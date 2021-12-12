https://sputnik-georgia.ru/20211212/kak-vstrechat-novyy-god-v-gruzii-epidemiologi-dali-rekomendatsii-262788378.html

Как встречать Новый год в Грузии: эпидемиологи дали рекомендации

Как встречать Новый год в Грузии: эпидемиологи дали рекомендации

Новый год в стране прнято встречать с размахом: вопрос - прислушаются, ли жители Грузии к рекомендациям врачей?

2021-12-12T10:32+0400

2021-12-12T10:32+0400

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амиран гамкрелидзе

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе рекомендует скромно отметить новогодние праздники.Врач призвал всех избегать больших собраний и находиться в новогодние дни в маске как в закрытых, так и в открытых пространствах. Кроме того, Гамкрелидзе напомнил о соблюдении правил при проведении больших мероприятий.На данный момент в Грузии уже прошел пик пятой волны коронавируса. Однако эпидемиологи призывают не расслабляться и опасаются новой вспышки эпидемии из-за большого числа массовых собраний в новогодние дни.С момента выявления первого случая коронавируса в Грузии, всего было выявлено 886 364 случая заражения. Унес коронавирус жизни 12 695 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211211/gotovim-stol-na-novyy-god-tigra-2021-retsepty-i-servirovka-262774638.html

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общество, новости, грузия, новый год, амиран гамкрелидзе