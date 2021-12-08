https://sputnik-georgia.ru/20211208/omikron-i-smertnost-naskolko-opasen-novyy-shtamm-koronavirusa-262691316.html

Омикрон и смертность: насколько опасен новый штамм коронавируса

Омикрон и смертность: насколько опасен новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса "омикрон" появился уже в 57 странах мира 08.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-08T15:32+0400

2021-12-08T15:32+0400

2021-12-08T15:37+0400

справки

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Новый штамм коронавируса, получивший название "омикрон", начал стремительно распространяться по нашей планете – этот вариант инфекции, по данным ученых, имеет более 30 мутаций, многие из которых отличаются высокой заразностью и устойчивостью к вакцинам.Впервые "омикрон" обнаружили на юге Африки в ноябре, но вскоре инфицированные появились и в других точках мира. Ученые не исключают, что распространение нового штамма коронавируса примет глобальный характер.Ученые выявили вторую генетическую версию штамма коронавируса "омикрон">>Sputnik Грузия поинтересовался, насколько опасен новый штамм коронавируса и может ли "омикрон" вызвать смертность.Насколько опасен "омикрон""Омикрон" признан вызывающим опасность новым штаммом коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), он появился уже в 57 странах мира.В ВОЗ предполагают, что понадобится еще несколько недель для того, чтобы выяснить насколько опасен и заразен новый штамм коронавируса, так как ученым предстоит определить, вызывает ли "омикрон" более тяжелое течение болезни, и насколько существующие вакцины и лекарства воздействуют на него.Данных о смертности от "омикрона" в ВОЗ пока нет. В тоже время ученые предполагают, что из-за активного распространения нового штамма, более половины новых случаев COVID-19 в Европе в следующие несколько месяцев может вызвать именно "омикрон".Специалисты не исключают, что "омикрон" может стать самым заразным штаммом коронавируса на планете, однако уверены, что существующие прививки должны защитить от его тяжелых осложнений.Высокую заразность "омикрона" объясняют большим количеством мутаций, которых у нового штамма оказалось в два раза больше, чем у "дельты", уже распространившейся по миру. Кроме того, "омикрон" может снижать активность антител, что объясняет более быстрое заражение новым штаммом.Основным симптомом нового штамма коронавируса называют сильную усталость. У заболевших "омикроном" также наблюдаются головные боли, ломота и отсутствие аппетита. По наблюдениям британских медиков, в отличии от взрослых, у детей, заразившихся омикрон-штаммом, появляется необычная сыпь.По последним данным в мире зафиксировано более 267,5 миллиона случаев заражения коронавирусом , только за последние сутки число зараженных увеличилось на 413 294 человека.Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 5 289 826 человек, за последние сутки скончались 6 225 человек.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20211208/vperedi-gruziyu-zhdut-dva-samykh-tyazhelykh-za-vsyu-pandemiyu-mesyatsa---chkhaidze-262686685.html

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