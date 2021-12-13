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Нацбанк объявил конкурс на эскиз монеты серии "Цари Грузии"
Нацбанк объявил конкурс на эскиз монеты серии "Цари Грузии"
Конкурсные материалы будут приниматься как в материальном, так и в электронном виде по 10 января 2022 года 13.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-13T08:32+0400
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новости
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национальный банк грузии
коллекционная монета
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии объявил конкурс на дизайн новой коллекционной монеты из серии "Цари Грузии" на тему Георгия V Блистательного.Нацбанк Грузии развивает нумизматическое направление и в целях популяризации истории Грузии продолжает работу над коллекционной серией монет "Цари Грузии".Монеты номиналом 5 лари будут выполнены в золоте и серебре. Золотая монета (900-й пробы) диаметром 25 миллиметров весом 8,5 грамма, а серебряная (925 пробы) – весом 17 граммов и диаметром 34 миллиметра.Конкурсные материалы будут приниматься в Национальном банке Грузии как в материальном, так и в электронном виде до 10 января 2022 года. Конкурсант может представить не более трех эскизов.Комиссия по подбору эскизов дизайна выявит победителя не позднее 10 февраля.Обладателя лучшего эскиза наградят денежным призом в размере 4 тысяч лари. За одну сторону дизайна – 2 тысячи лари.По информации Нацбанка, если в течении конкурса не будет представлен ни один эскиз, то он считается несостоявшимся, а если ни один из представленных эскизов не будет одобрен и выбран по объективным причинам, конкурс посчитают завершенным с отрицательным результатом. Решение об объявлении нового конкурса принимает Совет Национального банка Грузии.Георгий V Блистательный, царь Грузии с 1314 по 1346 из династии Багратионов. Освободил Грузию от векового монгольского владычества, восстановив прежнюю мощь страны и христианскую культуру.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, национальный банк грузии, коллекционная монета

Нацбанк объявил конкурс на эскиз монеты серии "Цари Грузии"

08:32 13.12.2021 (обновлено: 09:11 13.12.2021)
© photo: National Bank of Georgia / FBКоллекционные монеты Национального банка Грузии
Коллекционные монеты Национального банка Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 13.12.2021
© photo: National Bank of Georgia / FB
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Конкурсные материалы будут приниматься как в материальном, так и в электронном виде по 10 января 2022 года
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии объявил конкурс на дизайн новой коллекционной монеты из серии "Цари Грузии" на тему Георгия V Блистательного.
Нацбанк Грузии развивает нумизматическое направление и в целях популяризации истории Грузии продолжает работу над коллекционной серией монет "Цари Грузии".
Монеты номиналом 5 лари будут выполнены в золоте и серебре. Золотая монета (900-й пробы) диаметром 25 миллиметров весом 8,5 грамма, а серебряная (925 пробы) – весом 17 граммов и диаметром 34 миллиметра.
Конкурсные материалы будут приниматься в Национальном банке Грузии как в материальном, так и в электронном виде до 10 января 2022 года. Конкурсант может представить не более трех эскизов.
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Золотая грузинская монета поступит в продажу 13 декабря
10 декабря, 20:19
Комиссия по подбору эскизов дизайна выявит победителя не позднее 10 февраля.
Обладателя лучшего эскиза наградят денежным призом в размере 4 тысяч лари. За одну сторону дизайна – 2 тысячи лари.
По информации Нацбанка, если в течении конкурса не будет представлен ни один эскиз, то он считается несостоявшимся, а если ни один из представленных эскизов не будет одобрен и выбран по объективным причинам, конкурс посчитают завершенным с отрицательным результатом. Решение об объявлении нового конкурса принимает Совет Национального банка Грузии.
Георгий V Блистательный, царь Грузии с 1314 по 1346 из династии Багратионов. Освободил Грузию от векового монгольского владычества, восстановив прежнюю мощь страны и христианскую культуру.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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