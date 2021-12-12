https://sputnik-georgia.ru/20211212/v-gruzii-stala-padat-prestupnost-top-5-samykh-chastykh-prestupleniy-262784935.html

В Грузии стал падать уровень преступности: Топ-5 самых частых преступлений

В Грузии стал падать уровень преступности: Топ-5 самых частых преступлений

Наиболее распространенным преступлением в стране остается воровство – в период с января по октябрь включительно было зарегистрировано около 13, 9 тысячи подобных случаев

2021-12-12T09:01+0400

2021-12-12T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Число преступлений в Грузии в период с 1 января по 31 октября 2021 года сократилось на 1,02% по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений.Топ-5 преступленийСамым распространенным преступлением в Грузии остается воровство – в период с января по октябрь включительно было зарегистрировано около 13,9 тысячи подобных случаев, из которых раскрыто 33,2%.На втором месте, впервые с начала года, оказались преступления, связанные с наркотиками, – 3,2 тысячи преступлений с 1 января по 31 с октября, из которых раскрыто 85,04%.Семейное насилие сместилось на третье место. За десять месяцев сотрудники следственных органов зафиксировали около 4,3 тысячи подобных преступлений. Раскрыть удалось 72%.Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений выглядит следующим образом:Кроме того, по данным МВД Грузии, за период с 1 января по 31 октября в стране было зарегистрировано 65 убийств, из которых 22 с особой жестокостью, 287 случаев нанесения вреда здоровью, 142 случая изнасилования, три случая взятия в заложники, 10 случаев торговли людьми, 23 случая взяточничества и девять случаев терроризма.Скольких наказали?В период с 1 января по 31 октября за совершение различных преступлений к уголовной ответственности было привлечен 15 671 человек, из которых 1 047 отбывали условный срок. При этом 4 627 задержанных привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, мвд грузии, преступность в грузии