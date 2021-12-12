https://sputnik-georgia.ru/20211212/kovid-statistika-gruzii---poslednie-dannye-o-vaktsinatsii-protiv-koronavirusa-262795854.html

Ковид-статистика Грузии - последние данные о вакцинации против коронавируса

Ковид-статистика Грузии - последние данные о вакцинации против коронавируса

На данный момент в Грузии 43 854 активных случая заболевания, из них 6 142 пациента находятся на стационарном лечении 12.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-12T17:31+0400

2021-12-12T17:31+0400

2021-12-12T17:31+0400

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Обе дозы вакцины против коронавируса в Грузии сделали 1 046 097 человек, что составляет 36,6% взрослого населения, данные на 12 декабря публикует Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья (NCDC).По данным Центра, всего к 12 декабря было сделано 2 308 497 доз прививок. Из них по меньшей мере одной дозой вакцинированы 1 230 347 человек, что составляет 43,3% взрослого населения.Риск реинфицирования штаммом "омикрон" выше в три раза - Гамкрелидзе >>Бустер-дозу вакцины сделали 31 256 человек.В Грузии за последние сутки сделан 35 841 тест на коронавирус: 19 939 – на антиген, 15 902 – ПЦР-теста. Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 11 декабря, составляет 8.15%, за две недели – 7.88%, за семь дней – 7.42%.За последние сутки в Грузии зафиксировано 2 922 новых случая инфицирования COVID-19.По регионам ситуация выглядит следующим образом:На данный момент в Грузии 43 854 активных случая заболевания, из них 6 142 находятся на стационарном лечении. Состояние 1 554 пациентов тяжелое, из них 321 подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 135 граждан помещены в ковид-гостиницы. 36 519 человек проходят курс лечения на дому.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 889 286 случаев заболевания коронавирусом, 12 371 стал жертвой COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 4 999 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 832 675.В карантинных пространствах остаются 37 человек, в самоизоляции – 39 130.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, центр по контролю заболеваний и общественного здоровья, коронавирус covid-19