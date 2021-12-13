https://sputnik-georgia.ru/20211213/gruziya-planiruet-naladit-eksport-novoy-modeli-bronetransporterov-262829424.html

Грузия планирует наладить экспорт новой модели бронетранспортеров

Грузия планирует наладить экспорт новой модели бронетранспортеров

Бронетранспортер полностью удовлетворяет требованиям сил обороны Грузии и международным стандартам 13.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-13T21:58+0400

2021-12-13T21:58+0400

2021-12-13T22:09+0400

политика

новости

грузия

центр "дельта"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/0d/262829246_0:39:1280:760_1920x0_80_0_0_71ce1eb1a3be52ac0b7bbe5acfa4d5be.jpg

ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. В Грузии прошла презентация новой разведывательной машины, в производстве которой учтены все недостатки ее предшественника, бронетранспортера "Дидгори".Максимальная поддержка развития военной промышленности Грузии и оснащение Сил обороны отечественной военной техникой является одним из важных приоритетов ведомства. Произведенные в Грузии до сорока единиц бронемашин "Дидгори", в том числе "Дидгори Медевак", и различные типы многофункциональной бронетехники впервые передали ведомству в 2020 году.Бронетранспортер полностью удовлетворяет требованиям сил обороны Грузии и международным стандартам. Мощность двигателя новой бронетехники – 330 лошадиных сил. Он обеспечивает защиту от пуль разного калибра и рассчитан на перевозку семи солдат.На асфальтированной дороге машина может разгоняться до 110 километров в час и технически может преодолевать разные препятствия: ямы глубиной 60 см, вертикальную ступень длиной 40 см и водные преграды до глубины 80 см. Согласно проекту, на новой бронемашине возможна установка различного разведывательного оборудования и дистанционно управляемого боевого модуля.Данная модель разведывательной машины изготовлена в "Дельта" впервые. В будущем компания планирует начать серийное производство броневиков и вывозить их на экспорт.Уже в следующем году, Силы обороны Грузии пополнятся восьмью новыми бронемашинами, произведенными на военном заводе "Дельта".Премьер также осмотрел произведенную в "Дельта" военную форму Delta, минометы различного калибра и противотанковые и противоракетные мины.В центре "Дельта" объединены шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод, центр находится в подчинении Министерства обороны Грузии. На базе "Дельты" производится до 15 видов оружия и боевой техники грузинского образца, в том числе грузинские боевые машины "Лазика", бронетранспортеры "Дидгори", реактивная система залпового огня и беспилотный аппарат.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211028/gruziya-nachala-proizvodstvo-avtomaticheskikh-vintovok-261571053.html

https://sputnik-georgia.ru/20210329/U-voennogo-nauchno-tekhnicheskogo-tsentra-Delta-novyy-direktor-251311759.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, центр "дельта"