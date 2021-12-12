https://sputnik-georgia.ru/20211212/muzhchina-ranil-byvshuyu-zhenu-i-mladentsa-na-yuge-gruzii-262793191.html

Мужчина ранил бывшую жену и младенца на юге Грузии

Мужчина ранил бывшую жену и младенца на юге Грузии

По мнению местных жителей, причиной покушения могла быть ревность 12.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-12T11:31+0400

2021-12-12T11:31+0400

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Житель села Патара Самсари Ахалкалакского муниципалитета на юге Грузии (Самцхе-Джавахети) поздно ночью ранил четырех человек, среди которых бывшая жена и ребенок, информацию подтвердили в МВД Грузии. .По информации ведомства, нападавший задержан. Расследование ведется по статье - "попытка умышленного убийства".Как сообщают местные СМИ, раненому ребенку восемь месяцев. Все пострадавшие были доставлены в больницу.По словам соседей, причиной покушения могла быть ревность.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211212/v-gruzii-stala-padat-prestupnost-top-5-samykh-chastykh-prestupleniy-262784935.html

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происшествия, новости, грузия, мвд грузии, самцхе-джавахети