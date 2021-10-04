https://sputnik-georgia.ru/20211004/gruzinskiy-multfilm-zabroshennaya-derevnya-nagradili-na-festivale-v-kanade-260190093.html

Грузинский мультфильм "Заброшенная деревня" наградили на фестивале в Канаде

Грузинский мультфильм "Заброшенная деревня" наградили на фестивале в Канаде

Главным героем фильма является деревня, которая олицетворяет человека, забывшего смысл сотворения мира – любовь 04.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Анимационный короткометражный фильм "Заброшенная деревня" режиссера Мариам Капанадзе наградили на Международном фестивале анимационного кино в Оттаве (Канада).Ottawa International Animation Festival является крупнейшим событием подобного рода в Северной Америке, которое проходит с 1976 года. Программа мероприятий фестиваля включает показы, панельные дискуссии, воркшопы и другие мероприятия.Грузинскому мультфильму была передана награда за "Лучший дизайн". За художественную работу короткометражной картины отвечал Ираклий Токликишвили.Главный герой анимационного фильма – заброшенная деревня, которая олицетворяет человека. В мультфильме показан "человек", забывший смысл сотворения мира – любовь.Фильм был профинансирован Национальным киноцентром в 2018 году. В качестве производственной компании выступило общественно-просветительское движение "След XXI". Картина "Заброшенная деревня" впервые была показана в Японии 23 ноября 2020 года на Международном фестивале анимационных фильмов на Хоккайдо, где работа была отмечена премией Министерства иностранных дел Японии. В июле 2021 года фильм получил две награды на Парижском международном фестивале анимационных фильмов (Paris International Animation Film Festival).Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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