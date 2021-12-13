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Нацбанк объявил конкурс на эскиз монеты серии "Цари Грузии"
Нацбанк объявил конкурс на эскиз монеты серии "Цари Грузии"
Конкурсные материалы будут приниматься как в материальном, так и в электронном виде по 10 января 2022 года 13.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-13T08:32+0400
2021-12-13T08:32+0400
2021-12-13T09:11+0400
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии объявил конкурс на дизайн новой коллекционной монеты из серии "Цари Грузии" на тему Георгия V Блистательного.Нацбанк Грузии развивает нумизматическое направление и в целях популяризации истории Грузии продолжает работу над коллекционной серией монет "Цари Грузии".Монеты номиналом 5 лари будут выполнены в золоте и серебре. Золотая монета (900-й пробы) диаметром 25 миллиметров весом 8,5 грамма, а серебряная (925 пробы) – весом 17 граммов и диаметром 34 миллиметра.Конкурсные материалы будут приниматься в Национальном банке Грузии как в материальном, так и в электронном виде до 10 января 2022 года. Конкурсант может представить не более трех эскизов.Комиссия по подбору эскизов дизайна выявит победителя не позднее 10 февраля.Обладателя лучшего эскиза наградят денежным призом в размере 4 тысяч лари. За одну сторону дизайна – 2 тысячи лари.По информации Нацбанка, если в течении конкурса не будет представлен ни один эскиз, то он считается несостоявшимся, а если ни один из представленных эскизов не будет одобрен и выбран по объективным причинам, конкурс посчитают завершенным с отрицательным результатом. Решение об объявлении нового конкурса принимает Совет Национального банка Грузии.Георгий V Блистательный, царь Грузии с 1314 по 1346 из династии Багратионов. Освободил Грузию от векового монгольского владычества, восстановив прежнюю мощь страны и христианскую культуру.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, национальный банк грузии, коллекционная монета
Нацбанк объявил конкурс на эскиз монеты серии "Цари Грузии"
08:32 13.12.2021 (обновлено: 09:11 13.12.2021)
Конкурсные материалы будут приниматься как в материальном, так и в электронном виде по 10 января 2022 года
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik.
Национальный банк Грузии объявил конкурс
на дизайн новой коллекционной монеты из серии "Цари Грузии" на тему Георгия V Блистательного.
Нацбанк Грузии развивает нумизматическое направление и в целях популяризации истории Грузии продолжает работу над коллекционной серией монет "Цари Грузии".
Монеты номиналом 5 лари будут выполнены в золоте и серебре. Золотая монета (900-й пробы) диаметром 25 миллиметров весом 8,5 грамма, а серебряная (925 пробы) – весом 17 граммов и диаметром 34 миллиметра.
Конкурсные материалы будут приниматься в Национальном банке Грузии как в материальном, так и в электронном виде до 10 января 2022 года. Конкурсант может представить не более трех эскизов.
Комиссия по подбору эскизов дизайна выявит победителя не позднее 10 февраля.
Обладателя лучшего эскиза наградят денежным призом в размере 4 тысяч лари. За одну сторону дизайна – 2 тысячи лари.
По информации Нацбанка, если в течении конкурса не будет представлен ни один эскиз, то он считается несостоявшимся, а если ни один из представленных эскизов не будет одобрен и выбран по объективным причинам, конкурс посчитают завершенным с отрицательным результатом. Решение об объявлении нового конкурса принимает Совет Национального банка Грузии.
Георгий V Блистательный, царь Грузии с 1314 по 1346 из династии Багратионов. Освободил Грузию от векового монгольского владычества, восстановив прежнюю мощь страны и христианскую культуру.
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