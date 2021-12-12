https://sputnik-georgia.ru/20211212/putin-rossiya-smozhet-borotsya-s-giperzvukovym-oruzhiem-drugikh-stran--262798309.html

Путин: Россия сможет бороться с гиперзвуковым оружием других стран

Путин: Россия сможет бороться с гиперзвуковым оружием других стран

Паритет России с США по ядерному оружию сохраняется, но по новому вооружению РФ является мировым лидером, сказал Путин 12.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-12T19:30+0400

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Другие страны безусловно будут обладать гиперзвуковым оружием, но с большой долей вероятности к тому моменту Россия уже научится бороться с такими ракетами, заявил президент РФ Владимир Путин в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия1"."Я всегда говорил и сейчас могу повторить, что ведущие военные державы мира безусловно будут обладать таким же оружием, которое есть сегодня у России. Я имею в виду гиперзвуковое оружие. Но пока с 2018 года так ни у кого это оружие не появилось. Еще. Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появятся средства борьбы с этим оружием", - сказал Путин.При этом президент отметил, что паритет России с США по ядерному оружию сохраняется, но по новому вооружению РФ является мировым лидером."У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами. Это первое. Ну и традиционно имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня - номер один в мире", - сказал Путин.

https://sputnik-georgia.ru/20211201/putin-nato-vynudila-rossiyu-razrabotat-giperzvukovoe-oruzhie---video-262521435.html

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