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Коронавирус в Грузии: количество школ "на удаленке" продолжает сокращаться

Коронавирус в Грузии: количество школ "на удаленке" продолжает сокращаться

За последние семь дней коронавирус подтвердился у 0,6% учителей и 0,3% школьников 13.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-13T07:32+0400

2021-12-13T07:32+0400

2021-12-13T09:20+0400

общество

новости

грузия

министерство образования и науки грузии

школа

коронавирус covid-19

ограничения из-за коронавируса

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. В течение последних двух недель количество школ, перешедших на дистанционное обучение в Грузии сократилось, говорится в сообщении Минобразования.По данным последних семи дней, на дистанционном обучении находятся 89 школ и 398 отдельных классов. В то время как неделей ранее показатели были следующие: 108 школ и 369 классов. Всего в Грузии 2 308 школ.По всей Грузии дистанционно работают 110 учителей группы риска."По сравнению с прошлой неделей количество зараженных учителей уменьшилось. За последние семь дней коронавирус подтвердился у 0,6% учителей и 0,3% школьников. К этому этапу вакцинированы 71,7% учителей и представителей администрации школ", – говорится в заявлении.Как отмечает Минобразования, в школах создана безопасная среда, максимально соблюдаются рекомендации в области здравоохранения, активно ведутся работы по разным направлениям по профилактике вируса COVID-19 в школах.Грузия переживает пятую волну коронавируса. В последнее время ежедневно фиксируется 3-4 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом и около 40-50 смертей. Как прогнозируют эпидемиологи, в течение ближайших двух недель в Грузии могут зафиксировать новый штамм коронавируса "омикрон".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211213/vstupili-v-silu-novye-pravila-dlya-detskikh-sadov-gruzii-v-svyazi-s-pandemiey-262801605.html

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общество, новости, грузия, министерство образования и науки грузии, школа, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса