
На минувшей неделе в Росси выявили случаи заражения новый штаммом коронавируса, завезенным приехавшими из ЮАР людьми
ТБИЛИСИ, 12 дек – Sputnik. Эффективность российского препарата от коронавируса "Спутник V" против штамма "омикрон" проверят в течение 10 дней, об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Я думаю, что 10 дней хватит, чтобы проверить эффективность", - сказал он.
Ранее Гинцбург пояснил, что в НИЦ ведутся работы по "настройке" препарата к новому штамму и конструкция вакцины против "омикрона" уже собрана.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
По данным РФПИ, несколько сотен миллионов бустеров "Спутника" против "омикрона" могут быть выведены на международный рынок уже к 20 февраля 2022 года. Как заявлял руководитель фонда Кирилл Дмитриев, люди, вакцинированные российским "Спутником V", защищены "в 130 раз лучше" от смерти от коронавируса, чем непривитые.