https://sputnik-georgia.ru/20211213/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1-527-262803476.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 527

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 527

За последние 24 часа от коронавируса скончались 46 человек, вылечились 4 588 пациентов, а с начала пандемии – 837 263 13.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-13T10:47+0400

2021-12-13T10:47+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 527. Скончались 46 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 890 813 случаев заражения.Коронавирус в Грузии: количество школ "на удаленке" продолжает сокращаться>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 588 человек, с начала пандемии – 837 263. Скончались 12 777.За сутки сделано 21 264 теста, в том числе 13 922 на антиген и 7 342 ПЦР-теста.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 7,18%, за последние 14 дней – 7,8%, за последние семь дней –7,45%.К этому времени в Грузии сделано 2 311 840 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 2 500.В карантине в данное время находятся 35 человек, в стационарах – 6 138, в ковид-гостиницах – 1 183.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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