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Как встречать Новый год в Грузии: эпидемиологи дали рекомендации
Как встречать Новый год в Грузии: эпидемиологи дали рекомендации
Новый год в стране прнято встречать с размахом: вопрос - прислушаются, ли жители Грузии к рекомендациям врачей?
2021-12-12T10:32+0400
2021-12-12T10:32+0400
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грузия
новый год
амиран гамкрелидзе
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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе рекомендует скромно отметить новогодние праздники.Врач призвал всех избегать больших собраний и находиться в новогодние дни в маске как в закрытых, так и в открытых пространствах. Кроме того, Гамкрелидзе напомнил о соблюдении правил при проведении больших мероприятий.На данный момент в Грузии уже прошел пик пятой волны коронавируса. Однако эпидемиологи призывают не расслабляться и опасаются новой вспышки эпидемии из-за большого числа массовых собраний в новогодние дни.С момента выявления первого случая коронавируса в Грузии, всего было выявлено 886 364 случая заражения. Унес коронавирус жизни 12 695 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, новый год, амиран гамкрелидзе

Как встречать Новый год в Грузии: эпидемиологи дали рекомендации

10:32 12.12.2021
© photo: Sputnik / StringerЦеремония зажжения огней на главной новогодней елке Грузии на проспекте Руставели
Церемония зажжения огней на главной новогодней елке Грузии на проспекте Руставели - Sputnik Грузия, 1920, 12.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Новый год в стране принято встречать с размахом: вопрос - прислушаются ли жители Грузии к рекомендациям врачей?
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе рекомендует скромно отметить новогодние праздники.

"Новый год для всех самый большой праздник, - сказал эпидемиолог. - Я желаю всем завершения пандемии в 2022 году. Но мы все должны попытаться отметить этот праздник как можно скромнее".

Врач призвал всех избегать больших собраний и находиться в новогодние дни в маске как в закрытых, так и в открытых пространствах. Кроме того, Гамкрелидзе напомнил о соблюдении правил при проведении больших мероприятий.
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На данный момент в Грузии уже прошел пик пятой волны коронавируса. Однако эпидемиологи призывают не расслабляться и опасаются новой вспышки эпидемии из-за большого числа массовых собраний в новогодние дни.
С момента выявления первого случая коронавируса в Грузии, всего было выявлено 886 364 случая заражения. Унес коронавирус жизни 12 695 человек.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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