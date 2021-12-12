Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211212/zhertvy-semeynogo-nasiliya-v-gruzii-v-2021-godu---ombudsmen-predstavila-otchet-262797573.html
Жертвы семейного насилия в Грузии в 2021 году - омбудсмен представила отчет
Жертвы семейного насилия в Грузии в 2021 году - омбудсмен представила отчет
За девять месяцев в стране было зарегистрировано 20 попыток убийства женщин, в 11 случаях речь идет о семейном насилии 12.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-12T18:29+0400
2021-12-12T18:18+0400
общество
новости
грузия
семейное насилие
народный защитник грузии
нино ломджария
проблема семейного насилия в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24048/00/240480075_0:86:1835:1118_1920x0_80_0_0_607bc00a76f7b268a8585f2de7811fec.jpg
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. За 9 месяцев 2021 года в Грузии в результате семейного насилия были убиты по меньшей мере пять женщин, говорится в отчете Народного защитника Грузии."В январе-сентябре 2021 года в Грузии были убиты 13 женщин. В пяти случах установлено, что речь идет о семейном насилии. Остальные восемь убийств были совершены по другим мотивам", - заявила омбудсмен Грузии Нино Ломджария на презентации документа.Кроме того, согласно данным омбудсмена, за тот же период было зарегистрировано 20 попыток убийства, в 11 случаях речь идет о семейном насилии.По словам Народного защитника, не достаточно эффективны превентивные меры, предпринимаемые государством в этом направлении. Необходимо улучшить систему защиты и помощи жертвам домашнего насилия, считает омбудсмен."Новая пандемия коронавируса оказала непропорционально сильное воздействие на женщин и девушек. Женщины имеют ограниченный доступ к медицинским услугам, включая услуги, касающиеся сексуального и репродуктивного здоровья", - заявила Ломджария.Всего по данным МВД, за 2020 год в Грузии было зарегистрировано 5204 случая семейного насилия. 65,9% случаев удалось раскрыть.С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств на почве семейных конфликтов. В 2014 году в результате семейных разборок погибли 14 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210513/Izbival-i-zapiral-doma-zhitelya-Gruzii-zaderzhali-za-semeynoe-nasilie-251719926.html
https://sputnik-georgia.ru/20211125/pravitelstvo-gruzii-prisoedinilos-k-kampanii-protiv-nasiliya-k-zhenschinam-262374778.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24048/00/240480075_116:0:1720:1203_1920x0_80_0_0_a9c5f6af74c9f3467f5dafe854100d1b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, семейное насилие, народный защитник грузии, нино ломджария, проблема семейного насилия в грузии

Жертвы семейного насилия в Грузии в 2021 году - омбудсмен представила отчет

18:29 12.12.2021
© Sputnik / STRINGERДомашнее насилие
Домашнее насилие - Sputnik Грузия, 1920, 12.12.2021
© Sputnik / STRINGER
Подписаться на
За девять месяцев в стране было зарегистрировано 20 попыток убийства женщин, в 11 случаях речь идет о семейном насилии
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. За 9 месяцев 2021 года в Грузии в результате семейного насилия были убиты по меньшей мере пять женщин, говорится в отчете Народного защитника Грузии.
"В январе-сентябре 2021 года в Грузии были убиты 13 женщин. В пяти случах установлено, что речь идет о семейном насилии. Остальные восемь убийств были совершены по другим мотивам", - заявила омбудсмен Грузии Нино Ломджария на презентации документа.
Кроме того, согласно данным омбудсмена, за тот же период было зарегистрировано 20 попыток убийства, в 11 случаях речь идет о семейном насилии.
Домашнее насилие - Sputnik Грузия, 1920, 13.05.2021
Избивал и запирал дома: жителя Грузии задержали за семейное насилие
13 мая, 16:22
По словам Народного защитника, не достаточно эффективны превентивные меры, предпринимаемые государством в этом направлении. Необходимо улучшить систему защиты и помощи жертвам домашнего насилия, считает омбудсмен.
"Новая пандемия коронавируса оказала непропорционально сильное воздействие на женщин и девушек. Женщины имеют ограниченный доступ к медицинским услугам, включая услуги, касающиеся сексуального и репродуктивного здоровья", - заявила Ломджария.
Всего по данным МВД, за 2020 год в Грузии было зарегистрировано 5204 случая семейного насилия. 65,9% случаев удалось раскрыть.
Семейное насилие - Sputnik Грузия, 1920, 25.11.2021
Правительство Грузии присоединилось к кампании против насилия над женщинами
25 ноября, 20:24
С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств на почве семейных конфликтов. В 2014 году в результате семейных разборок погибли 14 человек.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:01Новая Каледония отказалась от независимости
17:31Ковид-статистика Грузии - последние данные о вакцинации против коронавируса
17:02"Когда сдает тело, душа возвышается" - Моника Беллуччи откровенно о старении
16:29Антиваксеры Грузии собрались на акцию протеста в центре Тбилиси
16:01В Грузии любви много не бывает, или Три стороны медали
15:01Три слова: ювелир раскрыл тайный смысл кольца Кейт Миддлтон, с которым она не расстается
14:32Как Лев переплыл Енисей - послесловие к матчу грузинских и российских регбистов
13:31Из Грузии в Россию вывезли почти 10 тысяч тонн мандаринов
12:30Бустерная прививка помогает при борьбе с "омикроном", считает иммунолог
12:01"Детское Евровидение - 2021": когда и как голосовать за участников конкурса?
11:31Мужчина ранил бывшую жену и младенца на юге Грузии
11:10В зимнем парке в Ереване официально открыт самый большой в Армении каток - видео
10:56Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 2 922
10:32Как встречать Новый год в Грузии: эпидемиологи дали рекомендации
09:01В Грузии стал падать уровень преступности: Топ-5 самых частых преступлений
ВчераГрузинская драма "Смерть Отара" получила "Золотого Прометея"
ВчераПомощник госсекретаря США посетит Москву в декабре
ВчераКак выбрать сладкие мандарины без косточек? Советы Роспотребнадзора
ВчераАдвокаты избрали главу своей ассоциации на второй срок
ВчераКрупные разрушения на востоке США после большого торнадо - фото