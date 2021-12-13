https://sputnik-georgia.ru/20211213/dtp-na-vostoke-gruzii-skonchalsya-voditel-legkovushki-262824891.html

ДТП на востоке Грузии: скончался водитель легковушки

ДТП на востоке Грузии: скончался водитель легковушки

На центральной автотрассе в Кахети столкнулись трейлер и легковушка 13.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-13T18:31+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Один человек погиб в результате ДТП в Сагареджо (Восточная Грузия), информацию Sputnik подтвердили в МВД Грузии.По информации ведомства, столкнулись трейлер и легковушка, водитель легкового автомобиля скончался на месте. Ведется следствие. На месте ДТП мобилизована полиция.На западе Грузии столкнулись грузовик и микроавтобус: один из водителей погиб>>Авария произошла недалеко от села Ниноцминда. На центральной трассе столкнулись автомобиль марки Ford Transit и трейлер.По официальным данным, в авариях на дорогах Грузии в период с 1 января по 30 сентября погибли 305 и пострадали 5,7 тысячи человек. Самым распространенным типом аварий в Грузии были аварии с участием движущихся транспортных средств. За указанный период 2 105 таких аварий унесли жизни 78 человек, еще 3 006 – пострадали.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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