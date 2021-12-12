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Мужчина ранил бывшую жену и младенца на юге Грузии
Мужчина ранил бывшую жену и младенца на юге Грузии
По мнению местных жителей, причиной покушения могла быть ревность 12.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-12T11:31+0400
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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Житель села Патара Самсари Ахалкалакского муниципалитета на юге Грузии (Самцхе-Джавахети) поздно ночью ранил четырех человек, среди которых бывшая жена и ребенок, информацию подтвердили в МВД Грузии. .По информации ведомства, нападавший задержан. Расследование ведется по статье - "попытка умышленного убийства".Как сообщают местные СМИ, раненому ребенку восемь месяцев. Все пострадавшие были доставлены в больницу.По словам соседей, причиной покушения могла быть ревность.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211212/v-gruzii-stala-padat-prestupnost-top-5-samykh-chastykh-prestupleniy-262784935.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, мвд грузии, самцхе-джавахети
Мужчина ранил бывшую жену и младенца на юге Грузии
По мнению местных жителей, причиной покушения могла быть ревность
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Житель села Патара Самсари Ахалкалакского муниципалитета на юге Грузии (Самцхе-Джавахети) поздно ночью ранил четырех человек, среди которых бывшая жена и ребенок, информацию подтвердили в МВД Грузии. .
По информации ведомства, нападавший задержан. Расследование ведется по статье - "попытка умышленного убийства".
Как сообщают местные СМИ, раненому ребенку восемь месяцев. Все пострадавшие были доставлены в больницу.
По словам соседей, причиной покушения могла быть ревность.
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