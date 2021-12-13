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Грузинскую картину "Заброшенная деревня" наградили в Италии
Грузинскую картину "Заброшенная деревня" наградили в Италии
Мультфильм полон аллегорий: в ленте показан "человек", забывший смысл сотворения мира – любовь
2021-12-13T16:50+0400
2021-12-13T16:50+0400
культура
в мире
грузия
италия
триумф грузинского кино
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Анимационная короткометражная картина "Заброшенная деревня" режиссера Мариам Капанадзе стала призером Международного кинофестиваля Сардинии (Италия).Мультфильм грузинского режиссера-художника получил награду Манфредо Манфреди (Manfredo Manfredi), сообщается на странице Национального центра кинематографии Грузии в Facebook. "Поздравляем Мариам и всю творческую команду", - пишут в ведомстве.Грузинский мультфильм "Заброшенная деревня" наградили на фестивале в Канаде &gt;&gt;&gt;Главный герой анимационного фильма – заброшенная деревня, которая олицетворяет человека. В мультфильме показан "человек", забывший смысл сотворения мира – любовь.Фильм был профинансирован Национальным киноцентром в 2018 году. В качестве производственной компании выступило общественно-просветительское движение "След XXI".Картина "Заброшенная деревня" впервые была показана в Японии 23 ноября 2020 года на Международном фестивале анимационных фильмов на Хоккайдо, где работа была отмечена премией Министерства иностранных дел Японии. В июле 2021 года фильм получил две награды на Парижском международном фестивале анимационных фильмов (Paris International Animation Film Festival).Sardinia Film Festival - международный кинофестиваль, представляющий вниманию своих зрителей лучшие короткометражные работы национального и зарубежного производства. Организаторы стремятся оказать поддержку начинающим независимым кинематографистам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, в мире, грузия, италия, триумф грузинского кино

Грузинскую картину "Заброшенная деревня" наградили в Италии

16:50 13.12.2021
© Georgian National Film CenterКадр из анимационного фильма "Заброшенная деревня"
Кадр из анимационного фильма Заброшенная деревня - Sputnik Грузия, 1920, 13.12.2021
© Georgian National Film Center
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Мультфильм полон аллегорий: в ленте показан "человек", забывший смысл сотворения мира – любовь
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Анимационная короткометражная картина "Заброшенная деревня" режиссера Мариам Капанадзе стала призером Международного кинофестиваля Сардинии (Италия).
Мультфильм грузинского режиссера-художника получил награду Манфредо Манфреди (Manfredo Manfredi), сообщается на странице Национального центра кинематографии Грузии в Facebook. "Поздравляем Мариам и всю творческую команду", - пишут в ведомстве.
Грузинский мультфильм "Заброшенная деревня" наградили на фестивале в Канаде >>>
Главный герой анимационного фильма – заброшенная деревня, которая олицетворяет человека. В мультфильме показан "человек", забывший смысл сотворения мира – любовь.
Фильм был профинансирован Национальным киноцентром в 2018 году. В качестве производственной компании выступило общественно-просветительское движение "След XXI".
Картина "Заброшенная деревня" впервые была показана в Японии 23 ноября 2020 года на Международном фестивале анимационных фильмов на Хоккайдо, где работа была отмечена премией Министерства иностранных дел Японии. В июле 2021 года фильм получил две награды на Парижском международном фестивале анимационных фильмов (Paris International Animation Film Festival).
Sardinia Film Festival - международный кинофестиваль, представляющий вниманию своих зрителей лучшие короткометражные работы национального и зарубежного производства. Организаторы стремятся оказать поддержку начинающим независимым кинематографистам.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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