https://sputnik-georgia.ru/20211211/gotovim-stol-na-novyy-god-tigra-2021-retsepty-i-servirovka-262774638.html

Готовим стол на Новый год Тигра 2021: рецепты и сервировка

Готовим стол на Новый год Тигра 2021: рецепты и сервировка

Приближается Новый 2021 год – по восточному календарю, наступает год Черного (Голубого) Водяного Тигра, властного, грациозного, благородного и опасного хищника

2021-12-11T15:01+0400

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Тигр начнет править с 1 февраля, несмотря на это, многих интересует, как готовим стол на Новый год Тигра, какая сервировка, рецепты и какие блюда придутся по душе хозяину года, чтобы заслужить его благосклонность.Sputnik Грузия рассказывает, как правильно сервировать стол на Новый год и какие блюда приготовить к празднику.Готовим стол на Новый год ТиграТигра называют королем джунглей, соответственно, встречать его нужно как царственную особу – роскошным должно быть все, в том числе и сервировка новогоднего стола.Тигр имеет отменный вкус, но излишества не любит, поэтому откажитесь от пестроты в украшениях и предметах сервировки. Хозяин 2022 года предпочитает спокойные и пастельные тона – на него умиротворяюще действуют синий, лазурный, голубой, белый, серый цвета, а также серебряные и золотые оттенки.Скатерть лучше выбрать из натуральной ткани однотонную, желательно белую, без потертостей, принтов и пятен – ее края, по правилам сервировки, должны свисать не более чем на 30 сантиметров со столешницы.Посуда и декор должны сочетаться на столе со скатертью. Салфетки лучше взять в тон скатерти или немного темнее, например, бежевых оттенков. В Новый год Тигра на столе приветствуются салфетки из натуральной ткани.Декор стола должен быть сдержанным, но посуда, для сервировки, самая лучшая. От помпезных цветных сервизов на Новый год Тигра, при сервировке, лучше отказаться. Белая посуда с золотой или серебристой каймой будет идеально смотреться на белой скатерти. Тигру понравятся также тарелки синего, голубого цвета или любых оттенков коричневого, символизирующие дерево – один из талисманов наступающего года.Важно, чтобы посуда была одинаковой по фактуре, стилю, цвету. Великолепным дополнением к декору станут кристально прозрачные хрустальные бокалы, а также ложки, вилки и ножи золотого цвета.Праздничный стол на Новый год Тигра должны украшать оранжевые цитрусы, которые перекликаются по цвету с окрасом символа наступающего года – это привлечет благосклонность покровителя.В то же время помните, что перегружать стол декором нельзя – сдержанность и элегантность сервировки стола на Новый год Тигр оценит по достоинству.Что готовимНовогодний стол в наступающем 2022 году должен ломиться от праздничных блюд – Тигр оценит разнообразие. На стол можно поставить не только любимые блюда, приготовленные по старым рецептам, но и кулинарные новинки.Как истинный хищник, Тигр будет счастлив от многочисленных мясных блюд на столе. На стол кроме мясных блюд и закусок, можно подать различные салаты, закуски, зелень и десерт.На праздничном столе обязательно должно быть много свежих фруктов. Больше всего Тигру понравятся фрукты оранжевого и красного цветов – мандарины, апельсины, хурма и так далее.Тигр не любит алкоголя, поэтому арсенал бутылок со спиртными напитками на стол выкладывать не стоит. Что касается безалкогольных напитков, лучше подать что-то натуральное и оранжевого или желтого цвета: апельсиновый, яблочный, ананасовый или абрикосовый сок.Главное помните, что праздничные блюда не должны содержать говядину и телятину. По восточной легенде, Бык победивший в схватке Тигра и высмеявший хищника, является его злейшим врагом, поэтому любое его упоминание, в том числе гастрономическое, может вызвать недовольство хозяина 2022 года.Злоупотребление алкоголем в Новый год Черный (Голубой) Водяной Тигр не оценит – человек становится похожим на обезьяну, с которой символ 2022 года, мягко говоря, не дружит.Шашлык под гранатовым сокомОтличным вариантом для новогоднего стола будет шашлык из свинины, маринованной в гранатовом соусе. Свинина, приготовленная по этому рецепту, получится нежной и очень сочной.На два килограмма мяса, желательно выбрать ошеек или шейку, берем два стакана гранатового сока, две-три луковицы, пару пучков базилика и мяты, соль и черный перец.Нарезаем репчатый лук кольцами, мнем руками, чтобы он выделил свой сок и смешиваем с предварительно нарезанным мясом, добавляем соль, перец и все хорошенько перемешиваем. Затем заливаем гранатовым соком и даем настояться минимум 10 часов, а лучше – сутки.Тигр будет доволен, если вы подадите на стол "дичь" – приготовления вкуснейшего цыпленка табака под ежевичным соусом вы узнаете из этого видеосовета. Свинина, запеченная с апельсинамиСвинина, запеченная с апельсинами и медом, именно то праздничное блюдо, которое можно подать на новогодний стол.Рецепт приготовления этого вкусного блюда прост – на 1,5 кг мякоти свинины понадобится 1 лимон, 4 апельсина, 2 ст. л. меда, 5 зубчиков чеснока, 3 ст. л. смеси из прованских трав, перец и соль по вкусу.В состав прованских трав входят: розмарин, базилик, мята перечная, чабер садовый, майоран, тимьян, шалфей и душица.Положите мясо в миску. Два зубчика чеснока нарежьте и положите к мясу, оставшиеся три раздавите и положите в небольшую емкость. С двух апельсинов снимите спиралью кожуру. Один апельсин нарежьте кружками, а из трех оставшихся и лимона выдавите сок, залейте им мясо и поставьте мариноваться примерно на два часа, периодически переворачивая. Чем дольше вы будете мариновать мясо, тем мягче оно будет.Раздавите чеснок и смешайте с медом и прованскими травами. Мясо достаньте из маринада, посолите, поперчите и обмажьте этой смесью. Положите мясо в форму и поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов, поливая время от времени оставшимся маринадом. Время приготовления примерно 1 час 40 минут. За 30 минут до окончания приготовления накройте мясо кружками апельсина и кожурой.Салат "Праздничный"На новогодний стол в качестве праздничной закуски можно подать салат из курятины и грибов, рецепт приготовления которого достаточно прост.На 300 граммов куриного филе берем 150 граммов свежих шампиньонов, 150 граммов моркови, три маринованных огурца, среднего размера, одну головку репчатого лука, две столовые ложки майонеза, две столовые ложки подсолнечного масла, салатные листья.Куриную грудку отвариваем, охлаждаем и нарезаем кубиками среднего размера. Огурцы также нарезаем кубиками.Нарезаем кубиками грибы и лук и обжариваем на раскаленной сковороде в минимальном количестве растительного масла. Добавляем морковь, натертую на крупной терке, и жарим, помешивая, до полного приготовления.Все продукты складываем в миску, добавляем майонез и смешиваем. На дно емкости, в которой будем подавать готовый салат, раскладываем салатные листья. Украшаем салат дольками лимона, мелкими помидорами черри и петрушкой.В Новый год не обойтись без новогоднего салата в виде Тигра – рецепт приготовления вы узнаете из видеосовета. "Птичье молоко"Представить праздничной стол на Новый год без сладостей практически невозможно. Рецепт приготовления десерта "Птичье молоко", который украсит ваш новогодний стол, прост. На шесть порций десерта понадобится 5 белков, 200 г сахара, 6 ч. л. лимонного сока, 2 пакета желатина, 1 пакет ванильного сахара, 100 мл воды, 100 г горького шоколада и 100 мл сливок.Яичные белки взбиваем с 100 г сахара, ванильным сахаром и лимонным соком. Растворяем в воде желатин и добавляем во взбитые белки. Выкладываем приготовленный крем в стаканы или бокалы и отправляем в холодильник.Чтобы сделать глазурь, кусочки шоколада складываем в кастрюльку и растапливаем на водяной бане, постоянно помешивая, и добавляя сахар и сливки. Заливаем белковый крем шоколадной глазурью и снова ставим "Птичье молоко" в холодильник на несколько часов.Сладкоежки, соблюдающие Рождественский пост, смогут полакомиться в Новый год постным десертом – тыквой со сладкой начинкой, который смогут приготовить, воспользовавшись рецептом Sputnik Грузия. С наступающим Новым годом и приятного аппетита!Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20211209/v-chem-vstrechat-novyy-god-tigra-2021-tsveta-prazdnika-262709496.html

https://sputnik-georgia.ru/20170207/vkusnie-recepti-tikva-so-sladkoy-nachinkoi-234786957.html

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общество, справки , в мире, новый год