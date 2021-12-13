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Грузия планирует наладить экспорт новой модели бронетранспортеров
Грузия планирует наладить экспорт новой модели бронетранспортеров
Бронетранспортер полностью удовлетворяет требованиям сил обороны Грузии и международным стандартам 13.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-13T21:58+0400
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. В Грузии прошла презентация новой разведывательной машины, в производстве которой учтены все недостатки ее предшественника, бронетранспортера "Дидгори".Максимальная поддержка развития военной промышленности Грузии и оснащение Сил обороны отечественной военной техникой является одним из важных приоритетов ведомства. Произведенные в Грузии до сорока единиц бронемашин "Дидгори", в том числе "Дидгори Медевак", и различные типы многофункциональной бронетехники впервые передали ведомству в 2020 году.Бронетранспортер полностью удовлетворяет требованиям сил обороны Грузии и международным стандартам. Мощность двигателя новой бронетехники – 330 лошадиных сил. Он обеспечивает защиту от пуль разного калибра и рассчитан на перевозку семи солдат.На асфальтированной дороге машина может разгоняться до 110 километров в час и технически может преодолевать разные препятствия: ямы глубиной 60 см, вертикальную ступень длиной 40 см и водные преграды до глубины 80 см. Согласно проекту, на новой бронемашине возможна установка различного разведывательного оборудования и дистанционно управляемого боевого модуля.Данная модель разведывательной машины изготовлена в "Дельта" впервые. В будущем компания планирует начать серийное производство броневиков и вывозить их на экспорт.Уже в следующем году, Силы обороны Грузии пополнятся восьмью новыми бронемашинами, произведенными на военном заводе "Дельта".Премьер также осмотрел произведенную в "Дельта" военную форму Delta, минометы различного калибра и противотанковые и противоракетные мины.В центре "Дельта" объединены шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод, центр находится в подчинении Министерства обороны Грузии. На базе "Дельты" производится до 15 видов оружия и боевой техники грузинского образца, в том числе грузинские боевые машины "Лазика", бронетранспортеры "Дидгори", реактивная система залпового огня и беспилотный аппарат.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, центр "дельта"

Грузия планирует наладить экспорт новой модели бронетранспортеров

21:58 13.12.2021 (обновлено: 22:09 13.12.2021)
© STC DeltaПрезентация новой разведывательной машины, произведенной в центре "Дельта"
Презентация новой разведывательной машины, произведенной в центре Дельта - Sputnik Грузия, 1920, 13.12.2021
© STC Delta
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Бронетранспортер полностью удовлетворяет требованиям сил обороны Грузии и международным стандартам
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. В Грузии прошла презентация новой разведывательной машины, в производстве которой учтены все недостатки ее предшественника, бронетранспортера "Дидгори".
Максимальная поддержка развития военной промышленности Грузии и оснащение Сил обороны отечественной военной техникой является одним из важных приоритетов ведомства. Произведенные в Грузии до сорока единиц бронемашин "Дидгори", в том числе "Дидгори Медевак", и различные типы многофункциональной бронетехники впервые передали ведомству в 2020 году.
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Бронетранспортер полностью удовлетворяет требованиям сил обороны Грузии и международным стандартам. Мощность двигателя новой бронетехники – 330 лошадиных сил. Он обеспечивает защиту от пуль разного калибра и рассчитан на перевозку семи солдат.
На асфальтированной дороге машина может разгоняться до 110 километров в час и технически может преодолевать разные препятствия: ямы глубиной 60 см, вертикальную ступень длиной 40 см и водные преграды до глубины 80 см. Согласно проекту, на новой бронемашине возможна установка различного разведывательного оборудования и дистанционно управляемого боевого модуля.
Данная модель разведывательной машины изготовлена в "Дельта" впервые. В будущем компания планирует начать серийное производство броневиков и вывозить их на экспорт.
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Уже в следующем году, Силы обороны Грузии пополнятся восьмью новыми бронемашинами, произведенными на военном заводе "Дельта".
Премьер также осмотрел произведенную в "Дельта" военную форму Delta, минометы различного калибра и противотанковые и противоракетные мины.
В центре "Дельта" объединены шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод, центр находится в подчинении Министерства обороны Грузии. На базе "Дельты" производится до 15 видов оружия и боевой техники грузинского образца, в том числе грузинские боевые машины "Лазика", бронетранспортеры "Дидгори", реактивная система залпового огня и беспилотный аппарат.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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