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https://sputnik-georgia.ru/20211213/legendarnye-gruzinskie-shakhmatistki-stali-gostyami-expo-2020-dubai-262823384.html
Легендарные грузинские шахматистки стали гостями Expo 2020 Dubai
Легендарные грузинские шахматистки стали гостями Expo 2020 Dubai
В выставке Expo 2020 Dubai принимают участие 190 стран мира, в том числе и Грузия 13.12.2021, Sputnik Грузия
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выставка
дубаи
шахматы
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Грузинские гроссмейстеры Нона Гаприндашвили, Нана Иоселиани и Софио Гветадзе принимают участие в праздновании Дня шахмат в рамках крупнейшей международной выставки Expo 2020 Dubai, сообщает Минэкономики Грузии.Самая масштабная международная выставка Expo 2020 открылась в Дубае 1 октября и будет работать до 31 марта 2022 года. В ней принимают участие более 190 стран, в том числе Грузия. Главная тематика выставки – "Объединяя умы, создавая будущее", которая делится на основные темы: возможность, мобильность и устойчивость.Грузия принимает участие в международной выставке Expo 2020 Dubai&gt;&gt;День шахмат на Expo 2020 Dubai открылся панельной дискуссией, на которой грузинские гроссмейстеры обсудили роль женщин в расширении прав и возможностей, достижениях и решении проблем.В рамках мероприятий запланирован товарищеский матч между грузинскими шахматистками и членами Дубайского культурно-шахматного клуба. Завершится вечер театрализованным шоу - центральная сцена Expo 2020 Dubai превратится в шахматную доску.Примечательно, что президент ФИДЕ Аркадий Дворкович посетит игру с участием именитых гроссмейстеров из Грузии.По информации Минэкономики Грузии, 29 декабря на выставке отметят Национальный день ОАЭ, на котором состоится официальная церемония открытия и гала-концерт с участием грузинских полифонических певцов и Национального балета Сухишвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210225/Gruzinskie-kompanii-prinimayut-uchastie-v-vystavke-Gulfood-2021-v-Dubae-250995387.html
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новости, грузия, выставка, дубаи, шахматы

Легендарные грузинские шахматистки стали гостями Expo 2020 Dubai

17:42 13.12.2021
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaEXPO 2020 DUBAI - Грузия участвует в международной выставке в Дубае
EXPO 2020 DUBAI - Грузия участвует в международной выставке в Дубае - Sputnik Грузия, 1920, 13.12.2021
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
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В выставке Expo 2020 Dubai принимают участие 190 стран мира, в том числе и Грузия
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Грузинские гроссмейстеры Нона Гаприндашвили, Нана Иоселиани и Софио Гветадзе принимают участие в праздновании Дня шахмат в рамках крупнейшей международной выставки Expo 2020 Dubai, сообщает Минэкономики Грузии.
Самая масштабная международная выставка Expo 2020 открылась в Дубае 1 октября и будет работать до 31 марта 2022 года. В ней принимают участие более 190 стран, в том числе Грузия. Главная тематика выставки – "Объединяя умы, создавая будущее", которая делится на основные темы: возможность, мобильность и устойчивость.
Грузия принимает участие в международной выставке Expo 2020 Dubai>>
"Правильное позиционирование Грузии, естественно, окажет положительное влияние на быстрое восстановление туризма в нашей стране", - сказала заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.
День шахмат на Expo 2020 Dubai открылся панельной дискуссией, на которой грузинские гроссмейстеры обсудили роль женщин в расширении прав и возможностей, достижениях и решении проблем.
В рамках мероприятий запланирован товарищеский матч между грузинскими шахматистками и членами Дубайского культурно-шахматного клуба. Завершится вечер театрализованным шоу - центральная сцена Expo 2020 Dubai превратится в шахматную доску.
Стенды с грузинской продукцией на выставке GULFOOD. архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 25.02.2021
Грузинские компании принимают участие в выставке Gulfood-2021 в Дубае
25 февраля, 07:31
Примечательно, что президент ФИДЕ Аркадий Дворкович посетит игру с участием именитых гроссмейстеров из Грузии.
По информации Минэкономики Грузии, 29 декабря на выставке отметят Национальный день ОАЭ, на котором состоится официальная церемония открытия и гала-концерт с участием грузинских полифонических певцов и Национального балета Сухишвили.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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