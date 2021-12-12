Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211212/muzhchina-ranil-byvshuyu-zhenu-i-mladentsa-na-yuge-gruzii-262793191.html
Мужчина ранил бывшую жену и младенца на юге Грузии
Мужчина ранил бывшую жену и младенца на юге Грузии
По мнению местных жителей, причиной покушения могла быть ревность 12.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-12T11:31+0400
2021-12-12T11:31+0400
происшествия
новости
грузия
мвд грузии
самцхе-джавахети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/18/262337595_0:8:3071:1735_1920x0_80_0_0_6dab54f52a5bcfb7202ace0d4742d8f1.jpg
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Житель села Патара Самсари Ахалкалакского муниципалитета на юге Грузии (Самцхе-Джавахети) поздно ночью ранил четырех человек, среди которых бывшая жена и ребенок, информацию подтвердили в МВД Грузии. .По информации ведомства, нападавший задержан. Расследование ведется по статье - "попытка умышленного убийства".Как сообщают местные СМИ, раненому ребенку восемь месяцев. Все пострадавшие были доставлены в больницу.По словам соседей, причиной покушения могла быть ревность.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211212/v-gruzii-stala-padat-prestupnost-top-5-samykh-chastykh-prestupleniy-262784935.html
самцхе-джавахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/18/262337595_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_93abc67d4289181411c07c90105f8f8a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, новости, грузия, мвд грузии, самцхе-джавахети

Мужчина ранил бывшую жену и младенца на юге Грузии

11:31 12.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 12.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
По мнению местных жителей, причиной покушения могла быть ревность
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Житель села Патара Самсари Ахалкалакского муниципалитета на юге Грузии (Самцхе-Джавахети) поздно ночью ранил четырех человек, среди которых бывшая жена и ребенок, информацию подтвердили в МВД Грузии. .
По информации ведомства, нападавший задержан. Расследование ведется по статье - "попытка умышленного убийства".
Машина патрульной полиции - Sputnik Грузия, 1920, 12.12.2021
В Грузии стал падать уровень преступности: Топ-5 самых частых преступлений
09:01
Как сообщают местные СМИ, раненому ребенку восемь месяцев. Все пострадавшие были доставлены в больницу.
По словам соседей, причиной покушения могла быть ревность.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:31Из Грузии в Россию вывезли почти 10 тысяч тонн мандаринов
12:30Бустерная прививка помогает при борьбе с "омикроном", считает иммунолог
12:01"Детское Евровидение - 2021": когда и как голосовать за участников конкурса?
11:31Мужчина ранил бывшую жену и младенца на юге Грузии
11:10В зимнем парке в Ереване официально открыт самый большой в Армении каток - видео
10:56Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 2 922
10:32Как встречать Новый год в Грузии: эпидемиологи дали рекомендации
09:01В Грузии стал падать уровень преступности: Топ-5 самых частых преступлений
ВчераГрузинская драма "Смерть Отара" получила "Золотого Прометея"
ВчераПомощник госсекретаря США посетит Москву в декабре
ВчераКак выбрать сладкие мандарины без косточек? Советы Роспотребнадзора
ВчераАдвокаты избрали главу своей ассоциации на второй срок
ВчераКрупные разрушения на востоке США после большого торнадо - фото
ВчераТерритория Тбилиси стала меньше на 270 гектаров
ВчераПредложение президента Грузии раскололо политиков: кто готов сесть за стол переговоров?
ВчераКогда закончится пандемия коронавируса? Аналитики JPMorgan назвали сроки
Вчера"Черный лев" обыграл "Енисей-СТМ" в Суперкубке Европы по регби
ВчераУпал по пути к компьютеру: немец отсудил компенсацию за травму на удаленке
ВчераВ Грузии не выявлено случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" – Гамкрелидзе
ВчераРолик о крае Самегрело победил на конкурсе Всемирной туристской организации - ВИДЕО