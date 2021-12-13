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В Грузии из-за коронавируса вступили в силу новые правила для детских садов

В Грузии из-за коронавируса вступили в силу новые правила для детских садов

Не разрешается приводить в детсад детей, у родителей или членов семей которых обнаружена инфекция, отмечается в новых правилах 13.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-13T07:01+0400

2021-12-13T07:01+0400

2021-12-13T09:15+0400

общество

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коронавирус covid-19

ограничения из-за коронавируса

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Обновленные правила по превенции распространения коронавируса для дошкольных учреждений в Грузии вступили в силу с 13 декабря.Согласно обновленным правилам, классификация контактов изменена на контакты высокого и низкого риска инфицирования. Лицами со статусом высокого риска считаются те, кто контактировал с инфицированным без наличия защитной маски или в том случае, если она сидела неплотно и контакт продолжался более 15 минут. А также если инфицированный чихал или кашлял при контакте. Вероятность риска увеличивается при наличии физического контакта.Если кто-либо из воспитанников чувствует недомогание, то воспитатель обеспечивает его перевод в отдельное изолированное помещение до приезда родителей.После поступления информации об инфицировании воспитанника или воспитателя либо других сотрудников дошкольного учреждения, дирекция выявляет близкие контакты инфицированного. Далее информация передается в соответствующее ведомство при мэрии муниципалитета и Муниципальную службу здравоохранения, которые оценивают риски и принимают решение о продолжительности, а также масштабах карантина – коснется это отдельной группы или групп воспитанников, или же всего детсада.Информация о контактах должна быть обработана в течение 12 часов, после чего даются рекомендации.Для лиц из категории высокого риска, необходимо соблюдение карантина или самоизоляции. В том случае, если лицо вакцинировано, то в самоизоляции и карантине нет необходимости. Достаточно сделать быстрый тест на третий и пятый день после контакта с инфицированным. При этом не должно быть каких-либо симптомов заболевания.Для лиц, которые относятся к низкому риску, необязательно делать тестирование или уходить в самоизоляцию, при этом нужно вести самоконтроль и внимательно следить за изменениями состояния здоровья.Так как вирус может распространяться и через зараженные поверхности и способен сохраняться до трех дней, то особое внимание уделяется дезинфекции помещений, температуре мытья посуды и кухонной утвари и также подаче пищи. Рекомендуется при температуре 37 градусов мыть игрушки за 15 минут до того, как они попадут к детям (речь не идет о плюшевых игрушках).С воспитанниками проводится разъяснительная работа, чтобы избежать излишних касаний лица, а волосы детей должны быть аккуратно собраны. Также не рекомендуется обнимать друг друга или меняться игрушками. Необходимо обеспечить тщательное мытье рук воспитанников как до приема пищи, так и после. Каждые два-три часа следует проветривать помещение.Не разрешается приводить в детсад детей с признаками респираторных заболеваний, а также детей, у родителей или членов семей которых обнаружена инфекция.После выздоровления воспитанника или воспитателя решение об его возвращении принимает врач и нет необходимости делать ПЦР-тест, так как его результат не всегда свидетельствует о выздоровлении.Детальную информацию можно прочесть пройдя по линку.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, министерство образования и науки грузии, детский сад, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса