https://sputnik-georgia.ru/20211213/gruzinskuyu-kartinu-zabroshennaya-derevnya-nagradili-v-italii-262821940.html
Грузинскую картину "Заброшенная деревня" наградили в Италии
Грузинскую картину "Заброшенная деревня" наградили в Италии
Мультфильм полон аллегорий: в ленте показан "человек", забывший смысл сотворения мира – любовь
2021-12-13T16:50+0400
2021-12-13T16:50+0400
2021-12-13T16:50+0400
культура
в мире
грузия
италия
триумф грузинского кино
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Анимационная короткометражная картина "Заброшенная деревня" режиссера Мариам Капанадзе стала призером Международного кинофестиваля Сардинии (Италия).Мультфильм грузинского режиссера-художника получил награду Манфредо Манфреди (Manfredo Manfredi), сообщается на странице Национального центра кинематографии Грузии в Facebook. "Поздравляем Мариам и всю творческую команду", - пишут в ведомстве.Грузинский мультфильм "Заброшенная деревня" наградили на фестивале в Канаде >>>Главный герой анимационного фильма – заброшенная деревня, которая олицетворяет человека. В мультфильме показан "человек", забывший смысл сотворения мира – любовь.Фильм был профинансирован Национальным киноцентром в 2018 году. В качестве производственной компании выступило общественно-просветительское движение "След XXI".Картина "Заброшенная деревня" впервые была показана в Японии 23 ноября 2020 года на Международном фестивале анимационных фильмов на Хоккайдо, где работа была отмечена премией Министерства иностранных дел Японии. В июле 2021 года фильм получил две награды на Парижском международном фестивале анимационных фильмов (Paris International Animation Film Festival).Sardinia Film Festival - международный кинофестиваль, представляющий вниманию своих зрителей лучшие короткометражные работы национального и зарубежного производства. Организаторы стремятся оказать поддержку начинающим независимым кинематографистам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
культура, в мире, грузия, италия, триумф грузинского кино
Грузинскую картину "Заброшенная деревня" наградили в Италии
Мультфильм полон аллегорий: в ленте показан "человек", забывший смысл сотворения мира – любовь
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Анимационная короткометражная картина "Заброшенная деревня" режиссера Мариам Капанадзе стала призером Международного кинофестиваля Сардинии (Италия).
Мультфильм грузинского режиссера-художника получил награду Манфредо Манфреди (Manfredo Manfredi), сообщается на странице Национального центра кинематографии Грузии в Facebook. "Поздравляем Мариам и всю творческую команду", - пишут в ведомстве.
Главный герой анимационного фильма – заброшенная деревня, которая олицетворяет человека. В мультфильме показан "человек", забывший смысл сотворения мира – любовь.
Фильм был профинансирован Национальным киноцентром в 2018 году. В качестве производственной компании выступило общественно-просветительское движение "След XXI".
Картина "Заброшенная деревня" впервые была показана в Японии 23 ноября 2020 года на Международном фестивале анимационных фильмов на Хоккайдо, где работа была отмечена премией Министерства иностранных дел Японии. В июле 2021 года фильм получил две награды на Парижском международном фестивале анимационных фильмов (Paris International Animation Film Festival).
Sardinia Film Festival - международный кинофестиваль, представляющий вниманию своих зрителей лучшие короткометражные работы национального и зарубежного производства. Организаторы стремятся оказать поддержку начинающим независимым кинематографистам.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.