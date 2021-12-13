https://sputnik-georgia.ru/20211213/natsbank-obyavil-konkurs-na-eskiz-monety-serii-tsari-gruzii-262802577.html

Нацбанк объявил конкурс на эскиз монеты серии "Цари Грузии"

Нацбанк объявил конкурс на эскиз монеты серии "Цари Грузии"

Конкурсные материалы будут приниматься как в материальном, так и в электронном виде по 10 января 2022 года 13.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-13T08:32+0400

2021-12-13T08:32+0400

2021-12-13T09:11+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии объявил конкурс на дизайн новой коллекционной монеты из серии "Цари Грузии" на тему Георгия V Блистательного.Нацбанк Грузии развивает нумизматическое направление и в целях популяризации истории Грузии продолжает работу над коллекционной серией монет "Цари Грузии".Монеты номиналом 5 лари будут выполнены в золоте и серебре. Золотая монета (900-й пробы) диаметром 25 миллиметров весом 8,5 грамма, а серебряная (925 пробы) – весом 17 граммов и диаметром 34 миллиметра.Конкурсные материалы будут приниматься в Национальном банке Грузии как в материальном, так и в электронном виде до 10 января 2022 года. Конкурсант может представить не более трех эскизов.Комиссия по подбору эскизов дизайна выявит победителя не позднее 10 февраля.Обладателя лучшего эскиза наградят денежным призом в размере 4 тысяч лари. За одну сторону дизайна – 2 тысячи лари.По информации Нацбанка, если в течении конкурса не будет представлен ни один эскиз, то он считается несостоявшимся, а если ни один из представленных эскизов не будет одобрен и выбран по объективным причинам, конкурс посчитают завершенным с отрицательным результатом. Решение об объявлении нового конкурса принимает Совет Национального банка Грузии.Георгий V Блистательный, царь Грузии с 1314 по 1346 из династии Багратионов. Освободил Грузию от векового монгольского владычества, восстановив прежнюю мощь страны и христианскую культуру.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211210/zolotaya-gruzinskaya-moneta-postupit-v-prodazhu-13-dekabrya-262766531.html

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экономика, новости, грузия, национальный банк грузии, коллекционная монета