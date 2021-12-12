https://sputnik-georgia.ru/20211212/zhertvy-semeynogo-nasiliya-v-gruzii-v-2021-godu---ombudsmen-predstavila-otchet-262797573.html

Жертвы семейного насилия в Грузии в 2021 году - омбудсмен представила отчет

Жертвы семейного насилия в Грузии в 2021 году - омбудсмен представила отчет

За девять месяцев в стране было зарегистрировано 20 попыток убийства женщин, в 11 случаях речь идет о семейном насилии 12.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-12T18:29+0400

2021-12-12T18:29+0400

2021-12-12T18:18+0400

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семейное насилие

народный защитник грузии

нино ломджария

проблема семейного насилия в грузии

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. За 9 месяцев 2021 года в Грузии в результате семейного насилия были убиты по меньшей мере пять женщин, говорится в отчете Народного защитника Грузии."В январе-сентябре 2021 года в Грузии были убиты 13 женщин. В пяти случах установлено, что речь идет о семейном насилии. Остальные восемь убийств были совершены по другим мотивам", - заявила омбудсмен Грузии Нино Ломджария на презентации документа.Кроме того, согласно данным омбудсмена, за тот же период было зарегистрировано 20 попыток убийства, в 11 случаях речь идет о семейном насилии.По словам Народного защитника, не достаточно эффективны превентивные меры, предпринимаемые государством в этом направлении. Необходимо улучшить систему защиты и помощи жертвам домашнего насилия, считает омбудсмен."Новая пандемия коронавируса оказала непропорционально сильное воздействие на женщин и девушек. Женщины имеют ограниченный доступ к медицинским услугам, включая услуги, касающиеся сексуального и репродуктивного здоровья", - заявила Ломджария.Всего по данным МВД, за 2020 год в Грузии было зарегистрировано 5204 случая семейного насилия. 65,9% случаев удалось раскрыть.С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств на почве семейных конфликтов. В 2014 году в результате семейных разборок погибли 14 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, семейное насилие, народный защитник грузии, нино ломджария, проблема семейного насилия в грузии